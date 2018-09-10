В Петербурге организуют крестный ход стоимостью 2 миллиона рублей

Деньги пойдут на аренду экранов, сценических конструкций, на охрану, — рассказал зампред городского комитета по культуре Федор Болотов, — сообщает агентство Flashnord. Крестный ход должен пройти 12 сентября. Повод – день перенесения мощей князя Александра Невского.