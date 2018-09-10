В Петербурге организуют крестный ход стоимостью 2 миллиона рублей
Деньги пойдут на аренду экранов, сценических конструкций, на охрану, — рассказал зампред городского комитета по культуре Федор Болотов, — сообщает агентство Flashnord. Крестный ход должен пройти 12 сентября. Повод – день перенесения мощей князя Александра Невского.
Комментарии15
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vedma2017 10 сентября 2018 | 18:34
На чьи деньги ?
danko1 10 сентября 2018 | 18:38
vedma2017: Естественно, бюджета. Это на лечение детей собирают.
А тут и депутаты будут участвовать, наплевав на работу.
Маразм у власти полный. Мало того, что плюют на Конституцию, так и кощунство в виде дня перенесения мощей, праздником считают.
tvitov66 10 сентября 2018 | 18:39
danko1: как-то не патриотично продешевили!
vezdehod 10 сентября 2018 | 19:02
Сколько эти мракобесы зарабатывают на Свечках - можно совершить сотню Крестных ходов.
ura_123 10 сентября 2018 | 18:42
vedma2017: Как это на чьи??? На ваши)))
Это как с госохраной гундяева,который как бы отделён от государства.
timwlad90 10 сентября 2018 | 18:58
vedma2017: На чьи деньги ?
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На деньги Православной Церкви.
На деньги российского бюджета евреи деятели искусств театров понастроили,дырок в фундаменте космодрома поделали не платя зарплат рабочим ,оставляя без квартир дольщиков за границей в молоке купаются и младенцев каждый трахают в разных там кушавелях.
Да и партии все содержат на бюджетное содержание с парком мерседесов для депутатских жоп всех уровнях.
ura_123 10 сентября 2018 | 18:40
Вот это в натуре,ПОВОД))) Не,эта страна больна. Тяжело больна...
sasass 10 сентября 2018 | 18:42
Власть с РПЦ наперегонки сорят деньгами народа , как -будто у них последние денечки жизни наступают...
vinidbi 10 сентября 2018 | 18:51
sasass: А разве власть и РПЦ это не одно и то же???
kir_pich_101 10 сентября 2018 | 18:47
Масса поводов:
Триста лет балалайке.
Двести восемьдесят один матрешке.
Сто пять граненому стакану.
Главное - распилить по поводу чего-нибудь.
alladinov 10 сентября 2018 | 19:00
kir_pich_101: «Сто пять граненому стакану.»
Вот если не знаешь, то и не говори! Глубокоуважаемый уважаемый великий русский матрос Кошкин учит нас, недостойных Его мудрости, что граненый стакан был изобретен вовсе не 105, а ровно 75 лет назад, 11 сентября 1943 года. И изобрела его Вера Мухина, автор статуя "Рабочий и колхозница". Слава глубокоуважаемому уважаемому великому русскому матросу Кошкину!
petrovich_spb 10 сентября 2018 | 18:50
Уважаемый господин Болотов!
Напоминаю Вам выдержку из ст.14 Конституции РФ:
"Российская Федерация - светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом".
Будьте любезны не тратить деньги налогоплательщиков на отдельно взятую конфессию, не обремененную пополнением госбюджета.
aleks50 Алексей Клубников 10 сентября 2018 | 19:00
А 136 псалом споют? Или из скромности забудут?
spbdweller 10 сентября 2018 | 19:14
Вот это мероприятие 100 000 быдла соберет вообще без проблем.
zloy_sok 10 сентября 2018 | 19:18
Хлеба нет, но есть балалайка....