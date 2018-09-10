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18:31, 10 сентября 2018

Американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Подмосковном Красногорске

Об этом сообщает РБК со ссылкой на местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах. Монсон заявил о намерении участвовать в выборах в начале июня – за несколько дней до того, как ему выдали российский паспорт.

Комментарии

28

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gordy 10 сентября 2018 | 18:38

Do you speak Russian?

vilingrad 10 сентября 2018 | 18:54

gordy: Российский цирк- лучший в мире!

romaschka57 10 сентября 2018 | 18:40

А на каком языке он будет общаться с избирателями? он же не знает русского

seryj_wolk 10 сентября 2018 | 18:43

romaschka57: Раз выбрали, пусть учат английский.

rvj 10 сентября 2018 | 18:43

romaschka57: На языке силы.

lenin3 10 сентября 2018 | 18:47

romaschka57: да люди просто по приколу его выбрали.Тем более,что он единственный депутат во всей России,который специально вредить стране не будет...)))

fmsf FMSF 10 сентября 2018 | 18:50

romaschka57:
А Вы уверены, что у него после октагона мозги остались? Вспомните Клея.

mathmovesu 10 сентября 2018 | 18:53

romaschka57: а с ними кто либо вообще общается ? об них же ноги вытирают. а это можно делать вообще без языка...

ed10075 10 сентября 2018 | 18:58

romaschka57: Незнание языка - это еще пол беды. Его же по голове столько раз били, что адекватность и здравый ум в ней давно не живут.

sobak_a 10 сентября 2018 | 19:23

ed10075: Да,ладно!Жириновского не били, а ничего из того что Вы перечислили.

(комментарий скрыт)

sasass 10 сентября 2018 | 18:44

Власть не понимает , что пиндосовскую демократию у себя внедряют ...)))

dvdd 10 сентября 2018 | 18:51

Это не страна, а комедийно-драматический сериал. Глумление над здравым смыслом. ППЦ, товарищи!

spbdweller 10 сентября 2018 | 19:11

dvdd: Глумление над здравым смыслом.
---------------
Над нами.

vladvinn73 10 сентября 2018 | 18:51

да... ну и выборы.. привет панфиловой героической

alena01 10 сентября 2018 | 18:54

Идеальный для России депутат...
Ничего не понимает...
Сказать ничего не может...
Мозг отбит напрочь...
Вид зверообразный...

Просто зеркало ватного электората...

(комментарий скрыт)

lager23 10 сентября 2018 | 18:56

Идиотизм подкрался незаметно!

abuvgrobu 10 сентября 2018 | 18:58

Ну что за скот ?! Любого хероплюя готовы на свою шею посадить..

ugiazov 10 сентября 2018 | 18:58

Осталось коня в сенат.

(комментарий скрыт)

sobak_a 10 сентября 2018 | 19:25

ugiazov: Шикарная мысль!Через сколько времени потом анпиратора зарезали?

baran_provokator 10 сентября 2018 | 19:31

это уже в прошлом

neyexo 10 сентября 2018 | 18:59

Граждане России обязаны сообщать в ФНС о счетах за границей (с нотариальным переводом).
Обо всех ли счетах за границей РФ сообщил Монсон?
Хотя не исключено, что перевел все деньги сюда и хранит в Сбербанке

bugbugbug 10 сентября 2018 | 19:03

Ну действительно дебильное население. Постоянно проклинают бездельников актеров-спортсменов из госдуры, а потом выбирают себе дурачка еще похлеще.

permsky_valenok 10 сентября 2018 | 19:08

Я правильно понимаю, что представительный орган - не место для дискуссий? Поспорь вот с таким дяденькой:))))
Кстати, а С. Сигал чего скромничает? Или он в Госдуму сразу?

(комментарий скрыт)

compare 10 сентября 2018 | 19:12

издевательство над жителями Красногорска....му к,с отбитой напрочь головой,будет "их" представлять?

eduard53 10 сентября 2018 | 19:19

* * *
Резервы популярности в окрУге
ИсчЕрпав, закупают всяко-разных
Сторонников кремлядские ворюги
На стороне, дешёвых от маразма.

glock09 10 сентября 2018 | 19:29

Единственно, что может Монсон сделать там полезного - это вырубить пяток другой депутатов. А если серьёзно, то вот вам уровень представительной власти в России и как его оценивает президент, без которого никакие монсоны и прочие клоуны не сидели бы в законодательных собраниях. Полезные дрессированные зверушки на полном содержании налогоплательщика.

baran_provokator 10 сентября 2018 | 19:29

ну а чо, шварц же стал губером голливудстана

shtyan 10 сентября 2018 | 19:30

Прикол! Ну если я бы ходил на выборы... И у видел рожу Джеффа... За него галочку поставил бы. За местных голосуй- не голосуй итог один: "стабильность".

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