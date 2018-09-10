Американский боец смешанных единоборств Джеффри Монсон стал депутатом в Подмосковном Красногорске
Об этом сообщает РБК со ссылкой на местное отделение «Единой России», от которого спортсмен участвовал в выборах. Монсон заявил о намерении участвовать в выборах в начале июня – за несколько дней до того, как ему выдали российский паспорт.
Комментарии28
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gordy 10 сентября 2018 | 18:38
Do you speak Russian?
vilingrad 10 сентября 2018 | 18:54
gordy: Российский цирк- лучший в мире!
romaschka57 10 сентября 2018 | 18:40
А на каком языке он будет общаться с избирателями? он же не знает русского
seryj_wolk 10 сентября 2018 | 18:43
romaschka57: Раз выбрали, пусть учат английский.
rvj 10 сентября 2018 | 18:43
romaschka57: На языке силы.
lenin3 10 сентября 2018 | 18:47
romaschka57: да люди просто по приколу его выбрали.Тем более,что он единственный депутат во всей России,который специально вредить стране не будет...)))
fmsf FMSF 10 сентября 2018 | 18:50
romaschka57:
А Вы уверены, что у него после октагона мозги остались? Вспомните Клея.
mathmovesu 10 сентября 2018 | 18:53
romaschka57: а с ними кто либо вообще общается ? об них же ноги вытирают. а это можно делать вообще без языка...
ed10075 10 сентября 2018 | 18:58
romaschka57: Незнание языка - это еще пол беды. Его же по голове столько раз били, что адекватность и здравый ум в ней давно не живут.
sobak_a 10 сентября 2018 | 19:23
ed10075: Да,ладно!Жириновского не били, а ничего из того что Вы перечислили.
sasass 10 сентября 2018 | 18:44
Власть не понимает , что пиндосовскую демократию у себя внедряют ...)))
dvdd 10 сентября 2018 | 18:51
Это не страна, а комедийно-драматический сериал. Глумление над здравым смыслом. ППЦ, товарищи!
spbdweller 10 сентября 2018 | 19:11
dvdd: Глумление над здравым смыслом.
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Над нами.
vladvinn73 10 сентября 2018 | 18:51
да... ну и выборы.. привет панфиловой героической
alena01 10 сентября 2018 | 18:54
Идеальный для России депутат...
Ничего не понимает...
Сказать ничего не может...
Мозг отбит напрочь...
Вид зверообразный...
Просто зеркало ватного электората...
lager23 10 сентября 2018 | 18:56
Идиотизм подкрался незаметно!
abuvgrobu 10 сентября 2018 | 18:58
Ну что за скот ?! Любого хероплюя готовы на свою шею посадить..
ugiazov 10 сентября 2018 | 18:58
Осталось коня в сенат.
sobak_a 10 сентября 2018 | 19:25
ugiazov: Шикарная мысль!Через сколько времени потом анпиратора зарезали?
baran_provokator 10 сентября 2018 | 19:31
это уже в прошлом
neyexo 10 сентября 2018 | 18:59
Граждане России обязаны сообщать в ФНС о счетах за границей (с нотариальным переводом).
Обо всех ли счетах за границей РФ сообщил Монсон?
Хотя не исключено, что перевел все деньги сюда и хранит в Сбербанке
bugbugbug 10 сентября 2018 | 19:03
Ну действительно дебильное население. Постоянно проклинают бездельников актеров-спортсменов из госдуры, а потом выбирают себе дурачка еще похлеще.
permsky_valenok 10 сентября 2018 | 19:08
Я правильно понимаю, что представительный орган - не место для дискуссий? Поспорь вот с таким дяденькой:))))
Кстати, а С. Сигал чего скромничает? Или он в Госдуму сразу?
compare 10 сентября 2018 | 19:12
издевательство над жителями Красногорска....му к,с отбитой напрочь головой,будет "их" представлять?
eduard53 10 сентября 2018 | 19:19
* * *
Резервы популярности в окрУге
ИсчЕрпав, закупают всяко-разных
Сторонников кремлядские ворюги
На стороне, дешёвых от маразма.
glock09 10 сентября 2018 | 19:29
Единственно, что может Монсон сделать там полезного - это вырубить пяток другой депутатов. А если серьёзно, то вот вам уровень представительной власти в России и как его оценивает президент, без которого никакие монсоны и прочие клоуны не сидели бы в законодательных собраниях. Полезные дрессированные зверушки на полном содержании налогоплательщика.
baran_provokator 10 сентября 2018 | 19:29
ну а чо, шварц же стал губером голливудстана
shtyan 10 сентября 2018 | 19:30
Прикол! Ну если я бы ходил на выборы... И у видел рожу Джеффа... За него галочку поставил бы. За местных голосуй- не голосуй итог один: "стабильность".