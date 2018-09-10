Житель Луганской области Украины написал заявление в полицию на лидера ЛДПР Владимира Жириновского
Поводом стала вчерашняя драка на Пушкинской площади, — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник. Жириновский пришел на несанкционированный митинг против пенсионной реформы. Когда в адрес политика посыпались оскорбления, завязалась потасовка. Житель Украины говорит, что депутат Госдумы ударил его по лицу. Началась проверка, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии47
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skull___ 10 сентября 2018 | 18:34
Этому то хрену с Украины какое дело до российских пенсий?
kottigr1 10 сентября 2018 | 18:37
skull___: Это один из "шахтеров и трактористов" который просо хотел что бы проклятая хунта его услышала.. Жирик отбуцкал лугандонца...
minerr 10 сентября 2018 | 18:47
kottigr1: Вообще то он живет на подконтрольной Киеву части Луганской области. Или для вас, свидомых, под сегрегацию попадает уже вся Луганская область целиком. в смысле во всей Луганской области живут не украинцы, а лугандонцы, т.е., по вашим свидомым понятиям, неполноценные люди? А ну расскажи, что на Украине нет нацизма.
edyunia 10 сентября 2018 | 18:50
minerr: \\Вообще то он живет на подконтрольной Киеву части\\
Чем докажешь? Или ты видел печать в паспорте с которым он пересекал границу Украины с РФией?
minerr 10 сентября 2018 | 18:56
edyunia: Портянка, завыл привычное "авыдокажите". Никаких доказательств в современном мире не требуется.
edyunia 10 сентября 2018 | 19:01
minerr: \\Никаких доказательств в современном мире не требуется.\\
Ну так чего-же, пусть Жирик и мстит ему, тебе-то что?
urza 10 сентября 2018 | 19:05
edyunia: Тебе дурилки сказали,он хохол и к пенсионной реформе гр с усраины не имеет отношения,у хохлов там она уже налажена и пусть там бы на митинги ходил со своим паспортишкой,Жирик просто не знал тогда что он хохол,так бы думаю больше бы врезал.
kottigr1 10 сентября 2018 | 18:54
minerr: Захарка Прилепин вообще российский депутат, однако это никак не мешало ему быть одним из главшпанов лугандонских бандитов...
urza 10 сентября 2018 | 18:58
kottigr1: Ну на месте жирика я бы это хохла там бы и растоптал,пусть в своей усраине митингует.
kottigr1 10 сентября 2018 | 19:02
urza:Так может быть ополченец ДНР как раз приехал в РФ что бы плюнуть в глаза главному либералу РФ-ии..
testmeter 10 сентября 2018 | 19:07
kottigr1: "главному либералу РФ" ///
Да еще и демократу. Жидовласовскому фошизду, кароче...
ura_123 10 сентября 2018 | 19:06
urza: Рюзъкый ызык вам не совсем родной?
taglit 10 сентября 2018 | 19:01
minerr: лугандон написал заяву на лдпердиона?!
ura_123 10 сентября 2018 | 19:08
minerr: Видишь це хлопчик,ты и сам знаешь что Луганск это Украина,а ни какая то там ”рэспублика” )))
Кстати,а куда подевалась тушка плотницкого?
gs1112 10 сентября 2018 | 19:15
minerr:
Так зображували свідомість на початку 17 століття
Свідо́мість — здатність людини пізнавати навколишній світ та саму себе за допомогою мислення та розуму, в результаті чого формується інтелект особистості.
Если ты хотел "свідомістю" унизить украинцев то как-то неудачно получилось. И еще тебе на заметку: "лугандонцами" называют далеко не всех жителей Донбасса, а исключительно тех кто предал Украину.
edyunia 10 сентября 2018 | 18:41
skull___: \\Этому то хрену с Украины какое дело\\
Ну, во-первых, он подал заявление за драку и, во-вторых, чем отличается этот житель луганской области Украины от гражданина Плотницкого?
ura_123 10 сентября 2018 | 18:46
edyunia: Гражданин плотницкий в отличии от гражданина захарченко вовремя свалил из под ”лучей софитов” )))
ikar002 10 сентября 2018 | 18:41
skull___: жирик этого хрена с собой спецом привез
ura_123 10 сентября 2018 | 18:44
skull___: Этот хрен с Украины житель того самого ОРДЛО,пророссийского анклава сепаратистов поддерживаемых Россией,ежели чего)))
skull___ 10 сентября 2018 | 18:49
ura_123: Как будто в Луганской области нет любителей укрохунты...
Да и не пришел бы сепар на митинг тех, кто его называет быдлом, ватой и лугандонцем. Какой нибудь идиот либерастный в кружевных труселях.
ura_123 10 сентября 2018 | 18:55
skull___: Зря ты в зеркало посмотрелось)))
kottigr1 10 сентября 2018 | 18:56
skull___: идиот либерастный в кружевных труселях
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Далеко не странная характеристика для Жириновского...
zztop1960 10 сентября 2018 | 19:12
skull___: Какой нибудь идиот либерастный в кружевных труселях. Это про Жириновского ? Он гомосексуалист , или не в курсе ? Да и партия его ЛИБЕРАЛЬНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ( ЛДПР)
zztop1960 10 сентября 2018 | 19:04
ura_123: "Хто ня скача - той маскаль!" - кричалка белорусских фанов на матче национальной сборной. Болельщики сборной Беларуси использовали украинскую кричалку "Хто не скаче, той москаль" во время матча первого тура Лиги наций с Сан-Марино.
zztop1960 10 сентября 2018 | 19:10
ura_123: Оккупационное командование РФ в авральном порядке расформировало "элитные" подразделения наемников, которые подчинялись экс-главарям "ДНР"
edyunia 10 сентября 2018 | 18:48
skull___: \\какое дело до российских пенсий?\\
Кастрат, ты ещё не понял, если крымчане хотят пенсий и зрелищ, то чем эленерия хуже?
zztop1960 10 сентября 2018 | 18:57
skull___: А какое дело Жириновскому до России , его предки евреи с Украины , родился в Казахстане , отец похоронен в Израиле. Офигенный русичь
zztop1960 10 сентября 2018 | 19:00
skull___: Так у него мать русская и может двойное гражданство
vilingrad 10 сентября 2018 | 19:01
skull___: minerr: nanarovsky: abuvgrobu: Но какова Россия! Каков цирк! Смешанный боец- депутат. Лидер партии бьет на улице по роже союзника из ЛНР. Эллочка Памфилова считает, что честнее ее только Путин. Кранты: у этого государства блестящие перспективы: премьер- орангутанг, собака "президента" в качестве спикера Думы, коммунисты- партизаны, пьяный Медведев на орбите:))
oto_davar 10 сентября 2018 | 19:20
skull___: //Этому то хрену с Украины какое дело до российских пенсий? //
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Не скули. Ему кто пенсию в лугандонии платить будет? Правильно, рашка. Но он не идиот, как ты, и понимает, что 60 ему не оставят, а поднимут, как и русскому быдлу, до 65ти. Вот он и протестует. А шо не так?
zztop1960 10 сентября 2018 | 19:31
skull___: Жирик подонок, вокруг охрана , даи неприкосновенность. Урод , из-за спины охранников выпендриваться. Таких подонков нигде не любят
https://www.youtube.com/watch?v=iDY2JRJJY7E
rosta 10 сентября 2018 | 18:39
Старому гею ничего не будет. Он карликов любит, ну или они его.
sasass 10 сентября 2018 | 18:47
Укропа в щи положат и съедят - деспотическая РФ, это не майданутая Украина....
kakslon 10 сентября 2018 | 18:48
Это тот чел,который обратился к нему за помощью,помощь пришла незамедлительно.
rena1960 10 сентября 2018 | 18:51
Будет,не будет иметь эта история продолжение...,но в свободном доступе есть видео хамского поведения "сына юриста"...
ugiazov 10 сентября 2018 | 19:02
rena1960: Надеюсь продолжение будет.
nanarovsky 10 сентября 2018 | 18:51
Житель Луганской области Украины написал заявление в полицию на лидера ЛДПР Владимира Жириновского
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Если по факту предоставить кто возмущается "политикой партии" в России. То там на 70% Украинские граждане, израильские, страны Прибалтики, Грузия....
mikluho_m 10 сентября 2018 | 19:24
nanarovsky: бред упыря.
abuvgrobu 10 сентября 2018 | 18:54
Хохлы самые озабоченные о российских пенсионерах.
liquidsky__ 10 сентября 2018 | 19:03
abuvgrobu: Это да. На сайте Эха так вообще, самые отчаянные протестуны из укродупы )
oto_davar 10 сентября 2018 | 19:17
liquidsky__: //укродупы ) //
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укродупа- это лугандон? Ну так он правильно на митинге повозмущался. Ему в Лугандоне кто пенсию будет платить? Правильно, рашка. Или ты, ликёрский, думаешь что тебе в 65, а ему оставят с 60? Как бы не так.
olenenok_zed 10 сентября 2018 | 18:55
бить иностранных граждан так же запрещено законом как и собственных.
fekoff 10 сентября 2018 | 18:59
Вот вам и разница между Россией и Украиной)
tunis 10 сентября 2018 | 19:05
Жириновский помог русскому миру окончательно развалиться.
Нацист всея Руси, обожаемый каждым из 140 миллионов аборигенов
murad_manapov 10 сентября 2018 | 19:13
жирик должен смешить-веселить, а он стал дерьмом плеваться...
mikluho_m 10 сентября 2018 | 19:21
А что гражданин довольной и сытой Украины делал на митинге в Рашке-парашке???
ai65_qi60 10 сентября 2018 | 19:28
Пожаловался в полицию. Это тебе не Украина - это Россия. Здесь полиция защищает коррупцию и Власть, а защищать граждан это не их дело.