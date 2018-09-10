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18:30, 10 сентября 2018

Житель Луганской области Украины написал заявление в полицию на лидера ЛДПР Владимира Жириновского

Поводом стала вчерашняя драка на Пушкинской площади, — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник. Жириновский пришел на несанкционированный митинг против пенсионной реформы. Когда в адрес политика посыпались оскорбления, завязалась потасовка. Житель Украины говорит, что депутат Госдумы ударил его по лицу. Началась проверка, — сообщает агентство ТАСС.

Комментарии

47

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skull___ 10 сентября 2018 | 18:34

Этому то хрену с Украины какое дело до российских пенсий?

kottigr1 10 сентября 2018 | 18:37

skull___: Это один из "шахтеров и трактористов" который просо хотел что бы проклятая хунта его услышала.. Жирик отбуцкал лугандонца...

minerr 10 сентября 2018 | 18:47

kottigr1: Вообще то он живет на подконтрольной Киеву части Луганской области. Или для вас, свидомых, под сегрегацию попадает уже вся Луганская область целиком. в смысле во всей Луганской области живут не украинцы, а лугандонцы, т.е., по вашим свидомым понятиям, неполноценные люди? А ну расскажи, что на Украине нет нацизма.

edyunia 10 сентября 2018 | 18:50

minerr: \\Вообще то он живет на подконтрольной Киеву части\\
Чем докажешь? Или ты видел печать в паспорте с которым он пересекал границу Украины с РФией?

minerr 10 сентября 2018 | 18:56

edyunia: Портянка, завыл привычное "авыдокажите". Никаких доказательств в современном мире не требуется.

edyunia 10 сентября 2018 | 19:01

minerr: \\Никаких доказательств в современном мире не требуется.\\
Ну так чего-же, пусть Жирик и мстит ему, тебе-то что?

urza 10 сентября 2018 | 19:05

edyunia: Тебе дурилки сказали,он хохол и к пенсионной реформе гр с усраины не имеет отношения,у хохлов там она уже налажена и пусть там бы на митинги ходил со своим паспортишкой,Жирик просто не знал тогда что он хохол,так бы думаю больше бы врезал.

kottigr1 10 сентября 2018 | 18:54

minerr: Захарка Прилепин вообще российский депутат, однако это никак не мешало ему быть одним из главшпанов лугандонских бандитов...

urza 10 сентября 2018 | 18:58

kottigr1: Ну на месте жирика я бы это хохла там бы и растоптал,пусть в своей усраине митингует.

kottigr1 10 сентября 2018 | 19:02

urza:Так может быть ополченец ДНР как раз приехал в РФ что бы плюнуть в глаза главному либералу РФ-ии..

testmeter 10 сентября 2018 | 19:07

kottigr1: "главному либералу РФ" ///
Да еще и демократу. Жидовласовскому фошизду, кароче...

ura_123 10 сентября 2018 | 19:06

urza: Рюзъкый ызык вам не совсем родной?

taglit 10 сентября 2018 | 19:01

minerr: лугандон написал заяву на лдпердиона?!

ura_123 10 сентября 2018 | 19:08

minerr: Видишь це хлопчик,ты и сам знаешь что Луганск это Украина,а ни какая то там ”рэспублика” )))
Кстати,а куда подевалась тушка плотницкого?

gs1112 10 сентября 2018 | 19:15

minerr:
Так зображували свідомість на початку 17 століття
Свідо́мість — здатність людини пізнавати навколишній світ та саму себе за допомогою мислення та розуму, в результаті чого формується інтелект особистості.
Если ты хотел "свідомістю" унизить украинцев то как-то неудачно получилось. И еще тебе на заметку: "лугандонцами" называют далеко не всех жителей Донбасса, а исключительно тех кто предал Украину.

edyunia 10 сентября 2018 | 18:41

skull___: \\Этому то хрену с Украины какое дело\\
Ну, во-первых, он подал заявление за драку и, во-вторых, чем отличается этот житель луганской области Украины от гражданина Плотницкого?

ura_123 10 сентября 2018 | 18:46

edyunia: Гражданин плотницкий в отличии от гражданина захарченко вовремя свалил из под ”лучей софитов” )))

ikar002 10 сентября 2018 | 18:41

skull___: жирик этого хрена с собой спецом привез

ura_123 10 сентября 2018 | 18:44

skull___: Этот хрен с Украины житель того самого ОРДЛО,пророссийского анклава сепаратистов поддерживаемых Россией,ежели чего)))

skull___ 10 сентября 2018 | 18:49

ura_123: Как будто в Луганской области нет любителей укрохунты...
Да и не пришел бы сепар на митинг тех, кто его называет быдлом, ватой и лугандонцем. Какой нибудь идиот либерастный в кружевных труселях.

ura_123 10 сентября 2018 | 18:55

skull___: Зря ты в зеркало посмотрелось)))

kottigr1 10 сентября 2018 | 18:56

skull___: идиот либерастный в кружевных труселях
-------------------------------------------------------
Далеко не странная характеристика для Жириновского...

zztop1960 10 сентября 2018 | 19:12

skull___: Какой нибудь идиот либерастный в кружевных труселях. Это про Жириновского ? Он гомосексуалист , или не в курсе ? Да и партия его ЛИБЕРАЛЬНО - ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ( ЛДПР)

zztop1960 10 сентября 2018 | 19:04

ura_123: "Хто ня скача - той маскаль!" - кричалка белорусских фанов на матче национальной сборной. Болельщики сборной Беларуси использовали украинскую кричалку "Хто не скаче, той москаль" во время матча первого тура Лиги наций с Сан-Марино.

zztop1960 10 сентября 2018 | 19:10

ura_123: Оккупационное командование РФ в авральном порядке расформировало "элитные" подразделения наемников, которые подчинялись экс-главарям "ДНР"

edyunia 10 сентября 2018 | 18:48

skull___: \\какое дело до российских пенсий?\\
Кастрат, ты ещё не понял, если крымчане хотят пенсий и зрелищ, то чем эленерия хуже?

zztop1960 10 сентября 2018 | 18:57

skull___: А какое дело Жириновскому до России , его предки евреи с Украины , родился в Казахстане , отец похоронен в Израиле. Офигенный русичь

zztop1960 10 сентября 2018 | 19:00

skull___: Так у него мать русская и может двойное гражданство

vilingrad 10 сентября 2018 | 19:01

skull___: minerr: nanarovsky: abuvgrobu: Но какова Россия! Каков цирк! Смешанный боец- депутат. Лидер партии бьет на улице по роже союзника из ЛНР. Эллочка Памфилова считает, что честнее ее только Путин. Кранты: у этого государства блестящие перспективы: премьер- орангутанг, собака "президента" в качестве спикера Думы, коммунисты- партизаны, пьяный Медведев на орбите:))

oto_davar 10 сентября 2018 | 19:20

skull___: //Этому то хрену с Украины какое дело до российских пенсий? //
===============
Не скули. Ему кто пенсию в лугандонии платить будет? Правильно, рашка. Но он не идиот, как ты, и понимает, что 60 ему не оставят, а поднимут, как и русскому быдлу, до 65ти. Вот он и протестует. А шо не так?

zztop1960 10 сентября 2018 | 19:31

skull___: Жирик подонок, вокруг охрана , даи неприкосновенность. Урод , из-за спины охранников выпендриваться. Таких подонков нигде не любят
https://www.youtube.com/watch?v=iDY2JRJJY7E

rosta 10 сентября 2018 | 18:39

Старому гею ничего не будет. Он карликов любит, ну или они его.

sasass 10 сентября 2018 | 18:47

Укропа в щи положат и съедят - деспотическая РФ, это не майданутая Украина....

kakslon 10 сентября 2018 | 18:48

Это тот чел,который обратился к нему за помощью,помощь пришла незамедлительно.

rena1960 10 сентября 2018 | 18:51

Будет,не будет иметь эта история продолжение...,но в свободном доступе есть видео хамского поведения "сына юриста"...

ugiazov 10 сентября 2018 | 19:02

rena1960: Надеюсь продолжение будет.

(комментарий скрыт)

nanarovsky 10 сентября 2018 | 18:51

Житель Луганской области Украины написал заявление в полицию на лидера ЛДПР Владимира Жириновского
==============================
Если по факту предоставить кто возмущается "политикой партии" в России. То там на 70% Украинские граждане, израильские, страны Прибалтики, Грузия....

mikluho_m 10 сентября 2018 | 19:24

nanarovsky: бред упыря.

abuvgrobu 10 сентября 2018 | 18:54

Хохлы самые озабоченные о российских пенсионерах.

liquidsky__ 10 сентября 2018 | 19:03

abuvgrobu: Это да. На сайте Эха так вообще, самые отчаянные протестуны из укродупы )

oto_davar 10 сентября 2018 | 19:17

liquidsky__: //укродупы ) //
================
укродупа- это лугандон? Ну так он правильно на митинге повозмущался. Ему в Лугандоне кто пенсию будет платить? Правильно, рашка. Или ты, ликёрский, думаешь что тебе в 65, а ему оставят с 60? Как бы не так.

olenenok_zed 10 сентября 2018 | 18:55

бить иностранных граждан так же запрещено законом как и собственных.

fekoff 10 сентября 2018 | 18:59

Вот вам и разница между Россией и Украиной)

tunis 10 сентября 2018 | 19:05

Жириновский помог русскому миру окончательно развалиться.
Нацист всея Руси, обожаемый каждым из 140 миллионов аборигенов

murad_manapov 10 сентября 2018 | 19:13

жирик должен смешить-веселить, а он стал дерьмом плеваться...

mikluho_m 10 сентября 2018 | 19:21

А что гражданин довольной и сытой Украины делал на митинге в Рашке-парашке???

ai65_qi60 10 сентября 2018 | 19:28

Пожаловался в полицию. Это тебе не Украина - это Россия. Здесь полиция защищает коррупцию и Власть, а защищать граждан это не их дело.

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