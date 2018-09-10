Житель Луганской области Украины написал заявление в полицию на лидера ЛДПР Владимира Жириновского

Поводом стала вчерашняя драка на Пушкинской площади, — сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на источник. Жириновский пришел на несанкционированный митинг против пенсионной реформы. Когда в адрес политика посыпались оскорбления, завязалась потасовка. Житель Украины говорит, что депутат Госдумы ударил его по лицу. Началась проверка, — сообщает агентство ТАСС.