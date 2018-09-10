Z Архив новостей новости
5 16 6 675
18:30, 10 сентября 2018

На акциях против пенсионной реформы в городах России задержали как минимум 60 детей и подростков

Такие данные приводит проект ОВД-Инфо. В то же время, агентство «Интерфакс» сообщает, что только в Петербурге по данным уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой задержали 80 несовершеннолетних. На родителей составили протоколы. Всего задержанных оказалось свыше тысячи. Больше всего людей отправили в отделения в Петербурге и Екатеринбурге. По данным профсоюза работников СМИ, при освещении протестных акций травмы получили трое журналистов и 14 были задержаны.

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kakslon 10 сентября 2018 | 18:39

Выпороть и поставить в угол -полицейских.

kottigr1 10 сентября 2018 | 18:39

kakslon: Снова Путин всех переиграл ! Путинские полицаи избивали мирно-протестующих детей и женщин, что бы не дать их избить солдатам НАТО..!

irdo 10 сентября 2018 | 18:44

kottigr1:
Снова Путин всех переиграл ! Путинские полицаи избивали мирно-протестующих детей и женщин, что бы не дать их избить солдатам НАТО..!
==============
Мачо победил детей.

irdo 10 сентября 2018 | 19:17

На акциях против пенсионной реформы в городах России задержали как минимум 60 детей и подростков
++++++++++++++++++====
Таракан проголодался.
Требует детушек.

natad 10 сентября 2018 | 18:43

Охренеть,еще не работают а уже на пенсию хотят.

kottigr1 10 сентября 2018 | 18:45

natad: Кто же им эту пенсию даст ? Путин опять всех обманет..

idruker 10 сентября 2018 | 18:47

natad: Ага! В отличие от росгвардейцев, которые ради ухода на раннуюю пенсию поработали наславу.

sasass 10 сентября 2018 | 18:50

Российская власть детей не любит и поэтому демографическая пропасть и образовалась на территории России...

shlevet 10 сентября 2018 | 18:55

Большие вопросы к родителям.
Они не знают где находятся их дети?
Им плевать на них?
А если их устраивает, что их дети ходят на такие массовые мероприятия, значит их устраивает подобный финал ибо не предвидеть такой ситуации трудно.
Слава богу, что не было больших провокаций, не было паники и детишек в давке просто не раздавили.
А ведь и такое возможно

vla7815 10 сентября 2018 | 18:59

shlevet: //// Слава богу, что не было больших провокаций, не было паники и детишек в давке просто не раздавили. А ведь и такое возможно//////

Возможны подобные провокации только со стороны путинких засланных провокаторов и ряженных козляков с плетками.

vla7815 10 сентября 2018 | 18:55

Теперь вова за наш счет щедро наградит своих боевиков-костоломов.

crystalglass 10 сентября 2018 | 19:03

Очередное доказательство того, кого окучивает и кому морочит голову провокатор Навальный.

vovan19 10 сентября 2018 | 19:09

А что эти несовершеннолетние на митинге забыли?

ilyache 10 сентября 2018 | 19:18

vovan19:
Сильно сомневаюсь что эти митингующие что-то реально имеют против пенсионной реформы. Все это ради собственно того, чтобы забрали в кутузку, а самое лучшее- чтобы по асфальту протащили.
Шоумены начинающие. Советую Ленина читать.

dmitry35 10 сентября 2018 | 19:15

Использование детей в политических протестах, прикрываться детьми и подростками,на мой взгляд, неправильно.

nikolaitschi 10 сентября 2018 | 19:19

Создают новую субкультуру среди детей - политических сидельцев.

Самое обсуждаемое

Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 199 6 15609 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 133 6 11865 00:43
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Зачем ходить на выборы? Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти…

5 166 6 14879 05.09
Kвыборы, видео, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Тревожные вести из Ливии Кощунственно и цинично звучат «призывы» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Рима «немедленно отказаться от применения силы». Видимо, в этих странах давно забыли, что именно они являются авторами ливийской национальной трагедии…

5 84 6 11865 03.09
Kливия, конфликты, политика, мнения
Блоги

Людмила Алексеева Председатель Московской Хельсинкской группы

Права людей на мирные протесты неоспоримы Пока собрание остается мирным, обязанность властей, не только не препятствовать, но и оказывать содействие в его проведении. Применение силы — крайняя мера, допустимая лишь в ответ на явные угрозы жизни и здоровью…

5 132 6 12531 07.09
Kправа, законы, акции, протесты, власть, мнения
Новости

Курс евро на Московской бирже превысил отметку в  81 рубль В последний раз такого уровня европейская валюта достигала в марте 2016 года. Доллар, в свою очередь, вырос до 70 рублей 10 копеек

5 55 6 5643
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…

5 66 6 7128 07.09
Kобщество, расследования, события
Новости

Полные тезки жены и детей главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина обращались за видом на жительство в Венгрии Об этом говорится в расследовании «Новой газеты», которое она провела с венгерскими журналистами…

5 48 6 6089
Новости

В Москве подростки из числа сторонников Алексея Навального объявили о начале «бессрочного протеста» В Москве подростки из числа сторонников Алексея Навального объявили о начале «бессрочного протеста» против неэффективной власти

5 88 6 11396
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Навальный — обыкновенный провокатор российских спецслужб Операция «Навальный — лидер оппозиции» была успешно реализована российскими спецслужбами. Массовые митинги дискредитированной оппозиции существенно сократились и по частоте и численно…

5 183 6 25306 06.09
Kнавальный, политика, спецслужбы, оппозиция, рф, мнения
Блоги

МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…

5 164 6 23271 06.09
Kскрипаль, великобритания, рф, политика, расследования, конфликты, события
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 245 6 35734 08.09
Kправославие, рпц, события
Блоги

+ Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Оказалось, что президент не той стороной бюллетень положил, открытой….

5 73 6 10575 09.09
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы, видео, события
Блоги

Сергей Аксенов: Цензурных ответов на «предложение» Порошенко у меня нет И вот теперь глава террористического режима, устроившего эту блокаду, предлагает принять наших детей в Херсонской области…

5 273 6 41013 06.09
Kкрым, экология, аварии, украина, порошенко, дети, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Бритоголовая дипломатия Не  моргнув глазом, послы, видно, привычные к хамскому стилю русской дипломатии, разошлись. Новые санкции неизбежны и заслужены…

5 61 6 9299 07.09
Kполитика, скрипаль, великобритания, рф, санкции, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Николай Сванидзе: Вот это – настоящая Москва, на мой взгляд Район Патриарших прудов, вот этот вот классический центр, который я очень люблю, в котором я всегда готов гулять один или не один…

5 86 6 13463 07.09
Kмосква, мнения

Популярное за неделю

Новости

Башар Асад разрешил своим войскам применять хлор при освобождении Идлиба от боевиков Во всяком случае так утверждает «Уолл-стрит джорнэл». США в связи с этим не исключают нанесения ударов по правительственным силам Сирии, а также Ирана или России.

5 38 6 31581
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Там, где говорится о профессионализм ГРУ — я боюсь, что это такой же профессионализм, который проявляет Роскосмос при выявлении дыр в своих космических кораблях…

5 109 6 162423 05.09
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Возражали бы вы против прачечной для бездомных возле вашего дома?
5 44 6 11432 05.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 206 6 271207 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ Акции против повышения пенсионного возраста Акции против повышения пенсионного возраста На акциях протеста против пенсионного возраста в 33 городах России задержали 839 человек…

5 300 6 178732 09.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, акции, события, митинги, общество, политика, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7248369
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3652512

Сегодня в эфире