На акциях против пенсионной реформы в городах России задержали как минимум 60 детей и подростков

Такие данные приводит проект ОВД-Инфо. В то же время, агентство «Интерфакс» сообщает, что только в Петербурге по данным уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой задержали 80 несовершеннолетних. На родителей составили протоколы. Всего задержанных оказалось свыше тысячи. Больше всего людей отправили в отделения в Петербурге и Екатеринбурге. По данным профсоюза работников СМИ, при освещении протестных акций травмы получили трое журналистов и 14 были задержаны.