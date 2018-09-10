На акциях против пенсионной реформы в городах России задержали как минимум 60 детей и подростков
Такие данные приводит проект ОВД-Инфо. В то же время, агентство «Интерфакс» сообщает, что только в Петербурге по данным уполномоченного по правам ребенка Светланы Агапитовой задержали 80 несовершеннолетних. На родителей составили протоколы. Всего задержанных оказалось свыше тысячи. Больше всего людей отправили в отделения в Петербурге и Екатеринбурге. По данным профсоюза работников СМИ, при освещении протестных акций травмы получили трое журналистов и 14 были задержаны.
Комментарии16
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kakslon 10 сентября 2018 | 18:39
Выпороть и поставить в угол -полицейских.
kottigr1 10 сентября 2018 | 18:39
kakslon: Снова Путин всех переиграл ! Путинские полицаи избивали мирно-протестующих детей и женщин, что бы не дать их избить солдатам НАТО..!
irdo 10 сентября 2018 | 18:44
kottigr1:
Снова Путин всех переиграл ! Путинские полицаи избивали мирно-протестующих детей и женщин, что бы не дать их избить солдатам НАТО..!
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Мачо победил детей.
irdo 10 сентября 2018 | 19:17
На акциях против пенсионной реформы в городах России задержали как минимум 60 детей и подростков
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Таракан проголодался.
Требует детушек.
natad 10 сентября 2018 | 18:43
Охренеть,еще не работают а уже на пенсию хотят.
kottigr1 10 сентября 2018 | 18:45
natad: Кто же им эту пенсию даст ? Путин опять всех обманет..
idruker 10 сентября 2018 | 18:47
natad: Ага! В отличие от росгвардейцев, которые ради ухода на раннуюю пенсию поработали наславу.
sasass 10 сентября 2018 | 18:50
Российская власть детей не любит и поэтому демографическая пропасть и образовалась на территории России...
shlevet 10 сентября 2018 | 18:55
Большие вопросы к родителям.
Они не знают где находятся их дети?
Им плевать на них?
А если их устраивает, что их дети ходят на такие массовые мероприятия, значит их устраивает подобный финал ибо не предвидеть такой ситуации трудно.
Слава богу, что не было больших провокаций, не было паники и детишек в давке просто не раздавили.
А ведь и такое возможно
vla7815 10 сентября 2018 | 18:59
shlevet: //// Слава богу, что не было больших провокаций, не было паники и детишек в давке просто не раздавили. А ведь и такое возможно//////
Возможны подобные провокации только со стороны путинких засланных провокаторов и ряженных козляков с плетками.
vla7815 10 сентября 2018 | 18:55
Теперь вова за наш счет щедро наградит своих боевиков-костоломов.
crystalglass 10 сентября 2018 | 19:03
Очередное доказательство того, кого окучивает и кому морочит голову провокатор Навальный.
vovan19 10 сентября 2018 | 19:09
А что эти несовершеннолетние на митинге забыли?
ilyache 10 сентября 2018 | 19:18
vovan19:
Сильно сомневаюсь что эти митингующие что-то реально имеют против пенсионной реформы. Все это ради собственно того, чтобы забрали в кутузку, а самое лучшее- чтобы по асфальту протащили.
Шоумены начинающие. Советую Ленина читать.
dmitry35 10 сентября 2018 | 19:15
Использование детей в политических протестах, прикрываться детьми и подростками,на мой взгляд, неправильно.
nikolaitschi 10 сентября 2018 | 19:19
Создают новую субкультуру среди детей - политических сидельцев.