В Ростове начнется контрольный матч сборных России и Чехии

Вопреки ожиданиям, сборная России не стала ограничиваться чемпионатом мира и продолжила играть также и после его окончания. Наши футболисты победили в рамках Лиги Наций Турцию со счетом 2:1, причем на поле соперника и игра команды приятно порадовала. Станислав Черчесов вынужден был переформатировать центр обороны, поскольку Сергей Игнашевич закончил карьеру, а его напарник Илья Кутепов получил травму. Естественным образом после лечения вернулся в состав Георгий Джикия, а в дуэте с ним сыграл Роман Нойштедтер, который выступает за турецкий Фенербахче. Мячи снова забили те, кто это делал и на чемпионате мира – Денис Черышев и Артем Дзюба. Сегодня Дзюба, которого в новом цикле выбрали капитаном, играть не будет. Он получил повреждение, равно как и защитник Федор Кудряшов, но к его флангу были определенные вопросы. С его позиции туркам удавалось доставлять мяч в штрафную. Так что Черчесов непременно пойдет на эксперимент, пусть и вынужденный. На Ростов-Арене ожидается аншлаг. Интерес к матчу в городе огромен.

Матч между командами России и Чехии начнется в 19 часов. Трансляция на телеканале Матч ТВ.