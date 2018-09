Глава телекомпании CBS ушел в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Ранее более десяти женщин заявили, что Лесли Мунвз приставал к ним и угрожал тем, кто отвечал отказом.

68-летний Лесли Мунвз, считавшийся одним из титанов медиаиндустрии в США, покидает свой пост. Его обязанности временно перейдут к операционному директору Джозефу Ианниелло, говорится в пресс-релизе CBS. Кроме того, Мунвз и компания пожертвуют 20 миллионов долларов организациям, поддерживающим движение #MeToo, которое борется с сексуальными домогательствами. Эти средства вычтут из компенсации гендиректора, предусмотренную за досрочное расторжение контракта.

По данным источников The Wall Street Journal, выходное пособие Мунвза составит 100 миллионов долларов. При этом экс-глава CBS получит деньги только в том случае, если по результатам внутреннего расследования его признают невиновным.

Скандал вокруг Мунвза разгорелся в июле, когда журнал The New Yorker опубликовал свидетельства женщин, обвинивших его в сексуальных домогательствах. Речь шла о периоде с 1980 по 2000 год. Особо подчеркивалось, что сам Мунвз ранее публично выступал против домогательств и поддерживал движение #MeToo. В итоге руководитель компании признал связь с тремя из шести указанных женщин, но подчеркнул, что эти отношения основывались на взаимном согласии.

Стоимость акций CBS после заявления об уходе Мунвза снизилась уже более чем на 2,5%.