Министерство культуры предлагает ограничить показ одного фильма в кинотеатрах
Как сообщила «Эху Москвы» глава Департамента кинематографии Ольга Любимова, это необходимо для развития отечественного кино.
«Вопрос показа фильмов не должен быть предметом госрегулирования», — считает председатель Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.
По словам Березина, кинотеатры могут понести убытки от ограничения показов популярных фильмов.
Министерство культуры ранее уже предлагало законодательно установить разную цену на билеты на российские и иностранные фильмы, увеличить стоимость прокатного удостоверения для зарубежных картин. Известны случаи, когда чиновники переносили премьеры зарубежных фильмов, если их выход совпадал с отечественными лентами.
Комментарии4
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danko1 10 сентября 2018 | 18:27
И обязательно перед каждым сеансом фильм о Путине показывать.
vedma2017 10 сентября 2018 | 18:31
Может, логичнее создать условия для появления отечественного качественного продукта ?
Насильно заставить зрителей смотреть то, что никому не интересно - невозможно.
ugiazov 10 сентября 2018 | 19:05
vedma2017: А для создания качественного продукта надо дать дорогу талантам. Бездари сами пролезут.
sasass 10 сентября 2018 | 18:54
Пещерное министерство народ толкает в первобытную пещеру...