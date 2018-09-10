Министерство культуры предлагает ограничить показ одного фильма в  кинотеатрах

Как сообщила «Эху Москвы» глава Департамента кинематографии Ольга Любимова, это необходимо для развития отечественного кино.

«Вопрос показа фильмов не должен быть предметом госрегулирования», — считает председатель Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

По словам Березина, кинотеатры могут понести убытки от ограничения показов популярных фильмов.

Министерство культуры ранее уже предлагало законодательно установить разную цену на билеты на российские и иностранные фильмы, увеличить стоимость прокатного удостоверения для зарубежных картин. Известны случаи, когда чиновники переносили премьеры зарубежных фильмов, если их выход совпадал с отечественными лентами.