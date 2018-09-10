Курс евро сегодня в России обновил максимум за два с половиной года
Днем в ходе торгов за европейскую валюту давали более 81 рубля. Курс доллара преодолел отметку в 70 рублей.
«Очередное ослабление рубля обусловлено внешними факторами», – сказал «Эху Москвы» заведующий Лабораторией анализа финансовых рынков РАНХИГС Александр Абрамов.
Он добавил, что в распоряжении Центрального банка и Минфина есть много инструментов для усиления рубля и к ним прибегнут, когда появится такая возможность.
«Вряд ли такие высокие курсы евро и доллара продержатся долгое время», — считает экономист Евсей Гурвич.
Номинальный курс рубля к доллару в этом году снизился более чем на 11%, а евро – на 9%.
Комментарии8
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
beobachter 10 сентября 2018 | 18:29
Это не повод для паники. Венесуэла ещё далеко впереди.....
tvitov66 10 сентября 2018 | 18:31
beobachter: главное что курс задан правильный! И главное все время помнить: вперде РЫВОК!
irdo 10 сентября 2018 | 18:42
tvitov66:
главное что курс задан правильный! И главное все время помнить: вперде РЫВОК!
============
Курс отреагировал на безоговорочную победу Собянина в бескомпромиссной борьбе со здравым смыслом.
polsan 10 сентября 2018 | 18:40
beobachter: в 2014 году в декабре давали за евро и сто рублей, много туристов приехало тогда на Новый год !))
aleksandr39 10 сентября 2018 | 18:30
В российском правительстве заявили ,что удешевление рубля это очень хорошо ,что это результат приближения кризиса в экономике США ,ну и когда это произойдет ?
vor_on 10 сентября 2018 | 18:41
уже 70....ну, хоть в чем-то рост
ura_123 10 сентября 2018 | 18:51
Какое вам дело до каких то там долларов или евро,вы ведь живёте в зоне ру-бля! А скоро потечёт поток турецкой лиры и иранского реала... А там и венесуэльский боливар подтянется)))
nikolaitschi 10 сентября 2018 | 19:16
У тоталитарной страны с агрессивными устремлениями ЦБ - пустышка. Нельзя регулировать рыночными инструментами экономическую деятельность не рыночного государства. Какие - либо прогнозы бессмысленны, а обещания смешны или преступны, поскольку смахивают на мошенничество.