Курс евро сегодня в России обновил максимум за два с половиной года

Днем в ходе торгов за европейскую валюту давали более 81 рубля. Курс доллара преодолел отметку в 70 рублей.

«Очередное ослабление рубля обусловлено внешними факторами», – сказал «Эху Москвы» заведующий Лабораторией анализа финансовых рынков РАНХИГС Александр Абрамов.

Он добавил, что в распоряжении Центрального банка и Минфина есть много инструментов для усиления рубля и к ним прибегнут, когда появится такая возможность.

«Вряд ли такие высокие курсы евро и доллара продержатся долгое время», — считает экономист Евсей Гурвич.

Номинальный курс рубля к доллару в этом году снизился более чем на 11%, а евро – на 9%.