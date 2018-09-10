США выступают за прямые переговоры палестинцев и израильтян
США по-прежнему выступают за прямые переговоры палестинцев и израильтян, не планируют прекращать усилия в достижении мира, сообщает Госдеп. Об этом сообщают РИА Новости.
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США по-прежнему выступают за прямые переговоры палестинцев и израильтян, не планируют прекращать усилия в достижении мира, сообщает Госдеп. Об этом сообщают РИА Новости.
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Комментарии2
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ur_sus 10 сентября 2018 | 18:50
Уже наговорились, палесам ничего уже не нужно...
timwlad90 10 сентября 2018 | 19:08
США выступают за прямые переговоры палестинцев и израильтян
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А ОНО ИМ НАДОБНО РАВВИНАМ ИЗРАИЛЯ И ИМАМА ПАЛЕСТИНСКОЙ АВТОНОМИИ В МИРЕ ЖИТЬ.
Тогда ведь жирных халяв не будет и придётся поработать создавая ресурсы для дальнейшего содержания и развития.
Потому Раввины Имамы занимают готовые брошенные здания протестантских и католических Церквей имея готовых рабов в Европе и в США.
Так что драка за передел собственности в Европе происходит между Иудеями и Исламом чтобы поработить 500 миллионов европейцев .
Тоже самое происходит и в США.
Деградация обратно в Ветхий завет в межплеменную войну феодалов и кланов. Вот это и есть последствия деятельности фондов типа Сороса насаждающего многопартийную парламентскую систему дробя страны на клановую собственность где насаждают крепостное право.
Рабы бунтуют и война гарантирована.
Что и получил запад войну внутри страны между дробящимися кланами конкурирующие между собой.
Так что господа американцы как могут договорится те кто видит в другой только ресурс для своего выживания,так как сами ничего не создают.