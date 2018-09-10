Тезки близких родственников Сергея Нарышкина оказались в списке тех, кто обращался за видом на жительство в Венгрии
Полные тезки близких родственников директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина оказались в списке тех, кто обращался за видом на жительство в Венгрии. Совпадают не только имена, но и даты рождения.
«Новая газета» провела совместное расследование с венгерскими коллегами. Как выяснилось, вид на жительство в Венгрии запрашивали многие российские политики, бизнесмены, руководители госкомпаний.
Комментарии6
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danko1 10 сентября 2018 | 18:25
Такие вот путинские ближайшие подельники патриоты: воруют в России, а вид на жительство покупают в проклинаемом ими ЕС.
Мерзость одна во власти, имеющая наглость себя неодворянами называть.
tvitov66 10 сентября 2018 | 18:28
danko1: Это тот Нарышкин что с нацЛидером песню про Родину пели? Так он оказывается Австро-Венгерский засланец! То же мне князь ...
alladinov 10 сентября 2018 | 18:26
А почему бы и не в Венгрию? Хорошая страна, столица европейской порнушки, конкурировать с которой может только Чехия. Но в Чехии уже Бастрыкин, а вдобавок к нему еще и Нарышкина она не сдюжит. Роисся, вперде!
compare 10 сентября 2018 | 18:33
неужели они забыли,что "орбанизация" закончится в Венгрии на "раз",как только ее "носителя" проводят на "заслуженный"?
beobachter 10 сентября 2018 | 18:36
Ничего удивительного. Кому, как не внешней разведке, знать, где лучше живётся....
lager23 10 сентября 2018 | 19:03
Близкие родственники главразведчика клептократии пытаются сделать грамотную инфильтрацию в глубокий тыл врага, а их упрекают в изменнических настроениях!