Тезки близких родственников Сергея Нарышкина оказались в списке тех, кто обращался за видом на жительство в Венгрии

Полные тезки близких родственников директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина оказались в списке тех, кто обращался за видом на жительство в Венгрии. Совпадают не только имена, но и даты рождения.



«Новая газета» провела совместное расследование с венгерскими коллегами. Как выяснилось, вид на жительство в Венгрии запрашивали многие российские политики, бизнесмены, руководители госкомпаний.