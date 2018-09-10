Элла Памфилова: Прошедшие выборы разного уровня были честными и самыми качественными для нынешнего состава ЦИКа
Прошедшие 9 сентября в России выборы разного уровня были честными и самыми качественными для нынешнего состава Центризбиркома. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, итоги голосования отменены лишь на ряд участков.
Доволен прошедшими выборами и Владимир Путин.
В четырех регионах России пройдет второй тур губернаторских выборов. Там представителям «Единой России» будут противостоять коммунисты – в Хакасии и Приморье и представители ЛДПР в Хабаровском крае и во Владимирской области.
«Единая Россия» уступила КПРФ на выборах депутатов заксобраний в Хакасии. Ульяновской и Иркутской областях.
Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак сказал, что по итогам региональных выборов партия власти «имеет сереьзный потенциал для наращивания поддержки».
Сразу в нескольких российских регионах после губернаторских выборов ожидается второй тур. Это говорит о том, что в системе власти накопились многочисленные проблемы, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Александр Кынев.
Он добавил, что во многих регионах люди голосуют за неизвестных или слабых кандидатов, и делают они это просто назло власти.
Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы, набрав 70 процентов голосов. Второе место занял представитель КПРФ Вадим Кумин. Он набрал более 11%. Сегодня в эфире «Эха Москвы» Кумин сказал, что сделал все возможное с учетом того, что условия у всех участников предвыборной гонки были неравные.
Явка на выборах столичного мэра составила почти 31%. Это нормальная ситуация для демократического общества и ее следует расценивать как лояльное отношение тех, кто не проголосовал, к действующей власти. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал несостоявшийся кандидат в мэры Антон Красовский.
Напомним, Сергей Собянин шел на выборы как самовыдвиженец.
Комментарии11
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aleksandr39 10 сентября 2018 | 18:26
Халва ,халва,халва...
chapter_2 10 сентября 2018 | 19:10
aleksandr39: Демократия и самодержавие не совместимы.
rodnic 10 сентября 2018 | 18:29
Плохая женщина. Тьфу...
irina38fif 10 сентября 2018 | 18:39
а что она может сказать о себе? "Ах, я дура пятая, а может, и десятая!"?*))))
nabluda_tel 10 сентября 2018 | 18:50
а ведь вроде нормальная женщина была.
jamba 10 сентября 2018 | 18:55
Было бы странно услышать от нее: Да, черт возьми, мы накосячили!;))))))))))))))))))))))))
sasass 10 сентября 2018 | 18:59
Какое качество тут может быт , если за Собянина проголосовало всего полтора миллиона москвичей - если не дутые дачники , то совсем пипец был быбы.....)))
ed10075 10 сентября 2018 | 19:03
Эх, Элла Александровна...
Берегли честь с молоду, а к старости пустились во все тяжкие, поняв, что честь - как инвестиция, которую можно удачно вложить.
ymnikymnik 10 сентября 2018 | 19:03
Если выборы честно ? Значит Элла Панфилова девственница !
ugiazov 10 сентября 2018 | 19:07
Если бы Памфилова нацепила белую ленточку и потребовала честных выборов, я бы может поверил.
delovoy_podolsk 10 сентября 2018 | 19:27
"Явка на выборах столичного мэра составила почти 31%. Это нормальная ситуация для демократического общества и ее следует расценивать как лояльное отношение тех, кто не проголосовал, к действующей власти. ... мнение Антона Красовского..."
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И интересен он народу лишь только потому что педераст...
Откуда эта проститутка может знать что нормально, а что нет для демократического общества? Выискался авторитет. Он что у вас на Эхо политологом работает? 70% - людей игнорировало выборы по всей стране. 70% людей не участвуют в политической жизни страны. Опросите людей не пришедших на выборы, почему они не пришли? Вам каждый первый скажет: "Не вижу смысла!" Это же так очевидно. А этот подвякивает полностью обанкротившейся и не легитимной власти, ну кто он после этого? И ещё куда-то его приглашают, считаются с ним, пускают в эфир. Ничтожеством был, ничтожеством и остался.