Элла Памфилова: Прошедшие выборы разного уровня были честными и самыми качественными для нынешнего состава ЦИКа

Прошедшие 9 сентября в России выборы разного уровня были честными и самыми качественными для нынешнего состава Центризбиркома. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, итоги голосования отменены лишь на ряд участков.

Доволен прошедшими выборами и Владимир Путин.

В четырех регионах России пройдет второй тур губернаторских выборов. Там представителям «Единой России» будут противостоять коммунисты – в Хакасии и Приморье и представители ЛДПР в Хабаровском крае и во Владимирской области.

«Единая Россия» уступила КПРФ на выборах депутатов заксобраний в Хакасии. Ульяновской и Иркутской областях.

Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак сказал, что по итогам региональных выборов партия власти «имеет сереьзный потенциал для наращивания поддержки».

Сразу в нескольких российских регионах после губернаторских выборов ожидается второй тур. Это говорит о том, что в системе власти накопились многочисленные проблемы, — сказал в эфире «Эха Москвы» политолог Александр Кынев.

Он добавил, что во многих регионах люди голосуют за неизвестных или слабых кандидатов, и делают они это просто назло власти.

Сергей Собянин одержал победу на выборах мэра Москвы, набрав 70 процентов голосов. Второе место занял представитель КПРФ Вадим Кумин. Он набрал более 11%. Сегодня в эфире «Эха Москвы» Кумин сказал, что сделал все возможное с учетом того, что условия у всех участников предвыборной гонки были неравные.

Явка на выборах столичного мэра составила почти 31%. Это нормальная ситуация для демократического общества и ее следует расценивать как лояльное отношение тех, кто не проголосовал, к действующей власти. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал несостоявшийся кандидат в мэры Антон Красовский.

Напомним, Сергей Собянин шел на выборы как самовыдвиженец.