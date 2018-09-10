Росгвардия задержала участников так называемой бессрочной акции протеста в центре Москвы

Они собирались продолжать митинг против пенсионной реформы, прошедший накануне на Пушкинской площади.

Полтора десятка молодых людей сначала заняли место около памятника Александру Твардовскому на Страстном бульваре. Они объявили о сборе теплых вещей, еды и воды для продолжения бессрочной акции протеста. Ее участники говорили, что выступают против пенсионной реформы, повышения НДС, а также за отмену 282 статьи и роспуск Роскомнадзора. При этом, по словам некоторых из активистов, они не поднимали плакаты и не выкрикивали лозунги, поскольку акция была малочисленной. Позднее к группе подошли сотрудники Росгвардии и задержали семерых из них. В их числе оказался блогер Денис Стяжкин – его после проверки документов отпустили. Как рассказала «Эху Москвы» очевидец событий Ольга, сотрудники правоохранительных органов не объяснили причину задержания.

Позднее часть активистов сместилась к памятнику Сергею Рахманинову, который также располагается на Страстном бульваре. Однако им не удалось там пробыть больше двух часов: как пишет ОВД-Инфо, Росгвардия задержала еще восьмерых участников акции. По данным правозащитного проекта, их увезли в ОВД «Мещанский».

Напомним, накануне в Москве, Санкт-Петербурге и еще ряде городов прошли митинги и шествия против пенсионной реформы. По данным ОВД-Инфо, более тысячи человек были задержаны, большинство из них – молодые люди.

Самому младшему из задержанных на митинге против пенсионной реформы в Петербурге 12 лет. Всего же в отделы полиции правоохранители доставили, по данным «Фонтанки.ру», около 80 несовершеннолетних активистов. Их, как и других участников митинга, перевозили в переполненных автобусах и автозаках. Правозащитники ранее рассказывали, что в некоторые автобусы силовики сажали по 150 человек, некоторым становилось плохо. Дело в том, что задержанных возили по городу по несколько часов, не давая им воды и не выпуская в туалет. Практически всех несовершеннолетних из отделов забрали родители или опекуны. Однако, по словам координатора группы помощи задержанным Александры Креленковой, как минимум один 17-летний юноша провел ночь в КПЗ.

Всего на митинге сторонников Навального в Петербурге задержали, по разным оценкам, около шестисот человек.

То, что на протестные акции выходит в основном молодежь не удивляет политолога Михаила Виноградова. По его словам, это наиболее социально-активная часть населения.

Активное участие подростков в политических акциях связано с эстетическим разломом между молодежью и более возрастными властными элитами. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Сказывается поколенческий разлом. Старение элиты и эстетика более возрастной элиты, часть которой мало пользуется интернетом и живет в не очень понятном молодым людям мире, порождает взаимное отталкивание и отторжение», — сказал он.

М.Виноградов также отметил, что в официальной повестке уделяется недостаточно внимания по отношению к вопросам справедливости и «добра и зла» – темам, интерес к которым, по словам социологов, наиболее свойственен именно для молодежи.

«У молодых людей острее запрос и на диалог, и на предъявление собственной позиции», — заключил он.

Вчера в разных регионах России прошли акции против пенсионной реформы, организованные штабом Алексея Навального. Большую часть демонстрантов составляли подростки и молодежь.

По словам Виноградова, у нас в стране сейчас проходит поколенческий разлом и старение элиты.

В Кремле не видят нарушений закона в действиях полиции при разгоне массовых акций, которые состоялись накануне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что правонарушения допустили организаторы мероприятий

Ситуацию с задержаниями журналистов Песков комментировать отказался. Он отметил, что нужно выяснять подробности в каждом конкретном случае.

Двум участникам несогласованной акции в Москве, Виктору Федосееву и Василию Костылеву предъявили обвинение в нападении на полицейских. ОБ этом нам сообщил адвокат Олег Елисеев.

Как следует из протокола, один из задержанных ударил полицейского кулаком в ухо, что привело к рваной ране, а другой избил двух силовиков