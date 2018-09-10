Росгвардия задержала участников так называемой бессрочной акции протеста в центре Москвы
Они собирались продолжать митинг против пенсионной реформы, прошедший накануне на Пушкинской площади.
Полтора десятка молодых людей сначала заняли место около памятника Александру Твардовскому на Страстном бульваре. Они объявили о сборе теплых вещей, еды и воды для продолжения бессрочной акции протеста. Ее участники говорили, что выступают против пенсионной реформы, повышения НДС, а также за отмену 282 статьи и роспуск Роскомнадзора. При этом, по словам некоторых из активистов, они не поднимали плакаты и не выкрикивали лозунги, поскольку акция была малочисленной. Позднее к группе подошли сотрудники Росгвардии и задержали семерых из них. В их числе оказался блогер Денис Стяжкин – его после проверки документов отпустили. Как рассказала «Эху Москвы» очевидец событий Ольга, сотрудники правоохранительных органов не объяснили причину задержания.
Позднее часть активистов сместилась к памятнику Сергею Рахманинову, который также располагается на Страстном бульваре. Однако им не удалось там пробыть больше двух часов: как пишет ОВД-Инфо, Росгвардия задержала еще восьмерых участников акции. По данным правозащитного проекта, их увезли в ОВД «Мещанский».
Напомним, накануне в Москве, Санкт-Петербурге и еще ряде городов прошли митинги и шествия против пенсионной реформы. По данным ОВД-Инфо, более тысячи человек были задержаны, большинство из них – молодые люди.
Самому младшему из задержанных на митинге против пенсионной реформы в Петербурге 12 лет. Всего же в отделы полиции правоохранители доставили, по данным «Фонтанки.ру», около 80 несовершеннолетних активистов. Их, как и других участников митинга, перевозили в переполненных автобусах и автозаках. Правозащитники ранее рассказывали, что в некоторые автобусы силовики сажали по 150 человек, некоторым становилось плохо. Дело в том, что задержанных возили по городу по несколько часов, не давая им воды и не выпуская в туалет. Практически всех несовершеннолетних из отделов забрали родители или опекуны. Однако, по словам координатора группы помощи задержанным Александры Креленковой, как минимум один 17-летний юноша провел ночь в КПЗ.
Всего на митинге сторонников Навального в Петербурге задержали, по разным оценкам, около шестисот человек.
То, что на протестные акции выходит в основном молодежь не удивляет политолога Михаила Виноградова. По его словам, это наиболее социально-активная часть населения.
Активное участие подростков в политических акциях связано с эстетическим разломом между молодежью и более возрастными властными элитами. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
«Сказывается поколенческий разлом. Старение элиты и эстетика более возрастной элиты, часть которой мало пользуется интернетом и живет в не очень понятном молодым людям мире, порождает взаимное отталкивание и отторжение», — сказал он.
М.Виноградов также отметил, что в официальной повестке уделяется недостаточно внимания по отношению к вопросам справедливости и «добра и зла» – темам, интерес к которым, по словам социологов, наиболее свойственен именно для молодежи.
«У молодых людей острее запрос и на диалог, и на предъявление собственной позиции», — заключил он.
Вчера в разных регионах России прошли акции против пенсионной реформы, организованные штабом Алексея Навального. Большую часть демонстрантов составляли подростки и молодежь.
По словам Виноградова, у нас в стране сейчас проходит поколенческий разлом и старение элиты.
В Кремле не видят нарушений закона в действиях полиции при разгоне массовых акций, которые состоялись накануне. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что правонарушения допустили организаторы мероприятий
Ситуацию с задержаниями журналистов Песков комментировать отказался. Он отметил, что нужно выяснять подробности в каждом конкретном случае.
Двум участникам несогласованной акции в Москве, Виктору Федосееву и Василию Костылеву предъявили обвинение в нападении на полицейских. ОБ этом нам сообщил адвокат Олег Елисеев.
Как следует из протокола, один из задержанных ударил полицейского кулаком в ухо, что привело к рваной ране, а другой избил двух силовиков
Комментарии13
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 10 сентября 2018 | 18:10
Росгвардия и была создана с единственной целью для защиты преступного путинского режима от народа.
Вот и защищают.
Как самим не противно молодым ребятам ворам служить?
Ведь собственных родителей при разгонах митингов избивать могут.
alladinov 10 сентября 2018 | 18:12
Ну и что, что задержали? Зато:
Американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон стал депутатом городской думы подмосковного Красногорска, сообщает РБК.
12 июня указом президента РФ Владимира Путина Монсон получил российское гражданство. На выборы боец выдвигался от партии «Единая Россия». Роисся, вперде!
https://sport.rambler.ru/mma/40758437/?utm_content=rsport&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
gordy 10 сентября 2018 | 18:49
Испугались искры?
starokozlovicky2gus 10 сентября 2018 | 18:12
Ну, если песков заявляет, разве можно сомневаться? Известный правдобол.
xuato 10 сентября 2018 | 18:24
Гвардия это в каком бою она одержала победу? При царях гвардейцы умело владели половым членом для императрицы, табакеркой и шарфиком для императоров А эта гвардия, наверно рьяно била по почкам на митингах, что даже казаки и их нагайки казались укусом БОЛОТНЫХ комаров, а ОМОН простым подобием ПЛЕТКИ господина Леопольда Захер-Мазоха. Не даром Владимир Вольфович всех пугал тюрьмой и давал команду Фас -Гвардия!.
venezianez49 10 сентября 2018 | 18:26
"...около 80 несовершеннолетних..." ..............................................................
Необходима уголовная ответственность родителей таких детей.
Если среди задержанных есть студенты, то надо беспощадно исключать таких смутьянов, а тех, кто не работает и не учится - принудительно привлекать к общественным работам.
xuato 10 сентября 2018 | 18:34
venezianez49: И возродить концентрационные лагеря, построить реверсную версию Беломоканала им. ВВП, и железную дорогу Воркута - Норильск.
minerr 10 сентября 2018 | 18:51
xuato: Это ты программу Навального сейчас пересказал? Не сомнавяюсь что так и будет доберись т.н. либералы до власти.
kukrynx 10 сентября 2018 | 18:41
venezianez49: Полезный идиот отметился.
Пиши ещё свои байки из склепа.
olegleon 10 сентября 2018 | 18:51
venezianez49: зачем уголовная? в Европе ювенальная. просто забирают детей, а родителей лишают прав
olegleon 10 сентября 2018 | 18:48
"Они объявили о сборе теплых вещей, еды и воды"
а Навальный деньгами берёт
kukrynx 10 сентября 2018 | 18:50
olegleon: А ты довольствуешься Дошираком от Пригожина, и чё?
olegleon 10 сентября 2018 | 19:21
kukrynx: ну у вас сегодня и истерика из-за провала вчерашней акции. весь день беситесь