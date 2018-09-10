Президент Петербургской политики: Участие подростков в акциях связано с разломом между молодежью и возрастными элитами
Активное участие подростков в политических акциях связано с эстетическим разломом между молодежью и более возрастными властными элитами. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.
«Сказывается поколенческий разлом. Старение элиты и эстетика более возрастной элиты, часть которой мало пользуется интернетом и живет в не очень понятном молодым людям мире, порождает взаимное отталкивание и отторжение», — сказал он.
М.Виноградов также отметил, что в официальной повестке уделяется недостаточно внимания по отношению к вопросам справедливости и «добра и зла» – темам, интерес к которым, по словам социологов, наиболее свойственен именно для молодежи.
«У молодых людей острее запрос и на диалог, и на предъявление собственной позиции», — заключил он.
Вчера в разных регионах России прошли акции против пенсионной реформы, организованные штабом Алексея Навального. Большую часть демонстрантов составляли подростки и молодежь.
Комментарии3
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timwlad89 10 сентября 2018 | 18:06
Ну так можео опять вернутся к тому что государство начнет проводить активную политику в образовании и распределении кадров среди молодежи.
danko1 10 сентября 2018 | 18:07
Просто молодежь не желает рабами быть и жить в стране, где перспективы только у деток правящего ворья, которым власть и природные ресурсы отдают, а талантливые ребята никому не нужны.
redrica 10 сентября 2018 | 18:20
Вранье. И Виноградов это знает. И зря старается.