Президент Петербургской политики: Участие подростков в акциях связано с разломом между молодежью и возрастными элитами

Активное участие подростков в политических акциях связано с эстетическим разломом между молодежью и более возрастными властными элитами. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

«Сказывается поколенческий разлом. Старение элиты и эстетика более возрастной элиты, часть которой мало пользуется интернетом и живет в не очень понятном молодым людям мире, порождает взаимное отталкивание и отторжение», — сказал он.

М.Виноградов также отметил, что в официальной повестке уделяется недостаточно внимания по отношению к вопросам справедливости и «добра и зла» – темам, интерес к которым, по словам социологов, наиболее свойственен именно для молодежи.

«У молодых людей острее запрос и на диалог, и на предъявление собственной позиции», — заключил он.

Вчера в разных регионах России прошли акции против пенсионной реформы, организованные штабом Алексея Навального. Большую часть демонстрантов составляли подростки и молодежь.