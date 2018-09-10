Пустоты под стартовым комплексом ракеты «Союз» на космодроме «Восточный» образовались из-за спешки во время стройки
Об этом рассказал источник агентства ТАСС. Он утверждает, что ошибку допустил Спецстрой, который форсировал события. В итоге была нарушена технология заливки бетона. Работы проводили зимой, в совершенно неподходящих для этого условиях, — добавил собеседник агентства. Сегодня стало известно, что предприятие Роскосмоса потратит около четырех с половиной миллионов рублей на то, чтобы ликвидировать пустоты в железобетонном основании стартового комплекса.
Комментарии11
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seryj_wolk 10 сентября 2018 | 17:37
Пустоты образовались вследствие криворукости, помноженной на тупоголовость и бесконтрольность со стороны толстозадого хряка Рогозина, которы является специалистом в двух областях: болтовне и воровстве.
astet 10 сентября 2018 | 17:44
seryj_wolk: ничего страшного:
недопенсионеры оплатят эту небольшую ошибку
своими неполученными пенсиями!
Надеюсь, не найдётся идиота,
который скажет,
что всё должно быть исправлено
за счёт средств Рогозина?!!
jetsam 10 сентября 2018 | 17:39
спешка? да ты что....
и сколько сотен пусков после постройки?
сколько-сколько????????????????????????
три???????????????????????????????????
это так спешили? куда? бабло перевести в лондон?
sensei54 10 сентября 2018 | 17:40
Спецстрой, форсировал события.
...............................................................
Рогозин пытался предотвратить это безобразие, но его обманули, сказали "ладно, не будем", а сами...
tag188 10 сентября 2018 | 17:40
Да ладно, вполне нормальная стартовая площадка.
В самый раз, чтобы запускать космические аппараты, с дырками в бортах, заклеенных "суперклеем".
edyunia 10 сентября 2018 | 17:44
Ждём пустот под крымским мостом, его тоже спешили открыть.
democ 10 сентября 2018 | 17:46
edyunia: Не знаю как на счёт пустот, но то что ржавый будет - это точно!
edyunia 10 сентября 2018 | 17:48
democ: \\но то что ржавый будет - это точно!\\
Так это наноржавчина, вы тут не наговаривайте.
democ 10 сентября 2018 | 17:44
"Русская работа" - авралы, приписки, "липа", по - фигизм. Какая конкуренция? Мы это о чём? Какое качество? Это тоже осталось иллюзией в сознании бывшего советского народа, что капитализм - это качество. Где то там, за бугром, но не у нас, не в России.
Пустоты под космодромом, дырки в корпусе ракет, бактерии на космической станции, смерть женщин от рук пластических хирургов... можно перечислять до бесконечности.
equus 10 сентября 2018 | 17:47
Спешка хороша при ловле блох...
platonnekafrin 10 сентября 2018 | 17:48
Есть воры домушники, есть воры карманники, а есть Спецстрой. Не перепутать их - последний тащит ото всюду.