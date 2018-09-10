Пустоты под стартовым комплексом ракеты «Союз» на космодроме «Восточный» образовались из-за спешки во время стройки

Об этом рассказал источник агентства ТАСС. Он утверждает, что ошибку допустил Спецстрой, который форсировал события. В итоге была нарушена технология заливки бетона. Работы проводили зимой, в совершенно неподходящих для этого условиях, — добавил собеседник агентства. Сегодня стало известно, что предприятие Роскосмоса потратит около четырех с половиной миллионов рублей на то, чтобы ликвидировать пустоты в железобетонном основании стартового комплекса.