Губернатор Московской области Воробьев потерял избирателей в районах, где проходили протесты из-за мусорных свалок

Губернатор Московской области Андрей Воробьев потерял избирателей в районах, где проходили протесты из-за мусорных свалок. На это обращает внимание РБК. По сравнению с предыдущими выборами, в городах, жители которых выступали против мусорных полигонов, результат действующего губернатора оказался ниже. Больше всего процент голосов за Воробьева снизился в Волоколамске, жители которого выступали за закрытие мусорного полигона «Ядрово».