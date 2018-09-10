Губернатор Московской области Воробьев потерял избирателей в районах, где проходили протесты из-за мусорных свалок
Губернатор Московской области Андрей Воробьев потерял избирателей в районах, где проходили протесты из-за мусорных свалок. На это обращает внимание РБК. По сравнению с предыдущими выборами, в городах, жители которых выступали против мусорных полигонов, результат действующего губернатора оказался ниже. Больше всего процент голосов за Воробьева снизился в Волоколамске, жители которого выступали за закрытие мусорного полигона «Ядрово».
Комментарии3
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piterrr 10 сентября 2018 | 17:37
Подумаешь, "потерял"!...Уверен, что этот вор и убийца от такой "потери" не сильно расстроился..
luger_max_otto 10 сентября 2018 | 17:37
Ага, и теперь он цыганит у Путина три миллиарда рублей на модернизацию свалочного бизнеса...
mosser 10 сентября 2018 | 17:46
А где в партизаны записаться? Готов бороться с оккупантами до последней капли крови!