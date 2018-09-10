Начальник полиции Свердловской обл извинился перед журналистами, их задержали на митинге против пенсионной реформы

Начальник полиции Свердловской области лично извинился перед журналистами, которых вчера задержали на митинге против пенсионной реформы. Объясняя произошедшее, Михаил Бородин посетовал на сложности в работе екатеринбургской полиции в день голосования. Он также предложил сотрудникам СМИ в будущем использовать яркие жилеты с надписью «пресса» или заметные бейджи, чтобы избежать подобных случаев. Сотрудников полиции, которые оформили протоколы на журналистов, ждет служебная проверка, — сообщает сайт 66.ру. Представителей в том числе этого издания задержали на вчерашней акции. Профессиональное сообщество обратилось к руководству Регионального управления МВД с открытым письмом, в котором потребовало принести извинения.