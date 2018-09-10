Начальник полиции Свердловской обл извинился перед журналистами, их задержали на митинге против пенсионной реформы
Начальник полиции Свердловской области лично извинился перед журналистами, которых вчера задержали на митинге против пенсионной реформы. Объясняя произошедшее, Михаил Бородин посетовал на сложности в работе екатеринбургской полиции в день голосования. Он также предложил сотрудникам СМИ в будущем использовать яркие жилеты с надписью «пресса» или заметные бейджи, чтобы избежать подобных случаев. Сотрудников полиции, которые оформили протоколы на журналистов, ждет служебная проверка, — сообщает сайт 66.ру. Представителей в том числе этого издания задержали на вчерашней акции. Профессиональное сообщество обратилось к руководству Регионального управления МВД с открытым письмом, в котором потребовало принести извинения.
Комментарии6
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luger_max_otto 10 сентября 2018 | 17:35
Что значит- "извинился"? Где действия по случаю нарушения его подчиненными законодательства РФ? Ну там увольнения для начала?
post_v 10 сентября 2018 | 17:47
luger_max_otto:
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и еще МВД должно разобраться со зрением у полковников в Омске - тех самых, которые журналистские удостоверения рвали
dedmoroz 10 сентября 2018 | 17:51
luger_max_otto: Мощно. Людей пакуют по полной с нарушением Конституции , а эти "извините" ошибочка вышла.
evgeny_biolog 10 сентября 2018 | 17:39
"Михаил Бородин посетовал на сложности в работе"
Толковый словарь Ушакова
СЕ́ТОВАТЬ, сетую, сетуешь, несовер. (к посетовать) (книжн.).
1. на кого-что. Роптать, жаловаться, пенять. «Уселись сетовать на холме гробовом.» П.Гнедич. «Утешься, не сетуй напрасно.» А.К.Толстой. Сетовать на свою судьбу.
2. о ком-чем. Скорбеть, жалеть. Сетовать о погибшей молодости.
motooppic 10 сентября 2018 | 17:40
да нечего извиняться! Все правильно полиция делала на митингах, главное, что народ одобряет!
vla7815 10 сентября 2018 | 17:49
////// Объясняя произошедшее, Михаил Бородин посетовал на сложности в работе екатеринбургской полиции в день голосования… /////
Да уж, сложная у путинских боевиков " работа " - людей ломать и избивать за их права и на их же деньги !!!!! Аж слеза от жалости прошибает глядя на них, бедненьких костоломов !!!!