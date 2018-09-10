"Руководитель Экономической экспертной группы: Падение рубля вызвано подготовкой новых американских санкций против РФ"

Падение рубля вызвано подготовкой новых американских санкций против России, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич.

«Самая главная причина — объявление о подготовке новых санкций США против российской экономики. В частности могут быть введены ограничения на покупку российского государственного долга. В ожидании этого часть инвесторов уже уходят с рынка российского долга, то есть снижается приток иностранного капитала», — сказал он.

По словам Е.Гурвича, ослабление национальной валюты также связано с тем, что Россия оказалась в числе стран с формирующимися рынками, таких как Турция и Бразилия, из которых в настоящее время уходят инвесторы в связи с укреплением курса доллара и евро.

Е.Гурвич выразил мнение, что в ближайшие месяцы курс доллара будет колебаться от 65 до 70 рублей; курс евро будет пропорционален ему. Е.Гурвич не исключает, что рубль может опять ослабиться после введения американских санкций, однако через некоторое время наступит коррекция, и он вернется к прежним показателям.

Сегодня курс евро впервые с 16 марта 2016 года достиг отметки в 81 рубль. Ранее сообщалось, что курс доллара на Московской бирже превысил 70 рублей.