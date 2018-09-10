Руководитель Экономической экспертной группы: Падение рубля вызвано подготовкой новых американских санкций против РФ
Падение рубля вызвано подготовкой новых американских санкций против России, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
«Самая главная причина — объявление о подготовке новых санкций США против российской экономики. В частности могут быть введены ограничения на покупку российского государственного долга. В ожидании этого часть инвесторов уже уходят с рынка российского долга, то есть снижается приток иностранного капитала», — сказал он.
По словам Е.Гурвича, ослабление национальной валюты также связано с тем, что Россия оказалась в числе стран с формирующимися рынками, таких как Турция и Бразилия, из которых в настоящее время уходят инвесторы в связи с укреплением курса доллара и евро.
Е.Гурвич выразил мнение, что в ближайшие месяцы курс доллара будет колебаться от 65 до 70 рублей; курс евро будет пропорционален ему. Е.Гурвич не исключает, что рубль может опять ослабиться после введения американских санкций, однако через некоторое время наступит коррекция, и он вернется к прежним показателям.
Сегодня курс евро впервые с 16 марта 2016 года достиг отметки в 81 рубль. Ранее сообщалось, что курс доллара на Московской бирже превысил 70 рублей.
Комментарии9
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seryj_wolk 10 сентября 2018 | 17:33
Падение рублишки вызвано слабостью экономики рфии и ее фактичесой зависимостью от Запада. А это есть ни что иное, как великоватость рфии, возглавляемой ее величайшим лузером.
danko1 10 сентября 2018 | 17:42
seryj_wolk: Интересно, какой бы стал курс рубля, если главный лузер со своей бандитской шайки, ушел в отставку?
Но этот лузер Родину только на словах любит, в песне, а на деле он её любит грабить и уничтожать.
tag188 10 сентября 2018 | 17:36
Это только от одной новости о подготовке новых санкций рубль в нокауте.
А когда санкции все-таки уже введут, рубль впадет в кому.
ser_gey_love_roff 10 сентября 2018 | 17:39
Да пожалейте, в конце-то концов, Искандеров, у них же пупки могут не выдержать от такой ржачки.
roma_stolnyy 10 сентября 2018 | 17:45
Хорошо хоть толмач всё расжевал, а то не знали что и думать.
perestarok 10 сентября 2018 | 17:46
"Руководитель Экономической экспертной группы: Падение рубля вызвано подготовкой новых американских санкций против РФ"
Санкций ещё нет, а падение рубля есть, значит это обычная валютная спекуляция. Большевики когда-то очень эффективно боролись со спекуляцией.
motooppic 10 сентября 2018 | 17:47
задрожим от демократического негодования, и, оппозиционно повизгивая и либерально хрюкая, помчимся на оппозиционный митинг протеста. Нас, оппозиционеров, на мякине не проведешь! Доллар должен стоить 2000 руб, только тогда наши западные спонсоры будут довольны!
nigelliri56 10 сентября 2018 | 17:47
Деревянный всё деревяннее становится.
garryf 10 сентября 2018 | 17:48
Кольцо врагов сужается, империализм показывает свой звериный оскал.
А мы на асфальте в лыжи обутые косим трын-траву.