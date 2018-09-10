Полные тезки жены и детей главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина обращались за видом на жительство в Венгрии

Об этом говорится в расследовании «Новой газеты», которое она провела с венгерскими журналистами.

Предполагаемые родственники Нарышкина пытались воспользоваться программой «золотой визы», закончившей свое действие в прошлом году, пишет «Новая газета». Она предусматривает получение вида на жительство в Венгрии в обмен на инвестиции в размере 360 тысяч евро. По данным издания, за ним обращались Андрей Сергеевич Нарышкин, его супруга Светлана Нарышкина и две дочери. При этом сына директора Службы внешней разведки, как отмечается, также зовут Андрей. В расследовании не указано, в каком году предполагаемые близкие родственники Сергея Нарышкина обращались за видом на жительство в Венгрии. Неизвестно также, удалось ли их получить. Между тем семья сына директора Службы внешней разведки, по данным «Новой газеты», часто выезжает за границу, в том числе – в Венгрию. Сергей Нарышкин и его родственники, впрочем, отказались от комментариев. Напомним, директор Службы внешней разведки с 2014 года находится под американскими санкциями.

Как утверждает «Новая газета», среди тех, кто пытался получить вид на жительство в Венгрии — несколько бывших депутатов Госдумы, гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков, а также бизнесмен Дмитрий Павлов.