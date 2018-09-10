Полные тезки жены и детей главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина обращались за видом на жительство в Венгрии
Об этом говорится в расследовании «Новой газеты», которое она провела с венгерскими журналистами.
Предполагаемые родственники Нарышкина пытались воспользоваться программой «золотой визы», закончившей свое действие в прошлом году, пишет «Новая газета». Она предусматривает получение вида на жительство в Венгрии в обмен на инвестиции в размере 360 тысяч евро. По данным издания, за ним обращались Андрей Сергеевич Нарышкин, его супруга Светлана Нарышкина и две дочери. При этом сына директора Службы внешней разведки, как отмечается, также зовут Андрей. В расследовании не указано, в каком году предполагаемые близкие родственники Сергея Нарышкина обращались за видом на жительство в Венгрии. Неизвестно также, удалось ли их получить. Между тем семья сына директора Службы внешней разведки, по данным «Новой газеты», часто выезжает за границу, в том числе – в Венгрию. Сергей Нарышкин и его родственники, впрочем, отказались от комментариев. Напомним, директор Службы внешней разведки с 2014 года находится под американскими санкциями.
Как утверждает «Новая газета», среди тех, кто пытался получить вид на жительство в Венгрии — несколько бывших депутатов Госдумы, гендиректор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков, а также бизнесмен Дмитрий Павлов.
Комментарии41
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midnightblues 10 сентября 2018 | 17:13
Странно,у нас,тюрок и булгар это не очень распространненнео имя
какие-то рабы меря скорее всего
высечь нахр и вытолкать в жопу
мы, Дуло,холопов не считаем
danko1 10 сентября 2018 | 17:16
midnightblues: Воруют в России, а на награбленное вид на жительство покупают в странах, которые проклинают.
Такие вот путинские "патриоты" и подельники. Даже во внешней разведке.
tvitov66 10 сентября 2018 | 17:24
danko1: ну не желают полные тёзки жить в нашей могучей сверхдержаве ... патриотизму переели, аж тошнит
midnightblues 10 сентября 2018 | 17:28
danko1: Венгрия по сути филиал тюркского мира в Европе
посде Италии и Франции-где булгар обосновался
поэтому отбросы совка и лезут
если честно-кончится тем,что я их с потрохами сдам британцам
с явками симонян и суки соловья
tvitov66 10 сентября 2018 | 17:35
Раньше утверждали что Родину не выбирают ... но наши мудрые росиянские руководители доказывают на примере своих полных тёзок что это не совсем так - все зависит от полноты ... кошелька
ross1930 10 сентября 2018 | 17:43
danko1: Бабуля, вы доказали, что он воровал? А вы честным путем бабло на Майами заработали?
igorrrpadlowitchs 10 сентября 2018 | 17:17
midnightblues: всё правильно! Ведь нарышкин прекрасно знает, что рашка пригодна для только жизни лохов и рабов!
midnightblues 10 сентября 2018 | 17:20
igorrrpadlowitchs: АБСОЛЮТНО
КАК ВСЕ ИЗ СВР ОН ИДИОТ
Но это исправимо
хоть бабло и есть-купчаки любят сажать на кол
meteor1908 10 сентября 2018 | 17:14
СВР засылает в страну НАТО своих разведчиков. Это нормально.
midnightblues 10 сентября 2018 | 17:22
meteor1908: не очень
это не разведка-а дегенераты
у них соревнование
в ГРУ кретины-так и тут не лучше
dedmoroz 10 сентября 2018 | 17:26
meteor1908: Зря они это. Поторопились. Просто видимо не в курсе ,что создана комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию, которую возглавил премьер-министр Дмитрий Медведев.
seryj_wolk 10 сентября 2018 | 17:44
dedmoroz: Теперь экономике и инновационному развитию придет пипец и очень быстро. Медведёв - это признанный в мире экономист-разрушитель.
mikhail_spb_ 10 сентября 2018 | 17:14
Неужели они хотели с помощью награбленных денег купить себе гражданство страны НАТО и сбежать с Родины мирового пролетариата?
А где же их патриотизьм??
put__out 10 сентября 2018 | 17:23
mikhail_spb_: А потом у Володи спрашивают зачем хотел замочить Скрипаля - мотивов то вроде нет...
murad_manapov 10 сентября 2018 | 17:14
патрики родину выбирают
jetsam 10 сентября 2018 | 17:15
фигня.
у нас и в крыму не было зеленых человечков. сам путен в этом клялся.
у нас в крыму были зеленые человечки. сам путен в этом клялся, через год, после того, как ихтамнет.
так что - мало ли донов педров в рфии?
balamuto 10 сентября 2018 | 17:15
Гуляшу видимо им не придется испробовать..какой облом.
Пусть жрут репу паренную.
perectukin 10 сентября 2018 | 17:26
balamuto:
У них кремлевских цель одна - Штаты , Майями . там у них бизнес, деньги, жилье, а остальное типа Венгрии и Черногории промежуточное звено.
lion64__2 10 сентября 2018 | 17:17
Я всегда говорил, нет разницы между едросами и либерастами. Это изменники, воры, часто гомосеки. Две головы одной змеи-мутанта, выращенной в ЦРУ.
put__out 10 сентября 2018 | 17:27
lion64__2: Почему гомосеки?...- Аааа... понятно... - по тому, что вас партянок имеют и те и эти....
lion64__2 10 сентября 2018 | 17:44
put__out: они имеют демшизу вроде тебя, во все отверстия. впрочем, это очень толерантно. Когда будешь просить шенгенскую визу, не забудь сказать об этом - дадут без вопросов, им пассивные гомики нужны.
timber_head 10 сентября 2018 | 17:31
lion64__2: Ты, козел, все последние годы говоришь: "Путин наш рулевой, поднявший страну". Бегут его люди. Так что, Путин либераст или твой "либераст" это некая абстракция, которую можно крутить как "экстремизм" в УК РФ? Обворовать на сотни миллионов казну это не экстремизм и не измена Родине, а вот сказать по отношению к Любимому Руководителю и его подельникам: "вор должен сидеть в тюрьме", когда их поймали на наворованном, - это такой экстремизм, что несколько лет на зоне гарантировано.
lion64__2 10 сентября 2018 | 17:42
timber_head: Когда это я говорил, что солнцеликий наш рулевой???? Ты, петушина опущенный, не ври. Для меня они одинаковы: солнцеликий, чубайс, миша-2%, унитаз-обвальный, боровой, греф, якунин, миллер, гитлер, ельцин, горбачёв и далее по списку. А тебе, демшиза, токмо бы молиться на картавых воров и либерастов, да на обосранные шаровары хироев.
platonnekafrin 10 сентября 2018 | 17:19
— Траяску Романиа Маре! Он ласково заглянул в лица пограничников, едва видные в полутьме. Ему показалось, что пограничники улыбаются.
— Да здравствует великая Румыния! — повторил Остап по-русски. — Я старый профессор, бежавший из полуподвалов московской чека ! Ей-богу, еле вырвался! Приветствую в вашем лице…
Один из пограничников приблизился к Остапу вплотную и молча снял с него меховую тиару. Остап потянулся за своим головным убором, но пограничник так же молча отпихнул его руку назад.
— Но! — сказал командор добродушно. — Но, но! Без рук! Я на вас буду жаловаться в Сфатул-Церий, в Большой Хурулдан!
В это время другой представитель цивилизации проворно, с ловкостью опытного любовника, стал расстегивать на Остапе его великую, почти невероятную сверхшубу. Командор рванулся. При этом движении откуда-то из кармана вылетел и покатился по земле большой дамский браслет.
— Бранзуретка ! — взвизгнул погранофицер в коротком пальто с собачьим воротником и большими металлическими пуговицами на выпуклом заду.
— Бранзуретка ! — закричали остальные, бросаясь на Остапа. Запутавшись в шубе, великий комбинатор упал и тут же почувствовал, что у него из штанов вытаскивают драгоценное блюдо.
ramses333 10 сентября 2018 | 17:20
А ведь вчера еще пели "С чего начинается Родина"... Вот так Родина кончается.
А что, Орбан тоже "наш человек"?
gregor 10 сентября 2018 | 17:20
Информированные люди понимают ....пора чесать .
perectukin 10 сентября 2018 | 17:21
А почему сразу не в Лондон , с видом на жительство в Слсбери ?
Или уже обосралась СВР вместе со всеми Скрипалями, а как же Шойгу ?
Нарышкина надо бы за измену Родине расстрелять если по закону ...
А жену и детей отправить в Магадан - дороги строить.
ed10075 10 сентября 2018 | 17:24
Полные тезки? Ну-ну.
Если ходит как утка, крякает как утка и выглядит как утка, то это - утка.
jetsam 10 сентября 2018 | 17:35
ed10075: это медведев.
вы ошиблись. бывает....
timber_head 10 сентября 2018 | 17:26
КТо б сомневался - все эти крысы сбегут сразу, как "Великое Поднятое С Колен Государство", уже сыплющееся, начнет заметно обрушаться. Ну и песочку себе прихватят с места катастрофы, естественно. Золотого. А пыль глотать будут другие, включая дебилов-пропутинцев.
tunis 10 сентября 2018 | 17:26
Меня терзают смутные сомнения..
Не есть ли это внедрение засланных казачков с русскими паспортами? Чтоб через короткое время заверещать "наших бьют, русские своих не бросают!!!" и ввести войско в Венгрию?
Ровно то же самое было в Приднестровье, Абхазии, Осетии, лугандоне, Крыму, вот Прибалтику инфильтрировали русней, теперь Венгрию...
ed10075 10 сентября 2018 | 17:28
Однако, симптомчик?
Сковородочка под задницами клептократов накалилась? Пора валить в более комфортные режимы? Где они еще не изгадили атмосферу.
midnightblues 10 сентября 2018 | 17:30
Вы знаете
я знаю тут все
Тюркские кони обязывают
Если вы докажете родство с Домом Атиллы-Добро пожаловать
НО ЕСЛИ ВЫ ХОЛОПЫ-Я БУДУ ВАС ПОРОТЬ НА КОНЮШНЕ
fikus74 10 сентября 2018 | 17:31
рвут когти как говорил шеф, иван михалыч
hrzn877 10 сентября 2018 | 17:33
Корабль, однако, тонет, если крысы побежали.
x_signal 10 сентября 2018 | 17:33
Патриоты на 146%
piterrr 10 сентября 2018 | 17:34
Что, ещё одна шваль гэбистская обворовала российских старух и детей и отползает?!
nigelliri56 10 сентября 2018 | 17:35
А чего не в КНДР или, скажем, в Китае с Монголией вид на жительство попросить? Ведь куда дешевле будет и даже, вроде как, они друзья России?
timwlad89 10 сентября 2018 | 17:44
Ну вот говорилосьже ,как бы не мутили воду пираты протестанты,но драпать некуда.
И так,в страназ протестантсва охота ведьм война всех против всех,Ислам победит.
В странах традиционных конфессий победит государственная диктатра.
Разницы нет,каин убил авеля,моисей с горы спустился и услышал шум празднества молящихся золотому тельцу и теперь последуют ответные меры.
Люди не забыли предательств диссидкнтов котопые не делают и сейчакс ни хрена делать не желают ,но требуют жирных халяф стращая усех натовским ОНО.
Но в странах нато нет консолидации так как все воры и не желают нести отвественности за бардак в странах нато.
Ислам тихим сапом овладевает тем чем владел до 1492 года и теперь руссие цари и православная церковь не желает костьми ложится спасая ублюдков убийц католиков и протестантов.
Католики и протестаты стали иудеями в своем реальном вероисповедании,где своя рубашка ближе к телу и подтолкни ближнего своего когда тот падает так сытость своего пуза приоритет так как на всех не хватает.
plank1957 10 сентября 2018 | 17:48
Нарышкин сматывается потихоньку, точнее пытается. Венгры будут последними лохами, если выдадут вид на жительство его родственникам. По сути они открывают дорогу в свою страну главному шпиону РФ.
mosser 10 сентября 2018 | 17:50
Скоро страны Россия не будет, как нет СССР. Вот так дорогие рассияне.