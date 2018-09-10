Доллар и евро в ходе торгов на Московской бирже обновили максимумы с марта 2016-го года

Курс евро превысил 81 рубль, курс доллара – 70 рублей. Это в значительной степени обусловлено внешними факторами, — сказал «Эху Москвы» заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХИГС Александр Абрамов.

По его словам, в распоряжении Центробанка и Минфина сейчас достаточно действенных инструментов для того, чтобы снова усилить рубль.