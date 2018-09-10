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Эксклюзив Эха 17:03, 10 сентября 2018

Доллар и евро в ходе торгов на Московской бирже обновили максимумы с марта 2016-го года

Курс евро превысил 81 рубль, курс доллара – 70 рублей. Это в значительной степени обусловлено внешними факторами, — сказал «Эху Москвы» заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХИГС Александр Абрамов.

По его словам, в распоряжении Центробанка и Минфина сейчас достаточно действенных инструментов для того, чтобы снова усилить рубль.

Комментарии

16

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kottigr1 10 сентября 2018 | 17:06

Ещё немного и российский бюджет окончательно завалит растущими рублями.. Именно это счастье всем недавно обещал гений экономики Путин..

tvitov66 10 сентября 2018 | 17:08

kottigr1: Наш мудрый нацЛидер и большой стратег еще в 2014г объяснял на пальцах:
«А что это означает для российского бюджета. Мы бюджет-то рассчитываем не в долларах – в рублях. Упала стоимость рубля, он немного обесценился на 30%. Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились»

n_a_t_a7777777 10 сентября 2018 | 17:26

tvitov66:
Поздравляю россиян с очередной девальвацией рубля1111 Дебильное правительство. Представляете ,во что превратится пресловутый налог на капремонт к 2035 году, очередной пшик!!!! Гнать Медведева из власти " Ссаными тряпками" Полный д'бил.Прости, Господи.!

rihard 10 сентября 2018 | 17:38

n_a_t_a7777777: Не надо из марионетки делать главного!Путин— он казнит и милует , и отвечает за все проиходящее!

rampa 10 сентября 2018 | 17:33

kottigr1: Нефть который день растет. Доллар падает против остальных основных валют, как и бывает при растущей нефти. И только рубль падает. Похоже, что мы, как и хотели, слезли с нефтяной иглы. ))))

danko1 10 сентября 2018 | 17:07

Когда власть не обновляется, то обновляется курс национальной валюты.
И в худшую сторону. Особенно когда власть тупая и в воровстве ненасытная.

perectukin 10 сентября 2018 | 17:10

Путин улыбаясь потирает ручонки ...
То ли еще будет.
Дело Ельцина - в надежных руках !

n_a_t_a7777777 10 сентября 2018 | 17:28

perectukin:
Начальник бензоколонки,ведёт её к полному взрыву!

n_a_t_a7777777 10 сентября 2018 | 17:34

perectukin:
И Чубайс , оказывается , мужественный человек. Это Путин выдал на прямой линиии. Гореть им всем в аду!!!!

piston33355 10 сентября 2018 | 17:11

Ну как довольны такой стабильностью, при бочки нефти в 80

shalunok 10 сентября 2018 | 17:12

Куда несешься птица-тройка?
Где упадет орел двуглавый?
(или Путин делает все, чтобы планируемая добавка пенсионерам ничего не стоила?)

sab171 10 сентября 2018 | 17:29

shalunok: такими темпами к январю 19го он уже может пообещать пенсионерам и 2000р. в год прибавку, еще скажет - повышаем опережающими темпами (здесь бурные овации во всех дебил-шоу)..

pravdatut 10 сентября 2018 | 17:15

Думающих в РФ очень мало, они боятся думать, возражать власти. У них все века была такая жизнь :"Крепостное право", Гулаг, колхоз, ВМВ, вертикаль - все это терпели и одобряли. Сегодня одобряют безумную политику.

tag188 10 сентября 2018 | 17:25

А где все эти Миши Леонтьевы, Коли Стариковы и прочие фрики моргены, обещавшие крах доллара?

arbitrmvk 10 сентября 2018 | 17:35

Снова? А когда было крайнее укрепление? Может он хотел сказать, что у РФ достаточно инструментов чтобы снова укрепить доллар?

mosser 10 сентября 2018 | 17:39

Поздравляю вас дорогие друзья! Путин красавчик!

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