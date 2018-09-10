"Представители властей Литвы, Латвии и Украины осудили массовые задержания и избиения участников протестных акций в РФ

Представители властей Литвы, Латвии и Украины осудили массовые задержания и избиения участников протестных акций в России. Глава МИДа Литвы Линас Линкявичус написал в Твиттере, что пришел в ужас от видеокадров, демонстрирующих необоснованное применение силы к участникам протеста, в том числе несовершеннолетним. Он призвал как можно скорее освободить задержанных. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич назвал «эпической» фотографию, на которой сотрудник ОМОНа уводит задержанную девочку-подростка, которую существенно превышает по габаритам. Зампред Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Фейсбуке, что ее уже не удивляют кадры из России, «на которых стражи порядка за волосы таскают девочек и арестовывают 12-летних детей».