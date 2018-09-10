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17:03, 10 сентября 2018

Представители властей Литвы, Латвии и Украины осудили массовые задержания и избиения участников протестных акций в РФ

Представители властей Литвы, Латвии и Украины осудили массовые задержания и избиения участников протестных акций в России. Глава МИДа Литвы Линас Линкявичус написал в Твиттере, что пришел в ужас от видеокадров, демонстрирующих необоснованное применение силы к участникам протеста, в том числе несовершеннолетним. Он призвал как можно скорее освободить задержанных. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич назвал «эпической» фотографию, на которой сотрудник ОМОНа уводит задержанную девочку-подростка, которую существенно превышает по габаритам. Зампред Верховной Рады Ирина Геращенко написала в Фейсбуке, что ее уже не удивляют кадры из России, «на которых стражи порядка за волосы таскают девочек и арестовывают 12-летних детей».

Комментарии

18

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parasuk_ 10 сентября 2018 | 17:13

Странно, что в этом хоре европейских потаскушек не слышно польши и эстонии. Неполный состав, так сказать :)

kottigr1 10 сентября 2018 | 17:27

parasuk_: Как же повезло жителям Прибалтики и Украины, что они смогли сбежать подальше от КГБшного "чумного барака" в виде РФ..

seva1223 10 сентября 2018 | 17:34

kottigr1: Ага это так кажется, он идет за ними... через Крым, Донбасс...

kottigr1 10 сентября 2018 | 17:45

seva1223: Все уже.. Дураки кончились даже на Донбассе и в Крыму.. Локти себе теперь кусают что их угораздило вляпаться в РФ-ию..

parasuk_ 10 сентября 2018 | 17:36

kottigr1: 4 миллиона украинских гастарбайтеров и проституток, поголовье которых с каждым годом только растет, полностью опровергают эту вашу глупость

kottigr1 10 сентября 2018 | 17:42

parasuk_: Ого.. Неужели они смогут угнаться за 10 000 000 российских гастарбайтеров и проституток работавших на Украине ?

danko1 10 сентября 2018 | 17:27

parasuk_: Но закономерно, что портянки защищают воров, грабящих Россию, за подачку вора Пригожина.
И этим русофобам-фашистам портянок наплевать на то, что садисты-полицаи над гражданами издеваются.
Они этот одобряют, даже когда их отцов и матерей избивают.

parasuk_ 10 сентября 2018 | 17:34

danko1: Не над гражданами, а над дегенератами, страдающими по маккейну и воблоглазому ублюдку немцову. Есть разница.

midnightblues 10 сентября 2018 | 17:38

parasuk_: А ты еще не испытал оргазма от плеток быдлосовка??

pravdatut 10 сентября 2018 | 17:40

parasuk_: Тебе уже не поможет даже заявления 100 стран((

alex_melnikov Алексей Мельников 10 сентября 2018 | 17:51

parasuk_:

В потаскухах вы - савушкинский публичный дом, знаете толк )

(комментарий скрыт)

permsky_valenok 10 сентября 2018 | 17:19

Какие слабонервные.
Полагаю, что в Латвии специально для задержания людей некрупного телосложения содержат карликов-спецназовцев. У Геращенко же весьма буйная фантазия, но очень скудная память.

abuvgrobu 10 сентября 2018 | 17:27

Я удавилась бы с тоски,
Когда бы на нее хоть чуть была похожа.
А ведь, признайся, есть
Из кумушек моих таких кривляк пять-шесть:
Я даже их могу по пальцам перечесть". -
"Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"

elenaj1959 10 сентября 2018 | 17:29

abuvgrobu: Воти последуйте своему совету.

murad_manapov 10 сентября 2018 | 17:37

это расия, детка))

mppv 10 сентября 2018 | 17:40

На Украине, а также в Литве и в будет снижен возраст выхода на пенсию - 50 лет для женщин и 55 для мужчин?

perestarok 10 сентября 2018 | 17:48

"Представители властей Литвы, Латвии и Украины осудили массовые задержания и избиения участников протестных акций в РФ
Глава МИДа Литвы Линас Линкявичус написал в Твиттере, что пришел в ужас от видеокадров, демонстрирующих необоснованное применение силы к участникам протеста, в том числе несовершеннолетним…"

Авторы волынской резни возмущены, почему протестующих не режут, а только винтят.

agronom 10 сентября 2018 | 17:52

А что были протесты ? По ТВ ничего не говорили.

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