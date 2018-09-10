В Москве на Страстном бульваре силовики задержали нескольких участников т.н. «бессрочного протеста»
Об этом «Эху Москвы» рассказала участница акции Ольга.
Участники говорят, что не намерены расходиться. Их акция стала продолжением вчерашних митингов и шествий против повышения пенсионного возраста.
Комментарии2
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kottigr1 10 сентября 2018 | 17:04
Снова Путин всех переиграл ! Путинские полицаи избивали мирно-протестующих детей и женщин, что бы не дать их избить солдатам НАТО..!
condor00 10 сентября 2018 | 17:14
Да, на этот раз, видимо, это не порыв ветра, а осознанный выбор, укреплённый верой. И такой же выбор кто-то сделает обязательно ещё!
А нам, многие из которых уже старпёры, похоже, не стыдно остаться в сознании своём старперами навечно.