Курс евро на Московской Бирже сегодня впервые с марта 2016-го года превысил 81 рубль
В половине третьего дня он достиг отметки 81 рубль 28 копеек, биржевой курс доллара тоже растет. Аналитики связывают снижение курса российской валюты с ожиданием новых санкций, в том числе, из-за дела об отравлении Скрипалей, а также с макроэкономическими факторами.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pyco_mypucmo 10 сентября 2018 | 16:40
дерево на вес начнёт скоро ходить. В Кремле плешивый "стратех" и толпа от него без ума.
kottigr1 10 сентября 2018 | 16:41
pyco_mypucmo:
Рубль-буль-буль......
abuvgrobu 10 сентября 2018 | 16:41
Падение рупля только на пользу российской экономике. Все для блага простых людей. Вот пенсионный возраст подняли, НДС, цены на бензин и тарифы ЖКХ.
Все растет. Спасибо великому Путину
djuga 10 сентября 2018 | 16:41
Что там нам президент говорил - наша экономика сильна как никогда, Россия встала с колен, мы всех победили...
Вспомнилась почившая в бозе уже в который уже раз русская копейка. Помню как ее торжественно вводили в очередную эксплуатацию, и как обещали - это навсегда!
В общем, как пелось в популярной песне: "Слезайте, граждане, приехали, привет!"
lion64__2 10 сентября 2018 | 16:52
Находящиеся во власти изменники открыто вредят народу. Их защищают полицаи, гбешники и прочие псевдогвардейцы. Вряд ли кто будет сильно удивлен, когда эту шушеру начнут подвергать наказанию по ст.64 УК РСФСР.
donnarosadalvadores 10 сентября 2018 | 16:55
Ну то аналитики)) Я человек маленький и связываю это, с бессрочным и оскомину набившим, своим туризмом и наглостью, правлением кремлевской крысы со товарищи.
donnarosadalvadores 10 сентября 2018 | 16:59
donnarosadalvadores: ТУПИЗМОМ))
tag188 10 сентября 2018 | 16:58
Это очередной рывок к обещанному прорыву!
old44 10 сентября 2018 | 16:59
это и есть обещанный рывок ?
prade 10 сентября 2018 | 17:03
"Спасибо" Путину за падающую экономику, доходов людей и благосостояния страны.
sergyncik196007 10 сентября 2018 | 17:04
Как там у классика (по-моему Достоевский): "Сейчас в Париже за рубль дают полфранка, а скоро будут давать в морду". Ну-ну.
tunis 10 сентября 2018 | 17:18
Вводится новая валюта - фунт рублей.
curhatuy6 10 сентября 2018 | 17:27
Не пойму? Че всполошились? Вон в Германии в 20-е доллар стоил ТРИ триллиона 520 миллиардов марок. У нас беспредельные перспективы!!! А вы расстраиваетесь:)))
murad_manapov 10 сентября 2018 | 17:32
рупь стабильно продолжает устойчиво продолжать изменяться в сторону обратную усилению...