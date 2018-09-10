Курс евро на Московской Бирже сегодня впервые с марта 2016-го года превысил 81 рубль

В половине третьего дня он достиг отметки 81 рубль 28 копеек, биржевой курс доллара тоже растет. Аналитики связывают снижение курса российской валюты с ожиданием новых санкций, в том числе, из-за дела об отравлении Скрипалей, а также с макроэкономическими факторами.