В Петербурге на 10 суток арестовали члена Либертарианской партии Михаила Светова

Об этом он сообщил в Твиттере. Светов уточнил, что его обвинили в повторном нарушении. В суде ему сообщили, что якобы в мае он был задержан за демонстрацию нацистской символики и не оплатил штраф. Светов подчеркнул, что ему об этом ничего не известно. Члена Либертарианской партии задержали накануне на акции против повышения пенсионного возраста.

Задержанным участникам вчерашней акции против пенсионной реформы в Санкт-Петербурге грозит до семи суток ареста. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» депутат Законодательного собрания СПб Борис Вишневский. Он отметил, что полиция начала оформлять протоколы в отношении демонстрантов по пункту 6.1 статьи 20.2 КоАП, обвинив их в участии в несанкционированном митинге с созданием препятствий для движения общественного транспорта и пешеходов. Б.Вишневский пояснил, что за это предполагается административный арест, а также возможность держать участников акции в отделении полиции 48 часов с момента задержания.

«Вчера люди были задержаны только за то, что, пытаясь уйти от площади Ленина в сторону центра города, стали обходить закрытый Литейный мост кругом, и наткнулись на Росгвардию. Если даже где-то они и вышли на проезжую часть, теперь они за это получают 5-7 суток ареста», — сказал он.

Он сообщил, что некоторых демонстрантов до сих пор держат в отделении, составляют на них новые административные протоколы, не показывая их, не предоставляют необходимую медицинскую помощь.

«Обстановка сложная, часть людей отпустили без составления протокола, часть людей оставили на ночь, часть отпустили, выписав им штраф в 500 рублей за неправильный переход улицы, часть людей до сих пор держат в полиции», — сказал он.

Б.Вишневский подчеркнул, что не считает возбуждение административных дел против демонстрантов законным.

В Санкт-Петербурге в ходе акции против пенсионной реформы было задержано более 450 демонстрантов.