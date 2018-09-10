Работник ГАЗа, спросивший Владимира Путина о планах по поводу президентства, стал депутатом областной думы

Артем Баранов победил на довыборах в заксобрании Нижегородской области, — сообщает РБК. В декабре, когда Путин посещал ГАЗ, старший мастер участка завода Баранов спросил, пойдет ли президент на новый срок и пообещал поддержку со стороны сотрудников предприятия. В итоге, Баранов набрал на выборах 56% голосов. Он выдвигался от «Единой России».