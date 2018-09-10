Работник ГАЗа, спросивший Владимира Путина о планах по поводу президентства, стал депутатом областной думы
Артем Баранов победил на довыборах в заксобрании Нижегородской области, — сообщает РБК. В декабре, когда Путин посещал ГАЗ, старший мастер участка завода Баранов спросил, пойдет ли президент на новый срок и пообещал поддержку со стороны сотрудников предприятия. В итоге, Баранов набрал на выборах 56% голосов. Он выдвигался от «Единой России».
Комментарии9
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tovarish52 10 сентября 2018 | 16:36
// мастер участка завода баранов //
точно!
lenin3 10 сентября 2018 | 16:40
tovarish52:главный баран...
gregor 10 сентября 2018 | 16:46
Работник ГАЗа, спросивший Владимира Путина о планах по поводу президентства, стал депутатом областной думы
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А спросивший Путина :-" Почему в нашем городе нет больницы ..... и нет лекарств , посажен в темницу .
yralez 10 сентября 2018 | 16:54
Мерзость какая то.
old44 10 сентября 2018 | 16:57
а чё за мужиков опят базарит ? "мы с мужиками поддержим" прям холманских ver 2.0
platonnekafrin 10 сентября 2018 | 17:03
А может он наш Будущий? А чего?! Президент Артем Баранов. По-моему, звучит!
old_snaker 10 сентября 2018 | 17:09
Начальник станции Жмеринка был большой сволочью.....
payalnick 10 сентября 2018 | 17:11
Вот. А если б спросил о перспективах президентства Навального, стал бы депутатом городской думы. Магаданской.
dekadik 10 сентября 2018 | 17:23
запланированный отлиз ануса....мол кто лижет тот и шоколаде, урок всем работягам и неработягам на будущее.....хотя может он такой же рабочий завода как Медведев бодибилдер.....обычный фейк.