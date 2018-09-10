Z Архив новостей новости
5 15 6 2966
16:31, 10 сентября 2018

Игорь Востриков, потерявший семью при пожаре в «Зимней вишне», проиграл выборы в областной совет

Об этом сообщает телеканал RTVI. Востриков представлял «Единую Россию». Житель Кемерова стал известен после выступления на митинге, посвященном пожару в торговом центре: тогда занимавший на тот момент пост временно исполняющего обязанности губернатора Сергей Цивилев обвинил Вострикова в том, что он «пиарится на трагедии». В ответ мужчина сказал, что потерял при пожаре всю свою семью. В последствии «Единая Россия» предложила ему выдвинуться в депутаты. Самого Цивилева вчера избрали губернатором. Он набрал больше 80% голосов.

Комментарии

15

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

kottigr1 10 сентября 2018 | 16:37

Всегда выкидывают на помойку средство контрацепции после его использования..

semia 10 сентября 2018 | 16:42

Он после личной трагедии сильно за власть стал агитировать. А получилось как в анекдоте: И немцы обманули и перед товарищами неудобно

sumars 10 сентября 2018 | 17:12

kottigr1: использованное изделие№2

(комментарий скрыт)

avk7874 10 сентября 2018 | 16:40

Что -то или кто- то всё таки есть.

gregor 10 сентября 2018 | 16:44

Те , кто потерял родных из за преступления властей , не прошёл , а те кто виноваты в трагедии ,получили 80 % голосов .
И это Россия . И это менталитет 86 % телевизионного не самостоятельного мышления . А это уже отсутствие чувства собственного достоинства .
Ну и большинство ....,однако . " Великое " до нЕльзя .
Мне легко с таким населением справляться , признался Путин .
Нам тоже ,сказали воры и жулики .

perectukin 10 сентября 2018 | 17:44

gregor:
Дурак ты мальчик !
Эти 86% просто нарисованы, дело в другом - никто их и не спрашивал и спрашивать не собирается.
Так что не пизззите.

pontifig 10 сентября 2018 | 16:48

Тщательнее надо было учиться облизывать ту власть,которая убила твою семью

yralez 10 сентября 2018 | 16:52

Отработанное резинотехническое изделие пыталось сесть не в свои сани.

old44 10 сентября 2018 | 16:54

слишком скоро после потери семьи он бросился во все тяжкие .

ly4_sveta 10 сентября 2018 | 17:21

Как можно, потеряв всю семью идти в депутаты?!
Люди из социума выпадают после такой трагедии,
в психушках оказываются, жизнь самоубийством
заканчивают, а этот... Просто удивительно.
Может быть он робот? Без мозга и без сердца?

timber_head 10 сентября 2018 | 17:22

Козла, похоронившего по вине власти семью, купили, чтоб "не лез" сладкими обещаниями и выкинули на свалку. Все, он теперь не нужен и не опасен. Это он сразу после трагедии мог проблему составить, а сейчас, к нему, да уже вляпавшимуся в дерьмо по уши - выдвигался то от едросов, кто прислушается? Только плюнут в его сторону.

vata_putya 10 сентября 2018 | 17:23

такое гавно как востриков цивилев к себе заберет

sab171 10 сентября 2018 | 17:24

с таким горем и такое отсуствие совести и мозгов.

put__out 10 сентября 2018 | 17:33

sab171: Это ядерный электорат... Был... А возможно и остался.

perectukin 10 сентября 2018 | 17:41

Продажных тварей , который предал своих детей, даже в Едросии не любят.

Самое обсуждаемое

Блоги

Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Как россиянам не дают забыть о Сталине Акции по увековечиванию советского вождя идут по стране: его именем называют улицы, устанавливают бюсты и мемориальные доски. Власти это одобряют…

5 187 6 15188 08.09
Kсталин, общество, власть, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Мы победили! Спасибо, Москва! Следующие 5 лет будут очень важны для Москвы! Сегодняшняя победа дала нам уникальный шанс, чтобы сделать огромный шаг вперед…

5 128 6 11372 00:43
Kполитика, общество, выборы, москва, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Зачем ходить на выборы? Поймите, что ничего просто так не дается — за свое право на лучшую жизнь надо бороться. Институт выборов хрупкий и пока еще неустоявшийся. Но это институт твоей власти…

5 166 6 14814 05.09
Kвыборы, видео, общество, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Тревожные вести из Ливии Кощунственно и цинично звучат «призывы» из Вашингтона, Лондона, Парижа и Рима «немедленно отказаться от применения силы». Видимо, в этих странах давно забыли, что именно они являются авторами ливийской национальной трагедии…

5 84 6 11687 03.09
Kливия, конфликты, политика, мнения
Новости

Курс евро на Московской бирже превысил отметку в  81 рубль В последний раз такого уровня европейская валюта достигала в марте 2016 года. Доллар, в свою очередь, вырос до 70 рублей 10 копеек

5 55 6 5193
Блоги

Людмила Алексеева Председатель Московской Хельсинкской группы

Права людей на мирные протесты неоспоримы Пока собрание остается мирным, обязанность властей, не только не препятствовать, но и оказывать содействие в его проведении. Применение силы — крайняя мера, допустимая лишь в ответ на явные угрозы жизни и здоровью…

5 126 6 12483 07.09
Kправа, законы, акции, протесты, власть, мнения
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…

5 66 6 7098 07.09
Kобщество, расследования, события
Новости

В Москве подростки из числа сторонников Алексея Навального объявили о начале «бессрочного протеста» В Москве подростки из числа сторонников Алексея Навального объявили о начале «бессрочного протеста» против неэффективной власти

5 87 6 11023
Блоги

Алексей Филатов вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа»

Беслан. Четырнадцать лет назад… Вчера и сегодня Принципиальный момент. События 3 сентября носили абсолютно спонтанный, не запланированный характер. Хотя, естественно, спецназ ФСБ был готов к штурму…

5 78 6 23368 03.09
Kбеслан, память, дети, военные, мнения
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Навальный — обыкновенный провокатор российских спецслужб Операция «Навальный — лидер оппозиции» была успешно реализована российскими спецслужбами. Массовые митинги дискредитированной оппозиции существенно сократились и по частоте и численно…

5 183 6 25252 06.09
Kнавальный, политика, спецслужбы, оппозиция, рф, мнения
Блоги

МИД РФ: Выступление Терезы Мэй выдержано в абсолютно неприемлемой тональности В нем содержится ряд безапелляционных обвинений в адрес Российской Федерации и двух, как утверждается, наших граждан. Решительно отвергаем эти инсинуации…

5 164 6 23267 06.09
Kскрипаль, великобритания, рф, политика, расследования, конфликты, события
Блоги

«Данные действия создают реальную угрозу единству всего мирового Православия» Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви…

5 245 6 35691 08.09
Kправославие, рпц, события
Блоги

+ Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Аппарат для голосования дважды не принял бюллетень у Владимира Путина Оказалось, что президент не той стороной бюллетень положил, открытой….

5 71 6 10315 09.09
8читать ;смотреть
Kпутин, выборы, видео, события
Блоги

Сергей Аксенов: Цензурных ответов на «предложение» Порошенко у меня нет И вот теперь глава террористического режима, устроившего эту блокаду, предлагает принять наших детей в Херсонской области…

5 273 6 40992 06.09
Kкрым, экология, аварии, украина, порошенко, дети, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Бритоголовая дипломатия Не  моргнув глазом, послы, видно, привычные к хамскому стилю русской дипломатии, разошлись. Новые санкции неизбежны и заслужены…

5 61 6 9256 07.09
Kполитика, скрипаль, великобритания, рф, санкции, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Николай Сванидзе: Вот это – настоящая Москва, на мой взгляд Район Патриарших прудов, вот этот вот классический центр, который я очень люблю, в котором я всегда готов гулять один или не один…

5 86 6 13453 07.09
Kмосква, мнения

Популярное за неделю

Новости

Башар Асад разрешил своим войскам применять хлор при освобождении Идлиба от боевиков Во всяком случае так утверждает «Уолл-стрит джорнэл». США в связи с этим не исключают нанесения ударов по правительственным силам Сирии, а также Ирана или России.

5 37 6 30472
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Там, где говорится о профессионализм ГРУ — я боюсь, что это такой же профессионализм, который проявляет Роскосмос при выявлении дыр в своих космических кораблях…

5 108 6 161852 05.09
#слушать 48:51 8читать ;смотреть $скачать 11.2 МБ
Kобщество, политика, власть, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Возражали бы вы против прачечной для бездомных возле вашего дома?
5 44 6 11253 05.09
Блоги

«Женщины, встаем! Там наши дети!» Как за один день в Екатеринбурге полиция потеряла доверие жителей Время было потеряно, дети разбежались. К своим грузовикам спецназ возвращался под возмущенные крики. «Вы кого защищаете?! Вы не тех защищаете, на своих же детей с дубинками пошли!»..

5 185 6 248987 09.09
Kполитика, екатеринбург, акции, общество, события
Блоги

+ Акции против повышения пенсионного возраста Акции против повышения пенсионного возраста На акциях протеста против пенсионного возраста в 33 городах России задержали 839 человек…

5 298 6 177182 09.09
8читать ;смотреть
Kнавальный, акции, события, митинги, общество, политика, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7248147
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3652403

Сегодня в эфире