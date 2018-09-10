Игорь Востриков, потерявший семью при пожаре в «Зимней вишне», проиграл выборы в областной совет
Об этом сообщает телеканал RTVI. Востриков представлял «Единую Россию». Житель Кемерова стал известен после выступления на митинге, посвященном пожару в торговом центре: тогда занимавший на тот момент пост временно исполняющего обязанности губернатора Сергей Цивилев обвинил Вострикова в том, что он «пиарится на трагедии». В ответ мужчина сказал, что потерял при пожаре всю свою семью. В последствии «Единая Россия» предложила ему выдвинуться в депутаты. Самого Цивилева вчера избрали губернатором. Он набрал больше 80% голосов.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 10 сентября 2018 | 16:37
Всегда выкидывают на помойку средство контрацепции после его использования..
semia 10 сентября 2018 | 16:42
Он после личной трагедии сильно за власть стал агитировать. А получилось как в анекдоте: И немцы обманули и перед товарищами неудобно
sumars 10 сентября 2018 | 17:12
kottigr1: использованное изделие№2
avk7874 10 сентября 2018 | 16:40
Что -то или кто- то всё таки есть.
gregor 10 сентября 2018 | 16:44
Те , кто потерял родных из за преступления властей , не прошёл , а те кто виноваты в трагедии ,получили 80 % голосов .
И это Россия . И это менталитет 86 % телевизионного не самостоятельного мышления . А это уже отсутствие чувства собственного достоинства .
Ну и большинство ....,однако . " Великое " до нЕльзя .
Мне легко с таким населением справляться , признался Путин .
Нам тоже ,сказали воры и жулики .
perectukin 10 сентября 2018 | 17:44
gregor:
Дурак ты мальчик !
Эти 86% просто нарисованы, дело в другом - никто их и не спрашивал и спрашивать не собирается.
Так что не пизззите.
pontifig 10 сентября 2018 | 16:48
Тщательнее надо было учиться облизывать ту власть,которая убила твою семью
yralez 10 сентября 2018 | 16:52
Отработанное резинотехническое изделие пыталось сесть не в свои сани.
old44 10 сентября 2018 | 16:54
слишком скоро после потери семьи он бросился во все тяжкие .
ly4_sveta 10 сентября 2018 | 17:21
Как можно, потеряв всю семью идти в депутаты?!
Люди из социума выпадают после такой трагедии,
в психушках оказываются, жизнь самоубийством
заканчивают, а этот... Просто удивительно.
Может быть он робот? Без мозга и без сердца?
timber_head 10 сентября 2018 | 17:22
Козла, похоронившего по вине власти семью, купили, чтоб "не лез" сладкими обещаниями и выкинули на свалку. Все, он теперь не нужен и не опасен. Это он сразу после трагедии мог проблему составить, а сейчас, к нему, да уже вляпавшимуся в дерьмо по уши - выдвигался то от едросов, кто прислушается? Только плюнут в его сторону.
vata_putya 10 сентября 2018 | 17:23
такое гавно как востриков цивилев к себе заберет
sab171 10 сентября 2018 | 17:24
с таким горем и такое отсуствие совести и мозгов.
put__out 10 сентября 2018 | 17:33
sab171: Это ядерный электорат... Был... А возможно и остался.
perectukin 10 сентября 2018 | 17:41
Продажных тварей , который предал своих детей, даже в Едросии не любят.