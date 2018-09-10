Игорь Востриков, потерявший семью при пожаре в «Зимней вишне», проиграл выборы в областной совет

Об этом сообщает телеканал RTVI. Востриков представлял «Единую Россию». Житель Кемерова стал известен после выступления на митинге, посвященном пожару в торговом центре: тогда занимавший на тот момент пост временно исполняющего обязанности губернатора Сергей Цивилев обвинил Вострикова в том, что он «пиарится на трагедии». В ответ мужчина сказал, что потерял при пожаре всю свою семью. В последствии «Единая Россия» предложила ему выдвинуться в депутаты. Самого Цивилева вчера избрали губернатором. Он набрал больше 80% голосов.