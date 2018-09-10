В Москве полиция задержала нескольких участников т.н. «бессрочной акции протеста»
Это молодые люди, которые решили продолжить вчерашнюю акцию против повышения пенсионного возраста. Они собрались на Страстном бульваре у памятника Александру Твардовскому. Участники акции рассказали «Эху Москвы», что полицейские не объяснили причин задержания. После того, как силовики покинули площадку, на ней вновь стали собираться протестующие. Они говорят, что не намерены расходиться. В акции участвуют около десяти человек.
Комментарии7
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rom8883 10 сентября 2018 | 16:34
Завидное мужество у этих парней.
sergirusso 10 сентября 2018 | 16:38
На самом деле существует очень серьёзная проблема. Навальный никак не раскрутится, Плешак никак не сдувается. Но и Навального убрать у Плешака никак не выходит. Тупичок - с....
semia 10 сентября 2018 | 16:38
Молодцы эти молодые люди!Возможно это начало новой крупной волны протеста. !0 человек побьют ,на смену 100 выйдет. Придет момент, когда в митингующих начнут стрелять,а это гражданская война и поражение узурпатовов. Абсолютно мирный протест избивают палками и увозят в автозаках. Это оккупация
kottigr1 10 сентября 2018 | 16:39
Период мирных протестов заканчивается.. Начинается самое интересное.
kottigr1 10 сентября 2018 | 16:39
Период мирных протестов заканчивается.. Начинается самое интересное.
vovan19 10 сентября 2018 | 16:43
Сколько платят?
blackread 10 сентября 2018 | 17:01
А если бы эти мужественные молодые люди пошли бы и поработали руками, а не сидя жопой на земле с пивком на деньги тех, кто хочет заменить чужих бюрократов на своих, то не пришлось бы и возраст может быть поднимать...
Лодыри всегда чем-то недовольны.