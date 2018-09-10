В Москве полиция задержала нескольких участников т.н. «бессрочной акции протеста»

Это молодые люди, которые решили продолжить вчерашнюю акцию против повышения пенсионного возраста. Они собрались на Страстном бульваре у памятника Александру Твардовскому. Участники акции рассказали «Эху Москвы», что полицейские не объяснили причин задержания. После того, как силовики покинули площадку, на ней вновь стали собираться протестующие. Они говорят, что не намерены расходиться. В акции участвуют около десяти человек.