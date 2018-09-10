Тезки родственников директора службы внешней разведки оказались в списке обратившихся за видом на жительство в Венгрии

Полные тезки близких родственников директора службы внешней разведки Сергея Нарышкина оказались в списке обратившихся за видом на жительство в Венгрии. Совпадают не только имена, но и даты рождения, — пишет «Новая газета». В расследовании говорится, что в числе подававших запросы есть российские политики, бизнесмены, руководители госкомпаний и члены их семей. Согласно этим данным, вид на жительство они получали в обмен на инвестиции в государственные облигации Венгрии.