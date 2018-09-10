Тезки родственников директора службы внешней разведки оказались в списке обратившихся за видом на жительство в Венгрии
Полные тезки близких родственников директора службы внешней разведки Сергея Нарышкина оказались в списке обратившихся за видом на жительство в Венгрии. Совпадают не только имена, но и даты рождения, — пишет «Новая газета». В расследовании говорится, что в числе подававших запросы есть российские политики, бизнесмены, руководители госкомпаний и члены их семей. Согласно этим данным, вид на жительство они получали в обмен на инвестиции в государственные облигации Венгрии.
Комментарии31
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seryj_wolk 10 сентября 2018 | 16:33
Если совпадают все идентификационные параметры, то это не тезки, а он самый. Просто денежки перекинул в другое место. Понял, что в ЕС ему не проханже.
kottigr1 10 сентября 2018 | 16:35
seryj_wolk: Бегут крысы с тонущей галеры.. Чуют приближение часа расплаты.
lenin3 10 сентября 2018 | 16:38
kottigr1: а санкции отражаются только в худшую сторону на простых россиянах.Нет,чтоб сразу отказать ворам в видах на жительство,заблокировать счета и арестовать имущество...Вон,когда Керимова в кутузку во Франции посадили,какой вой поднялся из-за стен Кремля...
danko1 10 сентября 2018 | 16:51
lenin3: А выяснять в России откуда у этих родственников деньги, которые они в чужую страну инвестируют, не думают.
Все сами награбленное через членов семей на Запад выводят.
Мафия во главе с Путиным рулит.
zztop1960 10 сентября 2018 | 16:48
seryj_wolk: Если оно выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка
zapadnay 10 сентября 2018 | 17:14
СМИ сообщали про Якунина из РЖД про ПМЖ в Германии, Железняк в Шотландии воссоединился с дочурками, кто-то там из министров в Италии и пошло-поехало.
Разными тропами, но с одной целью.
alex1890 10 сентября 2018 | 16:33
Путинские крысы пытаются перекраситься в белок.
platonnekafrin 10 сентября 2018 | 16:36
В Австралии нет крыс - их нишу заменяют грызуны с большими сумками. Но бегство сумчатых во много раз опаснее для тонущей страны, чем бегство серой крысы с корабля, поскольку та из-за отсутствия тары бежит без краденого.
lenin3 10 сентября 2018 | 16:47
platonnekafrin: крысы могут поступит,как Остам Бендер:обмотать наворованное вокруг тела.Немного,конечно,но все равно упрут...
platonnekafrin 10 сентября 2018 | 17:07
lenin3: Румынские пограничники в плавнях любого Монте Кристо до управдома размотают.
kara 10 сентября 2018 | 16:36
отпечатки пальцев где?
alena01 10 сентября 2018 | 16:37
Настоящий патриот обязан, наворовав, уехать из России, чтобы проклятые гейропейцы завидовали...
nds_01 10 сентября 2018 | 16:37
Спереди - вроде патриоты, а со спины - русофобы. Чего пожадничали-то - или любимому Отечеству инвестиции не нужны?
yan18 10 сентября 2018 | 16:53
nds_01: СВР решило расколоть ЕС внедряя в него через Венгрию-своих родственников...Пепел канувших в лету-Бошарова и Петрова стучит в их холодные сердца , - грязными руками и лживыми головами..
ayelet 10 сентября 2018 | 16:37
Венгрия- не Монако. Но хоть куда, лишь бы подальше от главного босса директора службы внешней разведки
kaputvsemu 10 сентября 2018 | 16:37
Зима близко.
Патриоты потянулись в "тёплые" края.
zztop1960 10 сентября 2018 | 16:52
kaputvsemu: Первым был Лужков , который рванул в Латвию , которую до этого хаил , но в Латвии ему это припомнили и отказали в виде на жительство , он побежал в Австрию
jamba 10 сентября 2018 | 16:38
- Бегут-с!
- Кто бегут-с, вашсиятельство?
- Крысы-с бегут-с!
- Та то, давно уж, как бегут-с! И откудава стоко повылазило?;)
put__out 10 сентября 2018 | 16:38
А всё спрашивают зачем Скрипаля хотели от замочить...
dedmoroz 10 сентября 2018 | 16:39
Денег видать совсем нет. Приходится родню в разведку посылать.
remote456 10 сентября 2018 | 16:39
Молодцы, так держать! Чем ближе к Европе, тем меньше затруднений с идентификацией и арестом для последующего трибунала. Все-таки не в джунглях Конго и не в горах Перу. Орбан не поможет, его песенка спета в ближайшей перспективе.
vasya_von_smetankin 10 сентября 2018 | 16:41
На то она и Духовность.
captaingeorge 10 сентября 2018 | 16:41
Внешняя разведка должна первой сориентироваться при наступлении неблагоприятных для государства обстоятельств... Ориентируется...
permsky_valenok 10 сентября 2018 | 16:42
Ну, вот, это же явно недружественные действия. Засылают для развала венгерской экономики... Понимать надоть :)))
zolingen 10 сентября 2018 | 16:44
Крысы побежали
old44 10 сентября 2018 | 16:49
патриотизм уже просто зашкаливает
gregor 10 сентября 2018 | 16:51
Тезки родственников директора службы внешней разведки оказались в списке обратившихся за видом на жительство в Венгрии
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Всегда , во все времена , "патриоты " ,которые рвали на себе рубахи в приступах патриотизЬма , предают первые ,первые закладывают ,первые лижут новых властителей .
Следите за МихАлковым ...... и Ко . Это лакмус псевдо "патриотизЬма " .
zhrv 10 сентября 2018 | 16:52
У этих тезек ампулы зашиты в воротнички? Ну чтобы долго не мучились, если что.
yralez 10 сентября 2018 | 16:57
Новичок им вдогонку..
ramses333 10 сентября 2018 | 17:05
Ага, крысы на низком старте. Так начинается и так кончается Родина.
ly4_sveta 10 сентября 2018 | 17:36
Сейчас начнут потихоньку рассеиваться по незаметным
европейским странам, наворованное в России будут вкладывать
в их развитие и процветание, а российские просторы пусть
загнивают и разлагаются. Да... Мощно это путинское жульё
поураганило, растащив все по своим карманам. А какие
патриоты на словах, какими лозунгами «лапшу на уши вешали»
российским крепостным идиотам.