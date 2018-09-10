Министерство культуры предлагает ограничить процент ежедневных сеансов одного иностранного фильма

Это подтвердила ТАСС глава Департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова. По ее словам, количество сеансов не может превышать 35% от общего числа показов всех фильмов.

В Министерстве культуры считают, что это пойдет на пользу прокату отечественных лент.

Вопрос показа фильмов не должен быть предметом госрегулирования, он должен решаться внутри самого киносообщества, считает председатель совета ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

Он также добавил, что кинотеатры могут понести убытки от ограничения показа популярных фильмов