Курсы евро и доллара по отношению к рублю обновили более чем двухгодичные рекорды на Московской бирже

Европейская валюта превысила отметку в 81 рубль, а доллар – в 70.

Торги на Московской бирже сначала открылись укреплением рубля. Евро, а затем и доллар подешевели по отношению к рублю на 25-27 копеек. Однако уже к 13 часам европейская валюта достигла отметки в 81,5 рублей. Также резко повысился и доллар – до 70,5 рублей. По состоянию же на 15:30 российская валюта немного отыграла свои позиции. Доллар котируется на отметке 70,30 рублей, евро – 81,17 рублей. Тем не менее, это рекордные показатели за 2,5 года. Эксперты, опрошенные РБК, полагают, что причина заключается в давлении на рубль, которое вызвано оттоком капитала из России и усилением спада на долговых рынках. Остановить падение российской валюты, по их мнению, поможет формирование единой позиции правительства, Минфина и Центробанка. В свою очередь помощник президента Андрей Белоусов, как пишет РБК, считает, что ослабление рубля пока что не является поводом для беспокойства.

Напомним, в пятницу на торгах евро также установил двухлетний рекорд, впервые за это время поднявшись выше 80 рублей.

Падение рубля вызвано надвигающимся мировым валютно-финансовым кризисом, а также санкциями. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов.

«Валюта в развивающихся странах слабеет, так как капитал начинает двигаться из развивающихся рынков в сторону развитых рынков под влиянием повышения процентной ставки США и торговой войны», — сказал он. А.Абрамов подчеркнул, что в России эта глобальная тенденция усиливается опасениями инвесторов по поводу санкций. Хотя российский бизнес сейчас почти не страдает от оттока иностранного капитала, от него страдает рынок облигаций федерального займа, так как ранее около 34% облигаций принадлежало нерезидентам. Он отметил, что из-за опасения санкций они стали выводить эти деньги из России.

По словам А.Абрамова, Министерство финансов России и Центральный банк в настоящий момент не могут быстро остановить падение рубля. Они ждут, пока ослабевание рубля прекратится, а после будут решать, что делать со сложившейся ситуацией. А.Абрамов заметил, что в распоряжении Центробанка и Минфина много действенных инструментов, которые могут помочь укрепить рубль: например, повышение ставки и работа с экспортерами.

«У них есть все инструменты, чтобы вернуть рубль назад. Центробанк и Минфин выждут немного и потом начнут действовать», — заключил он.

Сегодня курс евро впервые с 16 марта 2016 года достиг отметки в 81 рубль. Ранее сообщалось, что курс доллара на Московской бирже превысил 70 рублей.