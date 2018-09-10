«ЕР» уступила КПРФ на выборах депутатов региональных парламентов в Хакасии, Ульяновской и  Иркутской областях

«Единая Россия» уступила КПРФ на выборах депутатов региональных парламентов в Хакасии, Ульяновской и Иркутской областях. В ассоциации «Голос» говорят, что это худший результат единороссов на выборах в региональные парламенты за 11 лет.

Также стоит отметить, что в четырех регионах России пройдет второй тур губернаторских выборов. Действующим руководителям будут также противостоять коммунисты — в Хакасии и Приморье, а также представители ЛДПР — в Хабаровском крае и во Владимирской области.

Второй тур уже намечен на 23-е сентября.