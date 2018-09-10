«ЕР» уступила КПРФ на выборах депутатов региональных парламентов в Хакасии, Ульяновской и Иркутской областях
«Единая Россия» уступила КПРФ на выборах депутатов региональных парламентов в Хакасии, Ульяновской и Иркутской областях. В ассоциации «Голос» говорят, что это худший результат единороссов на выборах в региональные парламенты за 11 лет.
Также стоит отметить, что в четырех регионах России пройдет второй тур губернаторских выборов. Действующим руководителям будут также противостоять коммунисты — в Хакасии и Приморье, а также представители ЛДПР — в Хабаровском крае и во Владимирской области.
Второй тур уже намечен на 23-е сентября.
Комментарии3
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kottigr1 10 сентября 2018 | 16:12
Кому-то интересно что там дали красно-левому крылу партии российских жуликов и воров ?
m_anuchin 10 сентября 2018 | 16:14
Важно, чтобы эти г... не вылезли из оболочки "ЕР" и не создали какую-либо партию в оболочке РЕ (Россия -Едина"... Это как гидра, меняющая кожу и живущая за счет окружения...
assaassin 10 сентября 2018 | 16:15
Коммунисты вперед - победа будет за нами!
Как нынешняя Россия нуждается в ваш - людях: с чистыми руками, горячими сердцами и светлыми пролетарскими помыслами...