По разным данным, от  шести до 16 человек задержаны сегодня в Москве у памятника Твардовскому

На Страстном бульваре собрались в основном студенты. Они протестовали против пенсионной реформы, в целом политики действующей власти.

Напомним, накануне во многих российских городах состоялись акции протеста против пенсионной реформы. В основном они не были согласованы с властями. По данным «ОВД-Инфо» в итоге были задержаны более тысячи человек. В Кремле считают, что полиция действовала строго в рамках закона, а среди участников акции были провокаторы.

В Кремле не увидели нарушения закона в действиях полиции при разгонах акций против повышения пенсионного возраста. Комментируя их действия, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перечислил ряд правонарушений организаторов этих мероприятий.

Ситуацию с задержаниями журналистов на этих акциях Дмитрий Песков комментировать отказался. Он уточнил, что тут важно выяснять подробности в каждом конкретном случае.