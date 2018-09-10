По разным данным, от шести до 16 человек задержаны сегодня в Москве у памятника Твардовскому
На Страстном бульваре собрались в основном студенты. Они протестовали против пенсионной реформы, в целом политики действующей власти.
Напомним, накануне во многих российских городах состоялись акции протеста против пенсионной реформы. В основном они не были согласованы с властями. По данным «ОВД-Инфо» в итоге были задержаны более тысячи человек. В Кремле считают, что полиция действовала строго в рамках закона, а среди участников акции были провокаторы.
В Кремле не увидели нарушения закона в действиях полиции при разгонах акций против повышения пенсионного возраста. Комментируя их действия, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков перечислил ряд правонарушений организаторов этих мероприятий.
Ситуацию с задержаниями журналистов на этих акциях Дмитрий Песков комментировать отказался. Он уточнил, что тут важно выяснять подробности в каждом конкретном случае.
Комментарии8
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motooppic 10 сентября 2018 | 16:03
все правильно. оппозиционных тараканов надо давить, чтоб не гадили в российских городах. И тогда демократия восторжествует!
kottigr1 10 сентября 2018 | 16:08
motooppic: Вот и нафига россиянам такие путинские полицаи-мясники ? Уже лучше солдаты НАТО, нежели избивающие детей и женщин путинские "космонавты".. С такими правоохранителями-гестаповцами и врагов уже не надо...
anemon 10 сентября 2018 | 16:10
motooppic: Давить надо вас, существующих на наши деньги паразитов. Уверена, что это в конце концов произойдет.
andy97 10 сентября 2018 | 16:11
motooppic: ' а мы их душили-душили...' Демократ Вы наш Полиграфович
vasya_von_smetankin 10 сентября 2018 | 16:06
Это всё Твардовский виноват!
Не там стоял.
guerrilleros 10 сентября 2018 | 16:06
Давайте -давайте . Чем больше сюда- тем больше отсюда . Обратка будет такой ,что на путеноидов черенков не хватит.
pedrobutylkovich 10 сентября 2018 | 16:16
Разогнали шантрапу. Вот и правильно.
yralez 10 сентября 2018 | 16:17
6 человек, прот естовавших против карательного похода в Чехословакию , вспомнили, но быстро забыли.
Этих шестерых не вспомнят никогда.......такие уже крысолюди здесь сформировались.