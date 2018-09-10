Курс евро на Московской бирже превысил отметку в 81 рубль
В последний раз такого уровня европейская валюта достигала в марте 2016 года. Доллар, в свою очередь, вырос до 70 рублей 10 копеек.
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В последний раз такого уровня европейская валюта достигала в марте 2016 года. Доллар, в свою очередь, вырос до 70 рублей 10 копеек.
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
Комментарии16
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kottigr1 10 сентября 2018 | 15:35
Весь мир завидует нашему растущему рублю.. Уже 81, а буквально час назад ещё 80-т...
tvitov66 10 сентября 2018 | 15:46
kottigr1: этот воистину экономический ПРОРЫВ нашей сверхдержавы значит что в каждой бочке нефти будет больше полновесных твёрдых рубля! #такпобедим
traxau_okurka 10 сентября 2018 | 15:46
kottigr1: Браво великому экономисту Туалетному Путёнку!!!
nitinol 10 сентября 2018 | 16:14
kottigr1: На 16:12 рублик уже уверенно перешёл 81,4. Растёт стремительным домкратом...
archikunst 10 сентября 2018 | 15:39
И стайкою наискосок уходят деревянные в подвал.
Не согласны с политикой руководства.
tvitov66 10 сентября 2018 | 15:54
archikunst: Ай -яй - яй! А ведь именно для вас нацЛидер еще в 2014г объяснял на пальцах:
«А что это означает для российского бюджета. Мы бюджет-то рассчитываем не в долларах – в рублях. Упала стоимость рубля, он немного обесценился на 30%. Мы раньше продавали товар, который стоил 1 доллар, а получали за него 32 рубля. А теперь товар продали на рубль, а получили 45. Доходы бюджета увеличились, а не уменьшились»
danko1 10 сентября 2018 | 15:57
tvitov66: Но Путин хитрый.
Для тех, кто всё в долларах измеряет, себя, правительство, депутатов, чиновников, он перед обвалом рубля в 14 г. поднял зарплату ровно в 2 раза.
tvitov66 10 сентября 2018 | 16:01
danko1: это потому что он наш бюджет в рублях рассчитывает, а свой в долларах
kaputvsemu 10 сентября 2018 | 15:40
Раз превысил, значит это рост, пусть и отрицательный. А рост это всегда хорошо.
Теперь американцу, чтобы купить один доллар, надо потратить 81 целковый!
А где ему столько взять, ведь все рубли-то в России!
Шах и мат тебе, Америка!
vitaminoz 10 сентября 2018 | 15:43
Скоро, скоро не только доллару, но и евро капец.
meteor1908 10 сентября 2018 | 15:44
"Отечество славлю, которое есть, но трижды - которое будет!"
chichanik 10 сентября 2018 | 15:45
meteor1908: по 24?
pravdatut 10 сентября 2018 | 15:56
Ура! Ура! Рубчик молодец.
nemez1 10 сентября 2018 | 15:58
вдруг из гардеропа показалась - зопа.
pravdatut 10 сентября 2018 | 15:59
Везет тем, кто имеет доллары и евро.
ka_mate 10 сентября 2018 | 16:04
Скорее бы уже 100р