Глава СВS Лесли Мунвз ушел в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах к женщинам
Кроме того, он и его медиа-компания пожертвуют 20 миллионов долларов организациям, отстаивающим право женщин и равноправие полов на рабочих местах. Эти средства будут вычтены из компенсации гендиректора за досрочное расторжение контракта.
Ранее более десятка женщин обвинили Мунвза в непристойном поведении. Глава СВS признал связь только с тремя из них.
Комментарии4
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tuman13 10 сентября 2018 | 15:44
От достали. А где они раньше были? А раньше они пользовались благами от связи с таким боссом. Ну а теперь решили еще денюшку срубить по-легкому. Вот такое "цивилизованное общество"" - осталость только одно типа "человеческое" чувство - страсть к баблу.
permsky_valenok 10 сентября 2018 | 15:49
А в чем оно выразилось-то, поведение непристойное?
mikluho_m 10 сентября 2018 | 16:01
Вот так бывает.. Все думали, что он порядочный гей, а оказался противным натуралом!
polba 10 сентября 2018 | 16:17
iPhack10. Предыстория.