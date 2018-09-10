Глава СВS Лесли Мунвз ушел в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах к женщинам

Кроме того, он и его медиа-компания пожертвуют 20 миллионов долларов организациям, отстаивающим право женщин и равноправие полов на рабочих местах. Эти средства будут вычтены из компенсации гендиректора за досрочное расторжение контракта.

Ранее более десятка женщин обвинили Мунвза в непристойном поведении. Глава СВS признал связь только с тремя из них.