Министерство культуры предлагает ограничить процент ежедневных сеансов одного иностранного фильма
Это подтвердила ТАСС глава Департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова. По ее словам, количество сеансов не может превышать 35% от общего числа показов всех фильмов.
В Министерстве культуры считают, что это пойдет на пользу прокату отечественных лент.
Комментарии3
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kindman_a 10 сентября 2018 | 15:36
"...Это подтвердила ТАСС глава Департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова...."
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Не позорь такую фамилию, дешовка министерская.
Чтоб твоим детям "Кубанских казаков" до гробовой доски и ничего более.
Тьфу...
platonnekafrin 10 сентября 2018 | 15:48
Что шло на пользу прокату отечественных лент, явно, пошло во вред психике. Ну не Голливуд же (на самом то деле!) сделал из Любимовой главу Департамента кинематографии Министерства культуры!?
kaputvsemu 10 сентября 2018 | 15:59
Протекционизм по-холуйски. На большее воображения не хватает.