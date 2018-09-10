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15:31, 10 сентября 2018

Родственнице Сергея и  Юлии Скрипаль, Виктории, не удалось стать депутатом Ярославской областной думы

Она баллотировалась по спискам «Справедливой России», передает «Интерфакс».

В интервью Интерфаксу Виктория Скрипаль сказала, что все равно результатом довольна, поскольку это первое ее участие в выборах.

Комментарии

34

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alex_melnikov Алексей Мельников 10 сентября 2018 | 15:33

Использовали и выкинули.

danko1 10 сентября 2018 | 15:35

alex_melnikov: Пропиарили пустое место повсюду, а толка - ноль.

kindman_a 10 сентября 2018 | 15:39

Это та племянница-иуда, что ли?!

balamuto 10 сентября 2018 | 15:51

Манду за мандат лоханули.

danko1 10 сентября 2018 | 15:54

balamuto: Показатель того, что депутатом может стать любой без образования и без совести.
Шла бы от ЕР, то, наверное, попала бы.
Такие кандидаты очень хорошо характеризуют уровень власти.

tvitov66 10 сентября 2018 | 15:57

danko1: не-при-со-са-ла-ся ... ничо, может в ГД или даже СовФеде присосётся

zapadnay 10 сентября 2018 | 15:55

kindman_a:
Не потянула роль...

zapadnay 10 сентября 2018 | 16:01

danko1:
Галина, добрый день!
Извините, что не по теме. Вы писали, что внучка, профессионально занимается теннисом. Изви6ите, а как Вы оцениваете поведение Серены в свете проигрыша?

edyunia 10 сентября 2018 | 15:36

alex_melnikov: \\Использовали и выкинули.\\
Более интересно где два рыцаря плаща и кинжала?

glotze7 10 сентября 2018 | 15:39

edyunia: Лежат на дне пруда, меряются, у кого кирпич на шее больше...

tremens_delirium 10 сентября 2018 | 15:40

alex_melnikov: ✄  Использовали и выкинули.   ✄

Вы, наверное, сравнили её провал на выборах с триумфом "Яблока"? :-D

yan18 10 сентября 2018 | 16:06

tremens_delirium: А нет ли среди победивших на выборах хоть от какой партии-двух будущих депутатов Бошарова и Петрова?

tremens_delirium 10 сентября 2018 | 16:15

yan18: ✄  А нет ли среди победивших на выборах хоть от какой партии-двух будущих депутатов Бошарова и Петрова?   ✄

Не знаю... но вам ли об этом беспокоиться? Израиль, как помнится, после Мюнхенской Олимпиады как-то имел в виду все эти суверинететы и тому подобные мелочи.

А с этими двумя дело тёмное пока и непонятное. Зачем рисковать повторными отравлениями, не спрятав надёжно "духи"? Ведь 100% началось бы расследование. Да и народу могло отравиться десятки.

alladinov 10 сентября 2018 | 16:18

tremens_delirium:

Слышь, чухонский ибонатовец, а какое тебе, стонущему под натовским сапогом, дело до российских выборов? А ну-ка пошел с нашего русского форума! Обслуживай всеми своими природными отверстиями натовских оккупантов, а сюда не суй свое поганое мурло, понял, нет?

midnightblues 10 сентября 2018 | 15:50

alex_melnikov: не до конца еще
просто они оказалс=ись дырявами
гандоны жэ

ly4_sveta 10 сентября 2018 | 15:54

alex_melnikov: Она им ещё сгодится, таких не
выбрасывают.

zhrv 10 сентября 2018 | 15:35

Так уже все предъявили стране, теперь эта тетка ей и не нужна - других проблем хватает.

midnightblues 10 сентября 2018 | 15:59

zhrv: по достоверным сведениям тетя онанирует в районе курского вокзала
просьба фсо немедленно решить вопрос

irinakingsize1 10 сентября 2018 | 15:36

Эээээх! Зря только помылась и причесалась. Думала, что вот оно счастье на косточках родственников и взрастет. Ан нет-где-то не доработала.Да и лицом дама, как видно, не удалась. Не Валуев, конечно, но думу не украсит.

protoukrop 10 сентября 2018 | 16:02

irinakingsize1: У Скрипалей видимо предательство в крови, это у них семейное. Похрен кого предать, родину, соседа или сестру.

kara 10 сентября 2018 | 15:37

вот кто должен бизнес тренинги читать-как из грязи в князи или Новичек это не страшно

platonnekafrin 10 сентября 2018 | 15:38

"Довольна" она! Куда ты прёшь вообще?! Тут даже старожилам уже не до жиру!

vlabumur 10 сентября 2018 | 15:40

- Она ж хрипит, она же грязная,
И глаз подбит, и ноги разные,
Всегда одета, как уборщица...
- Плевать на это - очень хочется.

Владимир Высоцкий.

plank1957 10 сентября 2018 | 15:43

Человеческий ум имеет свои пределы, тогда как глупость человеческая бесконечна. А. Дюма (сын)

gvzdk 10 сентября 2018 | 15:45

"Ее первое участие в выборах"- оно же и последнее...

rihard 10 сентября 2018 | 15:47

Клуб анонимных кандидатов в депутаты:Я отравил Литвиненко!Уау , конечно депутат!Вы кто? Я двоюродная сестра дочери отравленного Скрипаля! Не, приходите через год , грохните кого нибудь , а потом приходите!

midnightblues 10 сентября 2018 | 15:48

Жаль
а то бы мастурбация стала бы более всстребованной

physik 10 сентября 2018 | 16:17

midnightblues: Других слов не знаете, что-ли?
Или обсценная лексика заменяет вам отсутствие мыслей?

ly4_sveta 10 сентября 2018 | 15:52

Таких подстилок надо сразу в Гос.Думу, что уж
мелочиться-то.

platonnekafrin 10 сентября 2018 | 15:57

"А вот если бы дядька с кузиной сдохли, то тогда бы всё могло обернуться иначе. Или со Справедливой Россией просчиталась? Надо было от ЕР! Представьте Солсбери - я в черном мини, значок с медведем, искренние слезы, платочек - триколор, вокруг великобританские корреспонденты, плечистые российские дипломаты под двумя гробами, интервью."

goshan31 10 сентября 2018 | 15:59

Знаковая персона для характеристики власти...

andrejs 10 сентября 2018 | 16:00

Передачку под нее на первом канале надо состряпать - отменное будет рыгалово.

neyexo 10 сентября 2018 | 16:09

Если было бы надо - прошла бы.
Вот покойного Починка не продлили в Совфеде, а маму Собчак регулярно переназначают, на этот срок от Тувы, там наверно больше некому республику представлять

orein51 10 сентября 2018 | 16:12

бывает, некотор. ребятки оХевают совсем и отупеваютси...

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