По разным данным, от  шести до 16 человек задержаны сегодня в Москве у памятника Твардовскому

На Страстном бульваре собрались в основном студенты. Они протестовали против пенсионной реформы, в целом политики действующей власти.

В настоящее время задержанные находятся в УВД по Тверскому району.

Напомним, накануне во многих российских городах состоялись акции протеста против пенсионной реформы. В основном они не были согласованы с властями. По данным ОВД-Инфо в итоге были задержаны более тысячи человек. В Кремле считают, что полиция действовала строго в рамках закона, а среди участников акции были провокаторы.

Пенсионная реформа оказала влияние на прошедшие выборы – признала глава ЦИКа Элла Памфилова. По ее словам, многие кандидаты «оттаптывались» на этом вопросе. «Единая Россия» в итоге уступила КПРФ на выборах депутатов региональных собраний в Хакасии. Ульяновской и иркутской областях. В четырех регионах пройдет второй тур губернаторских выборов. Это Хакасия, Приморье, Хабаровский край и Владимирская область.