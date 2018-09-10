По разным данным, от шести до 16 человек задержаны сегодня в Москве у памятника Твардовскому
На Страстном бульваре собрались в основном студенты. Они протестовали против пенсионной реформы, в целом политики действующей власти.
В настоящее время задержанные находятся в УВД по Тверскому району.
Напомним, накануне во многих российских городах состоялись акции протеста против пенсионной реформы. В основном они не были согласованы с властями. По данным ОВД-Инфо в итоге были задержаны более тысячи человек. В Кремле считают, что полиция действовала строго в рамках закона, а среди участников акции были провокаторы.
Пенсионная реформа оказала влияние на прошедшие выборы – признала глава ЦИКа Элла Памфилова. По ее словам, многие кандидаты «оттаптывались» на этом вопросе. «Единая Россия» в итоге уступила КПРФ на выборах депутатов региональных собраний в Хакасии. Ульяновской и иркутской областях. В четырех регионах пройдет второй тур губернаторских выборов. Это Хакасия, Приморье, Хабаровский край и Владимирская область.
Комментарии16
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johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:35
По разным данным, от шести до 16 человек задержаны сегодня в Москве у памятника Твардовскому - а на КАКОМ основании??? Очень интересно ... что у нас ЕЩЁ успели запретить????
kottigr1 10 сентября 2018 | 15:37
johnbmw: Обычное фашистское государство.. Гражданам России давно пора понять, что они живут в оккупированной фашистами стране.. Это все равно как бы жители оккупированной в 1941 году Калуги требовали бы от Гитлера справедливой пенсии..
kara 10 сентября 2018 | 15:44
johnbmw: ругались матом,распивали спиртные напитки , некоторые были гражданами другого государства.
johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:45
kara: это вы САМИ видели? или сосед напел???? :-))))
kara 10 сентября 2018 | 15:47
johnbmw: а что они там еще могли делать? читать Василий Теркин?
johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:50
kara: забавные ФАНТАЗИИ ;-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))
alexsokoll 10 сентября 2018 | 16:00
johnbmw:
А то никто не знает, как ведут себя нанятые ФабрикойБаранов&Клоунов.
johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 16:02
alexsokoll: ... а поподробнее????
alexsokoll 10 сентября 2018 | 16:05
johnbmw:
ругались матом,распивали спиртные напитки , некоторые были гражданами другого государства.
johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 16:06
alexsokoll: это вы САМИ видели? или сосед напел???? :-))))
glebbalbesov 10 сентября 2018 | 15:36
Вот что значит не учить историю...Умные ребята знают, чего в жизни добиваются такие "забастовщики".
johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:51
glebbalbesov: а нам поведаете ЧТО именно вы имеете в виду?
alexsokoll 10 сентября 2018 | 16:03
johnbmw: а нам поведаете ЧТО именно вы имеете в виду
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Нищий бандеростан, наверное?
Или ливию с сирией?
abuvgrobu 10 сентября 2018 | 15:45
Очень мягко действовали правоохранители, а нужно бы и правда избивать дубинками и глушить шокерами хулиганов, устраивающих массовые беспорядки - как делают это правоохранители в США.
johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:47
abuvgrobu: ... зачем хвалитесь ОТСУТСТВИЕМ мозга??????
kottigr1 10 сентября 2018 | 16:00
abuvgrobu: В США потом таких правоохранителей сажают в тюрьмы, а в РФ награждают "Героями России".. Особенно тех кто россиянам с 16-ти лет головы отрезает.