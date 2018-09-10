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15:30, 10 сентября 2018

По разным данным, от  шести до 16 человек задержаны сегодня в Москве у памятника Твардовскому

На Страстном бульваре собрались в основном студенты. Они протестовали против пенсионной реформы, в  целом политики действующей власти.

В настоящее время задержанные находятся в  УВД по Тверскому району.

Напомним, накануне во многих российских городах состоялись акции протеста против пенсионной реформы. В основном они не были согласованы с властями. По данным ОВД-Инфо в  итоге были задержаны более тысячи человек. В Кремле считают, что полиция действовала строго в рамках закона, а среди участников акции были провокаторы.

Пенсионная реформа оказала влияние на прошедшие выборы – признала глава ЦИКа Элла Памфилова. По ее словам, многие кандидаты «оттаптывались» на этом вопросе. «Единая Россия» в итоге уступила КПРФ на выборах депутатов региональных собраний в Хакасии. Ульяновской и иркутской областях. В четырех регионах пройдет второй тур губернаторских выборов. Это Хакасия, Приморье, Хабаровский край и Владимирская область.

Комментарии

16

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johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:35

По разным данным, от шести до 16 человек задержаны сегодня в Москве у памятника Твардовскому - а на КАКОМ основании??? Очень интересно ... что у нас ЕЩЁ успели запретить????

kottigr1 10 сентября 2018 | 15:37

johnbmw: Обычное фашистское государство.. Гражданам России давно пора понять, что они живут в оккупированной фашистами стране.. Это все равно как бы жители оккупированной в 1941 году Калуги требовали бы от Гитлера справедливой пенсии..

kara 10 сентября 2018 | 15:44

johnbmw: ругались матом,распивали спиртные напитки , некоторые были гражданами другого государства.

johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:45

kara: это вы САМИ видели? или сосед напел???? :-))))

kara 10 сентября 2018 | 15:47

johnbmw: а что они там еще могли делать? читать Василий Теркин?

johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:50

kara: забавные ФАНТАЗИИ ;-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))

alexsokoll 10 сентября 2018 | 16:00

johnbmw:

А то никто не знает, как ведут себя нанятые ФабрикойБаранов&Клоунов.

johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 16:02

alexsokoll: ... а поподробнее????

alexsokoll 10 сентября 2018 | 16:05

johnbmw:

ругались матом,распивали спиртные напитки , некоторые были гражданами другого государства.

johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 16:06

alexsokoll: это вы САМИ видели? или сосед напел???? :-))))

glebbalbesov 10 сентября 2018 | 15:36

Вот что значит не учить историю...Умные ребята знают, чего в жизни добиваются такие "забастовщики".

johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:51

glebbalbesov: а нам поведаете ЧТО именно вы имеете в виду?

alexsokoll 10 сентября 2018 | 16:03

johnbmw: а нам поведаете ЧТО именно вы имеете в виду
--'

Нищий бандеростан, наверное?
Или ливию с сирией?

abuvgrobu 10 сентября 2018 | 15:45

Очень мягко действовали правоохранители, а нужно бы и правда избивать дубинками и глушить шокерами хулиганов, устраивающих массовые беспорядки - как делают это правоохранители в США.

johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:47

abuvgrobu: ... зачем хвалитесь ОТСУТСТВИЕМ мозга??????

kottigr1 10 сентября 2018 | 16:00

abuvgrobu: В США потом таких правоохранителей сажают в тюрьмы, а в РФ награждают "Героями России".. Особенно тех кто россиянам с 16-ти лет головы отрезает.

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