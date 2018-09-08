Ассоциация владельцев кинотеатров: Ограничение кинопоказов не должно быть вопросом государственного регулирования

Ограничение кинопоказов в рамках антимонопольной кампании может обсуждаться внутри сообщества, но не должно быть вопросом государственного регулирования. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил председатель совета Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

«Инициатива об ограничении показа одного и того же фильма 35 процентами может обсуждаться, но, на наш взгляд, это не должно быть вопросом государственного регулирования, а должно быть результатом некого индустриального соглашения», — сказал он.

Тем не менее, О.Березин признал, что данный законопроект поможет кинотеатрам сопротивляться давлению дистрибьюторов, которые требуют отвести значительную часть сеансов под те или иные показы, а также сохранить для зрителя разнообразие в отношении транслируемых фильмов.

Однако он подчеркнул, что в качестве закона подобное решение может привести к ущемлению интересов зрителя и убыткам кинотеатров.

«Если есть спрос на 50% сеансов, а вы не имеете права их предоставить, так как у вас ограничение в 35%, конечно, вы понесете убыток», — отметил он.

Министерство культуры опубликовало законопроект, по которому кинотеатр не может отвести для одного и того же фильма более 35% сеансов в день.