Глава департамента кино Минкульта: ограничение показов в российских кинотеатрах «обычной антимонопольной практикой»

Глава департамента кино Министерства культуры Ольга Любимова назвала ограничение показов в российских кинотеатрах «обычной антимонопольной практикой». Такое мнение она выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это абсолютно международная практика, мы ссылаемся на опыт других стран. Не должно быть более 35% одного фильма в кинотеатре. Это обычная антимонопольная практика других стран, нам показалось важным последовать этому примеру», — сказала она.

О.Любимова объяснила, что репертуарная политика кинотеатров ограничивает возможности других релизов и от этого страдают сборы.

Ограничения показов в кино могут коснуться не только западных, но и российских фильмов, сообщила она.

«У нас не только западные, но и на российские фильмы должно приходиться менее 35% на одно наименование при росписи в течение одного дня. Это в качестве инициативы», — сказала она.

Министерство культуры опубликовало на своем сайте законопроект, ограничивающий ежедневные показы каждого фильма до 35% от всего времени сеансов.