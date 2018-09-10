Глава департамента кино Минкульта: ограничение показов в российских кинотеатрах «обычной антимонопольной практикой»
Глава департамента кино Министерства культуры Ольга Любимова назвала ограничение показов в российских кинотеатрах «обычной антимонопольной практикой». Такое мнение она выразила в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Это абсолютно международная практика, мы ссылаемся на опыт других стран. Не должно быть более 35% одного фильма в кинотеатре. Это обычная антимонопольная практика других стран, нам показалось важным последовать этому примеру», — сказала она.
О.Любимова объяснила, что репертуарная политика кинотеатров ограничивает возможности других релизов и от этого страдают сборы.
Ограничения показов в кино могут коснуться не только западных, но и российских фильмов, сообщила она.
«У нас не только западные, но и на российские фильмы должно приходиться менее 35% на одно наименование при росписи в течение одного дня. Это в качестве инициативы», — сказала она.
Министерство культуры опубликовало на своем сайте законопроект, ограничивающий ежедневные показы каждого фильма до 35% от всего времени сеансов.
Комментарии1
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dilevski1973 10 сентября 2018 | 15:38
Дура, бля. Кино деньги зарабатывает, а власть учит, как это делать.