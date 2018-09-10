На стартовой площадке космодрома Восточный обнаружили некачественно залитый бетон
Это признали в Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры. Там сказали Интерфаксу, что этот брак не имеет критического характера и будет устранен до начала октября.
Ранее сообщалось, что под стартовым комплексе для ракет обнаружили полости. Потребуется ремонт. На сайте госзакупок указано, что работы обойдутся в 4,5 миллиона рублей.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 10 сентября 2018 | 15:10
Нужно Владимиру Владимировичу чаще появляться на колхозных полях, среди фермеров и дачников.. Ведь все к чему прикасаются его руки превращается в благородный навоз..
neon001 10 сентября 2018 | 15:12
kottigr1: если с космодромом так, то что с крымским мостом???
kalimator 10 сентября 2018 | 15:22
neon001: а там скомунизженный бетон восполняли пустой стеклотарой.
tvitov66 10 сентября 2018 | 15:49
kalimator: "Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег у населения."(с)
"А с какой целью взимается плата? — С целью капитального ремонта Провала, — чтобы… не слишком… проваливался!"(С)
vezdehod 10 сентября 2018 | 15:21
Видимо бетон замешивали на Ослиной моче.
arye_11 10 сентября 2018 | 15:13
Вот, думаю...
Крохотная, миллиметровая дырочка в борту в космического корабля и охрененные метровые дыры в монолитном бетоне космодрома.
Масштаб разный, а суть одна - крах российского космоса.
unprejudiced 10 сентября 2018 | 15:19
Думаю некачественно залили специально либерасты оппозиционеры, которые выдавали себя за строителей. Такая спланированная диверсия. Думаю на этом основании можно объявить вне закона всю либерастню. Можно еще предположить что это рука госдепа, тогда срочно созвать совбез ООН и выкинуть пендосию оттуда за такие действия.
ostapbey 10 сентября 2018 | 15:24
unprejudiced: федералы платили федерастам??
При такой "повышенной зарплате" весь бетон ушел на надписи, которые из космоса были замечены...!
В размер Великой Китайской стены....
ostapbey 10 сентября 2018 | 15:28
.......На космодроме Восточный строители уже несколько месяцев не получают зарплату. Об этом сообщил один из рабочих, Виталий. По его словам, на космо-стройке денег никто не видел с августа, а на все вопросы у руководства один ответ: не нравится работать – увольняйтесь. В компании-подрядчике – «Дальспецстрое» – подтвердили, перебои зарплатами действительно есть, однако проблема решается.
Как рассказал корреспонденту VL.ru Виталий, один из сотрудников, работающих на стройке космодрома Восточный, зарплату им не выплачивают с августа истекшего года.
«Уже три месяца мы сидим без денег. Стройка стоит, никто уже работать здесь не хочет. Нам выдают талоны на столовую – 250 рублей в сутки. Там одна котлета стоит рублей 50. Как можно питаться на эту сумму? У всех кредиты, обязательства. Обращались к руководству, обращались в бухгалтерию. Просили назвать хотя бы примерные сроки. Нам ответили: не нравится работать – увольняйтесь. Такая позиция. А сумма задолженности не маленькая. Здесь занято несколько подразделений ''Дальспецстроя'' – 711, 713, 714», - сообщил рабочий.
zolingen 10 сентября 2018 | 15:32
ostapbey: одни делают вид, что платят зарплату, другие делают вид, что работают. На выходе пустоты в бетоне. Ну про пустоты в голове роскосмоса говорить уже бессмысленно. Это факт.
ed10075 10 сентября 2018 | 15:20
Вряд ли тут речь можно вести о непрофессионализме. Скорее всего опять воровство на "оптимизации" технологий, использование дешевых материалов по цене дорогих и качественных, и наверняка - дешевой рабочей силы малоквалифицированных "джамшутов", для которых стяжка под фундамент дачного домика и стартовая площадка космотрдрома - одно и то же.
ostapbey 10 сентября 2018 | 15:31
..........Строители Тихоокеанской мотостроительной компании (ТМК), выполняющей работы на космодроме Восточный, организовали акцию с требованием выплатить им зарплату за четыре месяца. Рабочие написали обращение к президенту России Владимиру Путину на крышах времянок, где они проживают.
На опубликованных фото видны нарисованные белой краской надписи: «Уважаемый Путин В.В. Хотим работать. 4 месяца без зарплаты. Спаси рабочих». Начальник производственного участка ТМК Антон Тюрищев рассказал изданию «Амур.Инфо», что работники рассчитывают привлечь к проблеме внимание журналистов. Опубликованные снимки, по его словам, увидит первый вице-премьер Дмитрий Рогозин, который курирует строительство.
midnightblues 10 сентября 2018 | 15:28
ИРебят-я помогу
это сука сим онянц и соловьев страну продают
sergoder172 10 сентября 2018 | 15:38
Вот, ведь жидомасоны! Ну, никак не унимаются. Еще 4,5 единицы нужно сп...здить! Будьте вы прокляты!