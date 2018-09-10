На стартовой площадке космодрома Восточный обнаружили некачественно залитый бетон

Это признали в Центре эксплуатации наземной космической инфраструктуры. Там сказали Интерфаксу, что этот брак не имеет критического характера и будет устранен до начала октября.

Ранее сообщалось, что под стартовым комплексе для ракет обнаружили полости. Потребуется ремонт. На сайте госзакупок указано, что работы обойдутся в 4,5 миллиона рублей.