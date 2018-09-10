Следователи возбудили дело против мужчины, ранившего ножом двух людей на Курском вокзале

Нападавший был ранее судим за убийство.

ЧП, произошедшее на Курском вокзале зафиксировали камеры наблюдения. На записи видно, как к пассажиру, прогуливающемуся в центре зала, сзади подкрадывается другой мужчина. В руке у него, судя по всему, нож. Он бьет свою жертву в правый бок, после чего бежит в сторону. Через десяток метров еще раз нападает — на этот раз на женщину. Кажется, наносит несколько ударов. Все это занимает не более половины минуты. Мужчину хватают полицейские.

Что двигало 55-летним нападавшим пока не ясно. По версии следствия, он действовал из хулиганских побуждений. Вместе с тем, сообщалось, что преступник был неадекватен. Его направили на медосвидетельствование. Известно, что мужчина имеет судимость. В 2006 году его приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства нападения. Также они оценят работу службы безопасности Курского вокзала.

Госпитализированные после нападения мужчина и женщина находятся в тяжелом состоянии.