Следователи возбудили дело против мужчины, ранившего ножом двух людей на Курском вокзале
Нападавший был ранее судим за убийство.
ЧП, произошедшее на Курском вокзале зафиксировали камеры наблюдения. На записи видно, как к пассажиру, прогуливающемуся в центре зала, сзади подкрадывается другой мужчина. В руке у него, судя по всему, нож. Он бьет свою жертву в правый бок, после чего бежит в сторону. Через десяток метров еще раз нападает — на этот раз на женщину. Кажется, наносит несколько ударов. Все это занимает не более половины минуты. Мужчину хватают полицейские.
Что двигало 55-летним нападавшим пока не ясно. По версии следствия, он действовал из хулиганских побуждений. Вместе с тем, сообщалось, что преступник был неадекватен. Его направили на медосвидетельствование. Известно, что мужчина имеет судимость. В 2006 году его приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства нападения. Также они оценят работу службы безопасности Курского вокзала.
Госпитализированные после нападения мужчина и женщина находятся в тяжелом состоянии.
Комментарии9
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unprejudiced 10 сентября 2018 | 15:24
Надо первым дело проверить не смотрел ли он ютуб каналы персонажа и прочей либерастни.
kindman_a 10 сентября 2018 | 15:33
unprejudiced:
Проверь. Первым делом. А вторым - в кассу за 11=80.
midnightblues 10 сентября 2018 | 15:56
unprejudiced: такой же мудак-как ты
mosser 10 сентября 2018 | 15:29
А что полицаи только молодёжь на Тверской могут дубинками бить, а тут же реальный бандит с ножиком страшно.
rosta 10 сентября 2018 | 15:35
100 % - крещённый , верующий , с крестом на пузе.
mozhem_povtorit 10 сентября 2018 | 15:58
Чуркобес Гамбар Махмудов
midnightblues 10 сентября 2018 | 15:35
Некто симоянц и ее накурившийся супруго
Просьба от населения-арестовать дегенератов
запомните их именно тигран шут знаеткак он в заднюю имеет
голубые вообще русским не нужны
и якобя жена
хрензнает что за существо
симоняе-ццццццццццццц
просьба-избваить нас,жителей-от этоих идиотов
always 10 сентября 2018 | 15:38
Что тут непонятного? Человек пришёл с зоны в 2017 году. Немного тут пожил, и ему сильно захотелось обратно, на зону, навсегда. Потому что там ему лучьше чем сдесь. Питание не ахти, но три раза в день. И кровать есть, в тепле и под крышей.
demosua 10 сентября 2018 | 15:50
11 лет в "исправительном" заведении пребывал, и вот на тебе...! Не исправился...