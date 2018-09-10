В Москве полиция задержала всех участников бессрочного пикета на Страстном бульваре
Об этом сообщает телеканал Дождь. Всего у памятника Твардовскому находилось 16 человек. Они требовали отставки правительства и президента, а также отмены пенсионной реформы. Среди участников акций протеста в воскресенье были провокаторы, которые поднимали руку на сотрудников правоохранительных органов. Так сегодня сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, к участию в акциях привлекались несовершеннолетние. Полиция же во время несанкционированных митингов действовала строго в рамка закона, — подчеркнул он.
Комментарии27
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johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:06
Интересно КАКИЕ обвинения против них были выдвинуты ... на КАКОМ основании их задерживали???
dataan 10 сентября 2018 | 15:09
Как там Сенцов? Юбилей голодовки скоро отмечать на Эхе будем? :))))))))))))))
danko1 10 сентября 2018 | 15:17
Наглец Песков, который давно сам на зоне чалиться после призыва размазывать печень мирных оппозиционеров по асфальту.
А эта сволочь защищает садистов-полицаев, которые в соответствии с его приказом действовали.
Хуже фашистов.
danko_dirka 10 сентября 2018 | 15:29
danko1: бабка а тебя задержали? Хуже.
unprejudiced 10 сентября 2018 | 15:12
johnbmw: я бы им вменил попытку госпереворота. А это статья вплоть до пожизненного заключения
johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:13
unprejudiced: за протест против пенс.реф.??????????????
unprejudiced 10 сентября 2018 | 15:15
johnbmw: За требование отставки президента и правительства.
johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:26
unprejudiced: а ГДЕ написано, что этого требовать НЕЛЬЗЯ?????? Пруф в студию!!!!!!!!!!!!!
unprejudiced 10 сентября 2018 | 15:29
johnbmw: Статья 278 УК РФ
Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.
Требование отставки только что избранного президента, это действия по неконституционному его смещению, а значит преступление
johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:31
unprejudiced: БРЕДИТЬ ИЗВОЛИТЕ????? вы с ПРАВОМ хотя бы ОТДАЛЁННО знакомы???? :-)))))))))
unprejudiced 10 сентября 2018 | 15:34
johnbmw: Попробуйте разбейте мои доводы юридически. Например где в конституции написано что можно требовать отставки законно избранной власти насильственным путем, с помощью захвата территории возле памятника
johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:37
unprejudiced: кто? кого? чего? где ЗАХВАТЫВАЛ????? у вас Фантазия ЧРЕЗВЫЧАЙНО буйная .... рекомендую Галоперидол! и лучше в Лошадиных дозах ...
johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:32
unprejudiced: с понятием Импичмент знакомы? юрист_вы_наш_Дебиловатый :-)))
unprejudiced 10 сентября 2018 | 15:37
johnbmw: Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях Президента Российской Федерации признаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.
Где тут написано что правом на требование импичмента обладают оппозиционные либерасты?
johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:39
unprejudiced: дааааа - вы даже с понятием ПРАВО не знакомы ну вот ни на йоту :-((( .... рекомендую Галоперидол! и лучше в Лошадиных дозах ...
unprejudiced 10 сентября 2018 | 16:17
johnbmw: Ваш позорный слив засчитан. так ни одного убедительного довода и не последовало.
opponent70 10 сентября 2018 | 16:14
unprejudiced: \\\За требование отставки президента и правительства\\\
Требовать - это не значит что власть должна сидеть на черенках от лопат... Хотя...
danko1 10 сентября 2018 | 15:20
johnbmw: Во власти не только воры, но и трусы жуткие.
С детьми и гражданами, которые действуют по Конституции и никому не мешают, воюют.
andreykochnev 10 сентября 2018 | 15:06
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kara 10 сентября 2018 | 15:10
тут Бабченко про грабли вспомнил...
ау,хомячки,вы что забыли чем закончился Оккупайобай?
только загадили дома вокруг,что жители пожаловались и попросили убрать
galina6837 10 сентября 2018 | 15:18
kara:
не ту аналогию взял.
Чем закончился Третий Рейх - так точнее
danko1 10 сентября 2018 | 15:29
galina6837: Кстати, на Чистых прудах тогда была полная чистота.
Всё за собой убирали, а местные жители подкармливали.
Среди тысяч нашли одно провокаторшу, которой это не понравилась и она пожаловалась.
kara 10 сентября 2018 | 15:31
danko1: так провокаторша или не понравилось?
platonnekafrin 10 сентября 2018 | 15:34
galina6837: не ту аналогию взял.
Чем закончился Третий Рейх - так точнее.
- Они в такие истории не верят. Им впечатлительнее кадры с черенком.
platonnekafrin 10 сентября 2018 | 15:23
Да, да! Один мальчишка лет шести в майке с надписью "За Тольку!" отоварил шестерых сотрудников. Сам лично видел по ТВ!
ruzke_reptiloid 10 сентября 2018 | 15:30
Дурачок усатый, в стране идет гражданская война, и Ленин будет, и расстрелы, и тебе никуда убежать не получится))))
midnightblues 10 сентября 2018 | 15:31
Эта ссукко симоняне везде против русских
доколе
ау-фсо