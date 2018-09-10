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15:02, 10 сентября 2018

В Москве полиция задержала всех участников бессрочного пикета на Страстном бульваре

Об этом сообщает телеканал Дождь. Всего у памятника Твардовскому находилось 16 человек. Они требовали отставки правительства и президента, а также отмены пенсионной реформы. Среди участников акций протеста в воскресенье были провокаторы, которые поднимали руку на сотрудников правоохранительных органов. Так сегодня сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, к  участию в акциях привлекались несовершеннолетние. Полиция же во время несанкционированных митингов действовала строго в рамка закона, — подчеркнул он.

Комментарии

27

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johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:06

Интересно КАКИЕ обвинения против них были выдвинуты ... на КАКОМ основании их задерживали???

dataan 10 сентября 2018 | 15:09

Как там Сенцов? Юбилей голодовки скоро отмечать на Эхе будем? :))))))))))))))

danko1 10 сентября 2018 | 15:17

Наглец Песков, который давно сам на зоне чалиться после призыва размазывать печень мирных оппозиционеров по асфальту.
А эта сволочь защищает садистов-полицаев, которые в соответствии с его приказом действовали.
Хуже фашистов.

danko_dirka 10 сентября 2018 | 15:29

danko1: бабка а тебя задержали? Хуже.

unprejudiced 10 сентября 2018 | 15:12

johnbmw: я бы им вменил попытку госпереворота. А это статья вплоть до пожизненного заключения

johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:13

unprejudiced: за протест против пенс.реф.??????????????

unprejudiced 10 сентября 2018 | 15:15

johnbmw: За требование отставки президента и правительства.

johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:26

unprejudiced: а ГДЕ написано, что этого требовать НЕЛЬЗЯ?????? Пруф в студию!!!!!!!!!!!!!

unprejudiced 10 сентября 2018 | 15:29

johnbmw: Статья 278 УК РФ
Действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти в нарушение Конституции Российской Федерации, а равно направленные на насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации, - наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

Требование отставки только что избранного президента, это действия по неконституционному его смещению, а значит преступление

johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:31

unprejudiced: БРЕДИТЬ ИЗВОЛИТЕ????? вы с ПРАВОМ хотя бы ОТДАЛЁННО знакомы???? :-)))))))))

unprejudiced 10 сентября 2018 | 15:34

johnbmw: Попробуйте разбейте мои доводы юридически. Например где в конституции написано что можно требовать отставки законно избранной власти насильственным путем, с помощью захвата территории возле памятника

johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:37

unprejudiced: кто? кого? чего? где ЗАХВАТЫВАЛ????? у вас Фантазия ЧРЕЗВЫЧАЙНО буйная .... рекомендую Галоперидол! и лучше в Лошадиных дозах ...

johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:32

unprejudiced: с понятием Импичмент знакомы? юрист_вы_наш_Дебиловатый :-)))

unprejudiced 10 сентября 2018 | 15:37

johnbmw: Президент Российской Федерации может быть отрешен от должности Советом Федерации только на основании выдвинутого Государственной Думой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного Суда Российской Федерации о наличии в действиях Президента Российской Федерации признаков преступления и заключением Конституционного Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

Где тут написано что правом на требование импичмента обладают оппозиционные либерасты?

johnbmw Евгений Большаков 10 сентября 2018 | 15:39

unprejudiced: дааааа - вы даже с понятием ПРАВО не знакомы ну вот ни на йоту :-((( .... рекомендую Галоперидол! и лучше в Лошадиных дозах ...

unprejudiced 10 сентября 2018 | 16:17

johnbmw: Ваш позорный слив засчитан. так ни одного убедительного довода и не последовало.

opponent70 10 сентября 2018 | 16:14

unprejudiced: \\\За требование отставки президента и правительства\\\
Требовать - это не значит что власть должна сидеть на черенках от лопат... Хотя...

danko1 10 сентября 2018 | 15:20

johnbmw: Во власти не только воры, но и трусы жуткие.
С детьми и гражданами, которые действуют по Конституции и никому не мешают, воюют.

andreykochnev 10 сентября 2018 | 15:06

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kara 10 сентября 2018 | 15:10

тут Бабченко про грабли вспомнил...
ау,хомячки,вы что забыли чем закончился Оккупайобай?
только загадили дома вокруг,что жители пожаловались и попросили убрать

galina6837 10 сентября 2018 | 15:18

kara:
не ту аналогию взял.
Чем закончился Третий Рейх - так точнее

danko1 10 сентября 2018 | 15:29

galina6837: Кстати, на Чистых прудах тогда была полная чистота.
Всё за собой убирали, а местные жители подкармливали.
Среди тысяч нашли одно провокаторшу, которой это не понравилась и она пожаловалась.

kara 10 сентября 2018 | 15:31

danko1: так провокаторша или не понравилось?

platonnekafrin 10 сентября 2018 | 15:34

galina6837: не ту аналогию взял.
Чем закончился Третий Рейх - так точнее.
- Они в такие истории не верят. Им впечатлительнее кадры с черенком.

platonnekafrin 10 сентября 2018 | 15:23

Да, да! Один мальчишка лет шести в майке с надписью "За Тольку!" отоварил шестерых сотрудников. Сам лично видел по ТВ!

ruzke_reptiloid 10 сентября 2018 | 15:30

Дурачок усатый, в стране идет гражданская война, и Ленин будет, и расстрелы, и тебе никуда убежать не получится))))

midnightblues 10 сентября 2018 | 15:31

Эта ссукко симоняне везде против русских
доколе
ау-фсо

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