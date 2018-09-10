В Москве полиция задержала всех участников бессрочного пикета на Страстном бульваре

Об этом сообщает телеканал Дождь. Всего у памятника Твардовскому находилось 16 человек. Они требовали отставки правительства и президента, а также отмены пенсионной реформы. Среди участников акций протеста в воскресенье были провокаторы, которые поднимали руку на сотрудников правоохранительных органов. Так сегодня сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, к участию в акциях привлекались несовершеннолетние. Полиция же во время несанкционированных митингов действовала строго в рамка закона, — подчеркнул он.