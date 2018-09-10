«Единая Россия» уступила КПРФ на выборах депутатов региональных парламентов в Хакасии, Ульяновской, Иркутской областях
«Единая Россия» уступила КПРФ на выборах депутатов региональных парламентов в Хакасии, Ульяновской и Иркутской областях. В ассоциации «Голос» говорят, что это худший результат единороссов на выборах в региональные парламенты за 11 лет.
Также стоит отметить, что в четырех регионах России пройдет второй тур губернаторских выборов. Действующим руководителям будут также противостоять коммунисты — в Хакасии и Приморье, а также представители ЛДПР — в Хабаровском крае и во Владимирской области.
Второй тур уже намечен на 23-е сентября.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
pro_hanov 10 сентября 2018 | 15:09
"Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят чёрные" (с) Стругацкие
Будущее в красно-коричневых тонах.
jjuddgge_ddrredd 10 сентября 2018 | 15:13
Опять на сайте "Эхо" скачут майданутые бандерлоги. Как обычно. Они здесь - круглые сутки. у них лежбище здесь. 80-90% местной ботвы - из Украинды.
В Украинде (жопа Европы) на пэнзию хохлята выходят...в 65 лет сейчас! И что-то бандерлоги не скачут от возмущения и не жгут покрышки, а беспокоятся о нас, русских в России. Формально в Украинде можно выйти на пэнзию и в 60 лет, но при стаже в...35 лет! Откуда у них стаж 35 лет наберётся? Они драят толчки в Польше и на подсобных работах в России без всякого оформления в документах.
Да, в Европе выходят в 67 лет. Но. Там другая средняя продолжительность жизни у мужчин! В России - 66 лет, в Европе в районе 80 лет!И другая медицина, страховка, рынок труда есть для возрастных. В России - 60 лет для мужчин это оптимально. Поднятие возраста - это просто преступление, если откровенно.
Мораль. Пока на митинги протеста не будут выходить миллионы - Власть будет гнуть свою Линию.Их оппов только один Навальный и его ФБК занимаются реальной оппозиционной деятельностью, только Навального Путя боится и ненавидит. Остальные оппы - имитаторы, высокомерно всех поучают из интернета, вроде пустышки Явлинского из прогнившего насквозь яблока.
И ещё. Ностальгируют многие по совку, по коммунякам. Что, забыли уже слова "дефицит, распределитель, чеки Берёзка"? Сейчас средний уровень жизни в России НАМНОГО ВЫШЕ, чем при совке. Десятки миллионов летом за границей отдыхают, ездят по Миру, а не стоят в очереди за путёвками - дадут или не дадут.
При коммуняках уровень жизни в России был НИЖЕ, чем в Грузии или на Украине. . Сейчас же уровень жизни в России НАМНОГО ВЫШЕ, чем в Грузии и на Украине!. Распад совка - Благо для России. Сейчас в России в год в 5 раз(!) продаётся больше Новых Авто, чем на Украине, где более 70% автопарка СТАРШЕ 10 лет!
Дело в том, что все проблемы создал фанфарон Ельцин. Кравчук готов был отдать Крым тогда, но этот недоумок Ельцин сказал -"Берите себе!" (из воспоминаний непосредственных участников сделки).
jjuddgge_ddrredd 10 сентября 2018 | 15:15
jjuddgge_ddrredd:
ЗЫ. Вывешу свой старый коммент:
Я с утра до вечера критикую здесь Путю, нехорошие слова о нём пишу. Ибо он их заслужил.
Но вы, майданутые бандерлоги, тоже критикуете только...Путю))). Ни разу о вашем Порошенко плохого слова не прочитал ни от одного бандеротролля.
Да, Путя - лжец и коррумпирован. Я, гражданин РФ, об этом пишу.
Но ваш Порошенко лжец и коррупционер в квадрате по отн. к Путе. И ни слова критики в адрес Порошенко от бандерлогов, молчат в тряпочку. Лицемерные ничтожества)))
Порошенко (Вальцман он, почему его все назыывают Порошенко?) - точно не дебил. Миллиардер. А Миллиардер не может быть дебилом по определению. Если уж кто дебил - так это Янукович. Которого мастерски убрал Порошенко и САМ начал доить Украину. Скоро уедет на ПМЖ в Израиль, заберёт свои миллиарды и вложит в Израильскую экономику. Будет жить по-соседству с Коломойским, который достаточно надоил на Украине))
Вопрос ботве. Почему Украинцы всегда выбирают или дебилов или мошенников? Порошенко, Ющенко, Кучма, Янукович. Судя по всему, сейчас выберут воровку Тимошенко, на которой клейма уже негде ставить. Может быть, потому что украинцы - это эволюция бандерлогов? Бандера, бандерлоги - это не случайое созвучие...хе-хе.
Украинцы смешно заявляют, что у них НАСТОЯЩИЕ выборы
Сократ: "Самый лучший раб тот, который считает себя свободным" (с)
Поэтому каждый новый правительУкраины имеет украинцев всеми способами, в том числе и извращёнными)))..
pro_hanov 10 сентября 2018 | 15:31
jjuddgge_ddrredd: Очень Вас, Ваша Честь, Украина беспокоит. Вы только не расчёсывайте! Я про Украину спорить не берусь, ибо не знаю материал, а вот что происходит в России чувствую на собственной шкуре. И хорошего ничего не жду. Когда вконец обанкротится хунта Путина, то власть возьмут коммунисты с фашистами.
jjuddgge_ddrredd 10 сентября 2018 | 15:37
pro_hanov: Глупышка, не волнуйтесь вы так. Коммуняки - импотенты, фрики. Власть они не способны захватить.
Путин же не досидит до конца срока, через пару лет уйдёт "по состоянию здоровья". Как Ельцин.
А Главным станет Сечин. Запасайтесь попкорном и наблюдайте за процессом)))
haldey 10 сентября 2018 | 15:33
pro_hanov: jjuddgge_ddrredd: Просто ЕР кланялась всяким американским бля...ям посетившим заседание Госдумы, еще раз так вскочат, выкинем нахрен из страны, чтоб не позорили!!!
zapadnay 10 сентября 2018 | 15:10
Классно-то как!
permsky_valenok 10 сентября 2018 | 15:12
Ээээ... нет, дело-то хорошее. Только регионов-то гораздо больше.
guerrilleros 10 сентября 2018 | 15:18
Сейчас коммунистов в природе не осталось. Коммунист - это за идею , а не за бабло. Хорошо это или плохо. Сейчас на белых-красных делить глупо. Путлер типичный "мальчиш - плохиш", даром ,что в шинель Дзержинского влезть пытался.
Он в 90ых метался ,как мышь между баблом и присягой. Бабло выиграло.
platonnekafrin 10 сентября 2018 | 15:18
Так вот ты какая, Настоящая демократия! Но, главное, что Путин, говорят, доволен.
drgonish 10 сентября 2018 | 15:28
{«Единая Россия» уступила КПРФ на выборах депутатов региональных парламентов в Хакасии, Ульяновской, Иркутской областях}
Явка в Москве 27% - Лидер ЕР
Явка в Хакасии более 39% - Лидер КПРФ
Явка в Ульяновской области 39,1% - Лидер КПРФ
Но, ведь явка и голосование ничего не решают, ДА?!!!
А если бы все пришли голосовать за свои партии, где была бы ЕР?
Так, что по#ер вам на пенсионный возраст, налоги, дороги и прочее. И демократия вам не нужна, иначе оторвали бы жопы от стульев хотя бы раз в пять лет и пришили на избирательный участок.
midnightblues 10 сентября 2018 | 15:53
ОСМЕЛЮСЬ СКАЗАТЬ-ВЫ ПРИДУРКИ
Правильный результат-закрытый Демин и революция