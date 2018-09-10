Оппозиционер Хазбиев обратился в ЕСПЧ с жалобой на нарушения в ходе следственного процесса

Оппозиционер Магомед Хазбиев обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушения в ходе следственного процесса. В отношении него не соблюдаются статьи 3, 5 и 8 Европейской конвенции о правах человека, сообщил его адвокат Андрей Сабинин в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы считаем, что содержать Хабиева в клетке при тех обвинениях, которые ему предъявлены, — это бесчеловечное к нему отношение. Мы просили позволить ему на судебных процессах сидеть с адвокатами без наручников, ему не разрешили. Я предлагал разрешить адвокату пройти в клетку и сидеть с ним во время процесса, чтобы нам удобнее было с ним работать. Нам во всем этом отказали», — сказал он.

А.Сабинин отметил, что считает необоснованным избрание содержания под стражей в качестве меры пресечения его подзащитного. Он также добавил, что М.Хазбиева не отпустили присутствовать на похоронах отца. Защита считает это неправомерным вмешательством государства в личную жизнь человека.

«Эта жалоба фактически промежуточная, она подана в рамках процесса, который еще не закончен», — заключил он.

А.Сабинин заметил, что его подзащитного ухудшилось состояние здоровья. У М.Хазбиева диагностирован язвенный колит, а также во время последнего судебного заседания он был болен острым бронхитом.

Магомед Хазбиев – бывший председатель ингушского отделения партии ПАРНАС. Он неоднократно критиковал президента и правительство России. М.Хазбиев был арестован в Ингушетии по обвинению в незаконном обороте оружия и оскорблении представителя власти.