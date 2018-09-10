Пенсионная реформа оказала влияние на прошедшие выборы – признала глава ЦИКа Элла Памфилова
По ее словам, многие кандидаты «оттаптывались» на этом вопросе. «Единая Россия» в итоге уступила КПРФ на выборах депутатов региональных собраний в Хакасии. Ульяновской и иркутской областях. В четырех регионах пройдет второй тур губернаторских выборов. Это Хакасия, Приморье, Хабаровский край и Владимирская область.
Комментарии4
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meteor1908 10 сентября 2018 | 14:37
Ничего страшного. Ворон ворону глаз не выклюет.
danko1 10 сентября 2018 | 14:40
meteor1908: В какую же мразь и холуйку превратилась Эллочка, на которой Путин оттоптался.
Хотя задатки к этому у неё всегда были, иначе её бы не поставили на этот пост.
А ведь на этой должности, если бы была честной и принципиальной, то могла добиться возвращения реальных выборов.
vla7815 10 сентября 2018 | 14:40
Пенсионный путинский грабеж и кидалово оказали некоторое влияние на очередную извращенную профанацию под кодовым названием " выборы ".
yralez 10 сентября 2018 | 14:41
Не на выборы, а на учителялок........меньше было фальсификаций.