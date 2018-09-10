Пенсионная реформа оказала влияние на прошедшие выборы – признала глава ЦИКа Элла Памфилова

По ее словам, многие кандидаты «оттаптывались» на этом вопросе. «Единая Россия» в итоге уступила КПРФ на выборах депутатов региональных собраний в Хакасии. Ульяновской и иркутской областях. В четырех регионах пройдет второй тур губернаторских выборов. Это Хакасия, Приморье, Хабаровский край и Владимирская область.