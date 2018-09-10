В Москве возбудили уголовное дело по факту нападения мужчины с ножом на пассажиров Курского вокзала
В рамках расследования будет дана оценка действиям работников службы безопасности.
Сегодня 55-летний мужчина в зале ожидания нанес несколько ударов ножом женщине и мужчине. Они госпитализированы. Выяснилось, что мужчина был ранее судим за убийство. Его направили на медицинское освидетельствование, так как он находился в неадекватном состоянии.
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