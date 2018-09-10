В России появился Национальный центр по борьбе с кибератаками
Он создан на базе ФСБ. Новую структуру будет возглавлять начальник Центра защиты информации данного ведомства.
Предполагается, что новый Центр будет изучать любые происшествия, которые теоретически могут оказаться атакой на информационную инфраструктуру, к которой отнесли не только государственные, но и частные компьютерные системы.
Комментарии2
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unprejudiced 10 сентября 2018 | 14:44
Даю наводку - ютуб канал персонажа. по словам ученых там персонаж с его прихвостнями зомбируют детей, в итоге смотрящие миньоны то резню в школе устроят, то на незаконной протестной акции на журналистов и полицейских кидаются бросая дымовые шашки и перекрывая автомобильное движение.
tv_victim 10 сентября 2018 | 14:45
"Выпьем же за кибернетике"!
(с)