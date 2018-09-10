В России появился Национальный центр по борьбе с кибератаками

Он создан на базе ФСБ. Новую структуру будет возглавлять начальник Центра защиты информации данного ведомства.

Предполагается, что новый Центр будет изучать любые происшествия, которые теоретически могут оказаться атакой на информационную инфраструктуру, к которой отнесли не только государственные, но и частные компьютерные системы.