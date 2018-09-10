Владимир Путин заявил, что доволен прошедшими выборами
В Единой России говорят, что будут дополнительно анализировать результаты выборов в ряде регионов.
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В Единой России говорят, что будут дополнительно анализировать результаты выборов в ряде регионов.
Познер на Baltkom: дело Скрипаля похоже на предлог для ссоры с Россией «То, что российская сторона отрицает какое-либо участие в этом деле — это естественно, сами понимаете. Но, к сожалению, у меня нет ощущения, что этот вопрос решен. Я чрезвычайно боюсь, что речь идет об использовании ловко придуманного хода для дальнейшего ухудшения отношений России и Запада», — сказал Познер…
Комментарии5
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lager23 10 сентября 2018 | 14:39
Он не умеет признавать личные поражения в следствии приобретённых неврологических осложнений, поэтому собой (в данном случае путерастами) он доволен всегда!
danko_dirka 10 сентября 2018 | 14:40
lager23: а хохлотроллями нет.
croaker 10 сентября 2018 | 14:42
Он доволен тем,как была создана видимость демократических выборов с нужным результатом в конечном итоге. Типа, можем же мы спектакли устраивать.
plank1957 10 сентября 2018 | 14:42
Давно пора перестать обращать внимание на Путина. Он уже порядком всем надоел даже в своем окружении.
vla7815 10 сентября 2018 | 14:44
Еще бы вова не был доволен, если стадо согласно бесплатно сдохнуть за него и его сообщников.