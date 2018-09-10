В Москве полиция задержала всех участников бессрочного пикета на Страстном бульваре
Об этом сообщает телеканал Дождь. Всего у памятника Твардовскому находилось 16 человек. Они требовали отставки правительства и президента, а также отмены пенсионной реформы.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko_dirka 10 сентября 2018 | 14:36
Я надеюсь данко1 была? Из маями.
tuman13 10 сентября 2018 | 14:40
danko_dirka: Да вы шо? Галина только с дивана смелая, а так хата, внуки, куры, порося.
danko_dirka 10 сентября 2018 | 14:42
tuman13: да уж породокс. А говорила что на все митинги ходит. Из маями, наверное.
unprejudiced 10 сентября 2018 | 14:37
Надеюсь этих персонажей всех в военкомат увезли и уже завтра они все обритые будут отдавать честь командирам и дедушкам. Хоть бы фото показали, поржать с их убогого вида
donnarosadalvadores 10 сентября 2018 | 14:43
Вот он, беспощадный русский бунт)) 16 человек! Остальных устраивает не дожить до пенсии и президент - крыса. Так тому и быть))!
danko_dirka 10 сентября 2018 | 14:44
donnarosadalvadores: а на Украине пропойца.