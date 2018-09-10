За Уильямс, которую оштрафовали за неспортивное поведение на корте во время финального матча Открытого Чемпионата США
Всемирная женская теннисная ассоциация вступилась за Серену Уильямс, которую оштрафовали за неспортивное поведение на корте во время финального матча Открытого Чемпионата США.
Серена была оштрафована на 17 тысяч долларов за оскорбления арбитра. Он сделал ей замечание за то, что она консультировалась с тренером, сидящим на трибуне, что правилами не допускается. После долгих препирательств теннисистка назвала рефери вором и лжецом, а также сексистом и вызвала на корт главного судью, который, впрочем, оставил решение коллеги в силе. Арбитры присудили сопернице Уильямс очко, но Наоми Осака могла справится и без этой помощи, уж больно солидно она выглядела. Победив Наоми стала первой в Японии обладательницей титула большого шлема, но при этом осталась в тени. Выяснение отношений продолжилось. Сегодня в WTA заявили, что мужчинам прощают всплески эмоций, а женщин наказывают за такие же проявления, что нарушает равноправие. Вступился за Серену и Новак Джокович, сказавший, что судье не следовало доводить теннисистку до того, что случилось. Сам Джокович, выиграв в финале у Хуана Мартина дель Потро, догнал по количеству титулов Большого Шлема Пита Сампраса. Теперь впереди только Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.
Россиянка Дарья Касаткина по итогам турнира покинула первую десятку чемпионской гонки. Она опустилась с девятого места на 12-ое.
Комментарии4
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provincial49 10 сентября 2018 | 14:19
Психопатка Серена должна извиниться перед арбитром, Осакой и зрителями, а вместо этого, толстозадой хамке сочувствуют...
unprejudiced 10 сентября 2018 | 14:29
А почему этот мужик, судя по тому сколько стероидов оно употребило, выступает в женском теннисе?
repmvbx_y 10 сентября 2018 | 14:32
Серена и WTA попросту по-хамски врут сообщая, что "мужчину бы не наказал"
"....в полуфинале «Ролан Гаррос» Рамос предупредил Надаля за затяжку времени, а еще просил его агента на трибунах вести себя потише. В итоге Тони посчитал, что он «постоянно провоцировал нашу сторону, кидая на нас косые взгляды».
Агрессию и неуважение со стороны теннисистов он тоже не терпит. На «Ролан Гаррос»-2017 он сначала лишил Джоковича первой подачи за затяжку времени, а потом сразу же вынес предупреждение за то, что тот ругался на сербском и с задней линии замахнулся в его сторону ракеткой."
"...На Олимпиаде-2016 Рамос предупредил Энди Маррея, когда тот начал говорить про «тупое судейство». А на «Ролан Гаррос»-2016 наказал Ника Кириоса за то, что тот рявкнул на болбоя. "
"...Что касается предупреждений за подсказки тренера, то это вообще специализация португальца. Например, в 2016-м у него был точно такой же спор со старшей сестрой Уильямс Винус, которая тоже утверждала, что всегда играет честно (но не могла воспользоваться аргументом «я же мать»). А в этом году в четвертьфинале «Ролан Гаррос» предупреждения за коучинг получили и Джокович, и Марко Чеккинато."
julia_dvoriki 10 сентября 2018 | 14:39
Сначала было первое предупреждение за поведение тренера. Затем второе предупреждение за то, что сломала ракетку. По правилам, за два предупреждения снимают очко. С неё сняли очко, следующий после сломанной ракетки гейм начался со счёта 0:15 в пользу Осаки. Этот гейм был Сереной проигран. И после этого она начала возмущаться, что очко снимать не должны были, потому что первое предупреждение было якобы надуманным. Хотя в повторах явно видна подсказка тренера. Но Серена не унималась, и орала, что её оболгали, а "онажемать" и никогда не обманывает. Назвала судью лжецом, угрожала, обзывала его. Вот за это оскорбление и получила от него ещё снятое очко за целый гейм.
Вела себя отвратительно. Не понимаю, почему WTA за неё заступается. Эксперты по правилам вообще говорят, что за такое хамство должны были снимать Серену с финала.