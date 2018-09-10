За Уильямс, которую оштрафовали за неспортивное поведение на корте во время финального матча Открытого Чемпионата США

Всемирная женская теннисная ассоциация вступилась за Серену Уильямс, которую оштрафовали за неспортивное поведение на корте во время финального матча Открытого Чемпионата США.

Серена была оштрафована на 17 тысяч долларов за оскорбления арбитра. Он сделал ей замечание за то, что она консультировалась с тренером, сидящим на трибуне, что правилами не допускается. После долгих препирательств теннисистка назвала рефери вором и лжецом, а также сексистом и вызвала на корт главного судью, который, впрочем, оставил решение коллеги в силе. Арбитры присудили сопернице Уильямс очко, но Наоми Осака могла справится и без этой помощи, уж больно солидно она выглядела. Победив Наоми стала первой в Японии обладательницей титула большого шлема, но при этом осталась в тени. Выяснение отношений продолжилось. Сегодня в WTA заявили, что мужчинам прощают всплески эмоций, а женщин наказывают за такие же проявления, что нарушает равноправие. Вступился за Серену и Новак Джокович, сказавший, что судье не следовало доводить теннисистку до того, что случилось. Сам Джокович, выиграв в финале у Хуана Мартина дель Потро, догнал по количеству титулов Большого Шлема Пита Сампраса. Теперь впереди только Рафаэль Надаль и Роджер Федерер.

Россиянка Дарья Касаткина по итогам турнира покинула первую десятку чемпионской гонки. Она опустилась с девятого места на 12-ое.