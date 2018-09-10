Министерство обороны ФРГ проверяет возможность участия самолетов бундесвера в авиаударах по Сирии в случае возможного применения армией Асада химического оружия. Об этом сообщает таблоид «Бильд».

(Участие Германии в боевых операциях в Сирии стало бы историческим событием, пишет издание. Ведь в этом случае ФРГ рискует пойти на прямую конфронтацию с союзником Асада – Россией. В последнее время канцлер и министр иностранных дел ФРГ неоднократно обращались к Москве с просьбой предотвратить наступление на сирийскую провинцию Идлиб. Однако в выходные бомбардировки армии Асада при поддержке России продолжились с новой силой.

Несколько дней назад министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен приняла высокопоставленных экспертов из США для проверки возможности совместных авиаударов по Сирии в случае применения химического оружия в Идлибе. Поводом для этого стал запрос Вашингтона в администрацию канцлера. В апреле Ангела Меркель отказалась поддержать американцев, британцев и французов при бомбардировках позиций Асада.

Видимо, сопротивление партнера по правительственной коалиции ФРГ и на этот раз поможет канцлеру избежать ответственности за решение о применении силы.

Председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес заявила сегодня, что СДПГ– ни на уровне коалиционного правительства, ни в бундестаге – не даст своего согласия на участие ФРГ в войне в Сирии. Налес подчеркнула, что поддерживает усилия своего одно-партийца, министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса по переговорам с Турцией и Россией для предотвращения гуманитарной катастрофы в Сирии.

В министерстве обороны обсуждались также возможности участия самолетов бундесвера лишь в целях разведки или оценки нанесенного ущерба после авиаударов. Предварительное согласие парламента ФРГ для срочных операций не потребуется.